В «Торпедо» прокомментировали ситуацию с отстранёнными футболистами

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал отстранение игроков клуба — защитника и полузащитника от тренировок.

Главный тренер москвичей также во время занятий выгнал защитника . Позднее стало известно о том, что всех этих футболистов исключили из командного чата.

Как сказал Жозеп — каждый игрок должен понимать, что он выходит на поле в футболке легендарного клуба, каждую игру он должен биться за эту футболку, за логотип на груди, за болельщиков.

Не боюсь ли, что в случае вылета многие игроки покинут команду? Это не я должен бояться, а игроки, что в случае неудачного завершения чемпионата у многих из них могут быть новые команды. С главным тренером с первого дня было обговорено, что он будет работать вне зависимости от того, где мы будем в следующем сезоне.

Никто за обнимание с Талалаевым никого не отстраняет. Нетфуллин и Кутепов были привлечены к тренировкам с молодёжной командой до инцидента, который был у Журавлёва. Каждый из них остаётся игроком клуба, у них действующие контракты, выполняют свои обязанности. В прессе было про то, что кого‑то отстранили за улыбки или что‑то ещё — полный бред. Сегодня на предыгровой разминке все были в хорошем настроении, даже те, кто были на замене. С Нетфуллиным ещё не общались, и Равилю, и другим игрокам нужно идти в первую очередь в клуб, а не к журналистам.