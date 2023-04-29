«Уфа» намерена подать протест на результат матча с махачкалинским «Динамо»

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вчера, 16:59

«Уфа» собирается подать протест на результат матча 29-го тура Первой лиги с махачкалинским «Динамо» (0:0).

Как считают в башкирском клубе, гости шесть минут играли без футболиста 2001 года рождения или младше, который по регламенту турнира должен присутствовать на поле в течение всей встречи.

На 65-й минуте вместо на поле вышел , младший брат нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича. Они по возрасту подходят под необходимые условия, но не являются гражданами России.

Атабаев — кыргызстанец и заигран за национальную сборную, Лисакович — белорус. При этом Атабаев в электронной заявке и на официальном сайте Первой лиги указан как «молодой игрок», а Лисакович — как легионер.

Футболисты из стран Евразийского экономического союза не считаются в России легионерами.

В «Динамо» в курсе намерений уфимцев. В дагестанском клубе считают, что имела место путаница в идентификации статуса игрока в заявочной системе.