Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Первая лига 2022/2023

«Уфа» намерена подать протест на результат матча с махачкалинским «Динамо»

вчера, 16:59
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

«Уфа» собирается подать протест на результат матча 29-го тура Первой лиги с махачкалинским «Динамо» (0:0).

Как считают в башкирском клубе, гости шесть минут играли без футболиста 2001 года рождения или младше, который по регламенту турнира должен присутствовать на поле в течение всей встречи.

На 65-й минуте вместо Эрбола Атабаева на поле вышел Руслан Лисакович, младший брат нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича. Они по возрасту подходят под необходимые условия, но не являются гражданами России.

Атабаев — кыргызстанец и заигран за национальную сборную, Лисакович — белорус. При этом Атабаев в электронной заявке и на официальном сайте Первой лиги указан как «молодой игрок», а Лисакович — как легионер.

Футболисты из стран Евразийского экономического союза не считаются в России легионерами.

В «Динамо» в курсе намерений уфимцев. В дагестанском клубе считают, что имела место путаница в идентификации статуса игрока в заявочной системе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Заха разозлился, поскольку был заменён в матче с «Вест Хэмом»
Сегодня, 12:43
Пресс-служба Усманова дала комментарий в связи с обысками в «Баварии»
Вчера, 15:59
В штаб-квартире «Баварии» и на «Альянц Арене» прошли обыски
Вчера, 11:24
Шунин и Скопинцев уладили конфликт
Вчера, 09:09
«Динамо» выложило совместную фотографию Шунина и Скопинцева
Вчера, 08:59 Фото
Роналду отметился за «Аль-Наср» впервые за 4 матча
28 апреля
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:25
Газизов в своём репертуаре, буксует теперь в ФНЛ через суды !))
Сп62
Сп62
вчера в 18:22
Где, что нарушено я так и не понял.
ДСА
ДСА
вчера в 17:50
Если регламент нарушен, то всё справедливо.
протон
протон
вчера в 17:12
А по факту "Уфе" нужны деньги.
После драки кулаками не машут.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:04
Вот , что значит хорошо знать регламент - можно попытаться выиграть игру после игры.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 