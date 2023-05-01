ФА изучит запись разговора Клоппа и главного арбитра матча с «Тоттенхэмом» .

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вчера, 19:56

Футбольная ассоциация Англии изучит аудиозапись разговора между главным тренером «Ливерпуля» и главным арбитром после матча 34-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (4:3).

Специалист получил жёлтую карточку за бурное празднование победного гола своей команды перед резервным арбитром Джоном Бруксом, за что получил жёлтую карточку. После игры наставник «красных» сказал:

То, что Тирни сказал мне тогда, когда показал жёлтую карточку, не является нормальным.

Ожидается, что ФА также свяжется с Клоппом, чтобы узнать его мнение об инциденте. PGMOL (организация, отвечающая за судейство) выступила с заявлением: