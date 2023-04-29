Пресс-служба предпринимателя Алишера Усманова прокомментировала информацию издания Bild о том, что в штаб-квартире «Баварии» и на домашнем стадионе клуба «Альянц Арене» полиция провела обыски по делу россиянина, которого немецкие власти подозревают в отмывании денег и неуплате налогов.

Обыски офиса мюнхенской «Баварии» и «Альянц Арены» за несколько дней до решающего матча за титул чемпиона Германии позволяют предположить, что представители франкфуртской прокуратуры — фанаты дортмундской «Боруссии», но не «Баварии». А предполагаемая аргументация следователей, согласно которой они, видимо, считают, что могут доказать «отмывание денег» со стороны Алишера Усманова, поскольку он посещал матчи ФК «Бавария», выглядит почти комично.

На самом деле, это пример ещё одной чрезмерной реакции органов прокуратуры ФРГ . Она вписывается в ряд предыдущих неоправданных мер. Например, штурм пустующих домов в Тегернзее десятками вооружённых до зубов оперативников в сентябре 2022 года. Домов, которые при этом не принадлежат А.Б. Усманову. Или внезапный обыск ранним утром в небольшой квартире в Гессене, где законопослушно проживал сын его умершего друга. Или знаменитая «конфискация» ценнейших «яиц Фаберже», которые на поверку оказались пластиковыми сувенирами. Неоправданное рвение в поиске несуществующих преступлений закономерно приводит следователей к таким конфузам.

Политическая инструментализация следственных органов Германии вступает в противоречие с самовосприятием этой страны как конституционного государства. А.Б. Усманов никогда не нарушал законов ФРГ , происхождение его средств абсолютно прозрачно, а его преследование в Германии имеет откровенно политический характер. Поэтому граждане этой страны могут задаться вопросом, действительно ли их налоги используются эффективно. Человек, который декларировал немалые честно заработанные средства, нуждается в отмывании денег на футбольных билетах?

Что на самом деле связывает Алишера Усманова с ФК «Бавария» — это его любовь к футболу и уважение к этому великому клубу, с которым на «Альянц Арене» не раз встречался и ФК «Арсенал», акционером которого А.Б. Усманов был много лет. Тем, кто шёл с обысками в клуб, не мешало бы помнить также, что А.Б. Усманов посещал его и в качестве приглашённого гостя, как руководитель крупной международной спортивной организации.

Разумеется, он, в качестве болельщика, с удовольствием посетит этот стадион снова, когда несправедливые ограничения против него будут сняты.