В штаб-квартире «Баварии» и на «Альянц Арене» прошли обыски

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вчера, 11:24

Следователи Федерального ведомства уголовной полиции совместно с Управлением уголовной полиции Баварии во вторник провели обыск на стадионе «Альянц Арена» и в штаб-квартире «Баварии» в Мюнхене. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, причиной этого стали обвинения в отмывании денег, выдвинутые в адрес миллиардера Алишера Усманова. Также россиянина подозревают в неуплате налогов в период с 2017 по 2022 год. Следователи искали улики по этому делу, но что именно они хотели найти, в данный момент неизвестно. Как отмечает немецкое издание, Усманов знаком с почётным президентом мюнхенского клуба . Сообщается, что Усманов, проживавший на вилле в городе Тегернзее, часто посещал важные матчи «Баварии», также в прошлом у него были VIP-билеты на игры команды в Лиге чемпионов.

В прокуратуре Франкфурта-на-Майне заявили, что клуб проходит в деле в качестве свидетеля, а не подозреваемого. В отношении членов действующих чемпионов Германии не ведётся никаких расследований. В «Баварии» это заявление подтвердили.