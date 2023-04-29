Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Германия. Бундеслига 2022/2023

Пресс-служба Усманова дала комментарий в связи с обысками в «Баварии»

вчера, 15:59

Пресс-служба предпринимателя Алишера Усманова прокомментировала информацию издания Bild о том, что в штаб-квартире «Баварии» и на домашнем стадионе клуба «Альянц Арене» полиция провела обыски по делу россиянина, которого немецкие власти подозревают в отмывании денег и неуплате налогов.

Обыски офиса мюнхенской «Баварии» и «Альянц Арены» за несколько дней до решающего матча за титул чемпиона Германии позволяют предположить, что представители франкфуртской прокуратуры — фанаты дортмундской «Боруссии», но не «Баварии». А предполагаемая аргументация следователей, согласно которой они, видимо, считают, что могут доказать «отмывание денег» со стороны Алишера Усманова, поскольку он посещал матчи ФК «Бавария», выглядит почти комично.

На самом деле, это пример ещё одной чрезмерной реакции органов прокуратуры ФРГ. Она вписывается в ряд предыдущих неоправданных мер. Например, штурм пустующих домов в Тегернзее десятками вооружённых до зубов оперативников в сентябре 2022 года. Домов, которые при этом не принадлежат А.Б. Усманову. Или внезапный обыск ранним утром в небольшой квартире в Гессене, где законопослушно проживал сын его умершего друга. Или знаменитая «конфискация» ценнейших «яиц Фаберже», которые на поверку оказались пластиковыми сувенирами. Неоправданное рвение в поиске несуществующих преступлений закономерно приводит следователей к таким конфузам.

Политическая инструментализация следственных органов Германии вступает в противоречие с самовосприятием этой страны как конституционного государства. А.Б. Усманов никогда не нарушал законов ФРГ, происхождение его средств абсолютно прозрачно, а его преследование в Германии имеет откровенно политический характер. Поэтому граждане этой страны могут задаться вопросом, действительно ли их налоги используются эффективно. Человек, который декларировал немалые честно заработанные средства, нуждается в отмывании денег на футбольных билетах?

Что на самом деле связывает Алишера Усманова с ФК «Бавария» — это его любовь к футболу и уважение к этому великому клубу, с которым на «Альянц Арене» не раз встречался и ФК «Арсенал», акционером которого А.Б. Усманов был много лет. Тем, кто шёл с обысками в клуб, не мешало бы помнить также, что А.Б. Усманов посещал его и в качестве приглашённого гостя, как руководитель крупной международной спортивной организации.

Разумеется, он, в качестве болельщика, с удовольствием посетит этот стадион снова, когда несправедливые ограничения против него будут сняты.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бавария
Источник: sport24.ru
Заха разозлился, поскольку был заменён в матче с «Вест Хэмом»
Сегодня, 12:43
«Уфа» намерена подать протест на результат матча с махачкалинским «Динамо»
Вчера, 16:59
В штаб-квартире «Баварии» и на «Альянц Арене» прошли обыски
Вчера, 11:24
Шунин и Скопинцев уладили конфликт
Вчера, 09:09
«Динамо» выложило совместную фотографию Шунина и Скопинцева
Вчера, 08:59 Фото
Роналду отметился за «Аль-Наср» впервые за 4 матча
28 апреля
Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 17:10
Белый и пушистый...
adekvat
adekvat
вчера в 16:47
У немцев крыша съехала серьезно.
Брулин
Брулин
вчера в 16:05
Раньше не отмывал, а тут вдруг начал
sy2rkaqwfc64
sy2rkaqwfc64
вчера в 16:04
А что и Бавария Усманову принадлежит? Бавария вслед за Челси...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 