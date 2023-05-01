ФА изучит запись разговора Клоппа и главного арбитра матча с «Тоттенхэмом» .

Футбольная ассоциация Англии изучит аудиозапись разговора между главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом и главным арбитром Полом Тирни после матча 34-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (4:3).
Специалист получил жёлтую карточку за бурное празднование победного гола своей команды перед резервным арбитром Джоном Бруксом, за что получил жёлтую карточку. После игры наставник «красных» сказал:
То, что Тирни сказал мне тогда, когда показал жёлтую карточку, не является нормальным.
Ожидается, что ФА также свяжется с Клоппом, чтобы узнать его мнение об инциденте. PGMOL (организация, отвечающая за судейство) выступила с заявлением:
Разговоры официальных лиц матча в Премьер-Лиге записываются во всех играх. Полностью проанализировав аудиозапись рефери Пола Тирни во время матча, мы можем подтвердить, что он действовал профессионально на протяжении всей встречи, в том числе при вынесении предупреждения тренеру «Ливерпуля», поэтому мы решительно отвергаем любые предположения о том, что действия Тирни были неправомерными.