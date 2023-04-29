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В штаб-квартире «Баварии» и на «Альянц Арене» прошли обыски

вчера, 11:24

Следователи Федерального ведомства уголовной полиции совместно с Управлением уголовной полиции Баварии во вторник провели обыск на стадионе «Альянц Арена» и в штаб-квартире «Баварии» в Мюнхене. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, причиной этого стали обвинения в отмывании денег, выдвинутые в адрес миллиардера Алишера Усманова. Также россиянина подозревают в неуплате налогов в период с 2017 по 2022 год. Следователи искали улики по этому делу, но что именно они хотели найти, в данный момент неизвестно. Как отмечает немецкое издание, Усманов знаком с почётным президентом мюнхенского клуба Ули Хенессом. Сообщается, что Усманов, проживавший на вилле в городе Тегернзее, часто посещал важные матчи «Баварии», также в прошлом у него были VIP-билеты на игры команды в Лиге чемпионов.

В прокуратуре Франкфурта-на-Майне заявили, что клуб проходит в деле в качестве свидетеля, а не подозреваемого. В отношении членов действующих чемпионов Германии не ведётся никаких расследований. В «Баварии» это заявление подтвердили.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:24
Если Хенесс и Бавария не причём, что тогда искали на Альянц арене следаки? А говорят,, что только следком РФ изображает бурную деятельность, а оказывается бюргеры то тоже мастаки пускать пыль в глаза.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 12:37
"... всегда виноваты будут русские..."

Усманов - самый русский из всех русских, конечно.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:42
Что где не происходит всегда виноваты будут русские, даже если их там нет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:27
Опять ищут "Российский след".
Гость
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