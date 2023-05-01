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ФА изучит запись разговора Клоппа и главного арбитра матча с «Тоттенхэмом»

вчера, 19:56
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Футбольная ассоциация Англии изучит аудиозапись разговора между главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом и главным арбитром Полом Тирни после матча 34-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (4:3).

Специалист получил жёлтую карточку за бурное празднование победного гола своей команды перед резервным арбитром Джоном Бруксом, за что получил жёлтую карточку. После игры наставник «красных» сказал:

То, что Тирни сказал мне тогда, когда показал жёлтую карточку, не является нормальным.

Ожидается, что ФА также свяжется с Клоппом, чтобы узнать его мнение об инциденте. PGMOL (организация, отвечающая за судейство) выступила с заявлением:

Разговоры официальных лиц матча в Премьер-Лиге записываются во всех играх. Полностью проанализировав аудиозапись рефери Пола Тирни во время матча, мы можем подтвердить, что он действовал профессионально на протяжении всей встречи, в том числе при вынесении предупреждения тренеру «Ливерпуля», поэтому мы решительно отвергаем любые предположения о том, что действия Тирни были неправомерными.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:32
арбитр выразил сомнение в гениальности тренера ! )
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:11
Клоп горит желанием попасть под ноготь Тирни!?
Capral
Capral
вчера в 21:29, ред.
С нетерпением жду аудиозапись перед игрой Ливера с МЮ... Уверен, там- еще интереснее будет!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:13
Мат попросту вырезали из записи.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:11
ФА изучит запись разговора Клоппа и главного арбитра матча с «Тоттенхэмом» .
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:04
Видно обменялись довольно "едкими" репликами.
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