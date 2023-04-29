«Уфа» намерена подать протест на результат матча с махачкалинским «Динамо»

«Уфа» собирается подать протест на результат матча 29-го тура Первой лиги с махачкалинским «Динамо» (0:0).
Как считают в башкирском клубе, гости шесть минут играли без футболиста 2001 года рождения или младше, который по регламенту турнира должен присутствовать на поле в течение всей встречи.
На 65-й минуте вместо Эрбола Атабаева на поле вышел Руслан Лисакович, младший брат нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича. Они по возрасту подходят под необходимые условия, но не являются гражданами России.
Атабаев — кыргызстанец и заигран за национальную сборную, Лисакович — белорус. При этом Атабаев в электронной заявке и на официальном сайте Первой лиги указан как «молодой игрок», а Лисакович — как легионер.
Футболисты из стран Евразийского экономического союза не считаются в России легионерами.
В «Динамо» в курсе намерений уфимцев. В дагестанском клубе считают, что имела место путаница в идентификации статуса игрока в заявочной системе.
После драки кулаками не машут.
После драки кулаками не машут.