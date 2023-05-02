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Клубы АПЛ могут заплатить 70 млн евро за нападающего «Барселоны»

сегодня, 08:23

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может продолжить карьеру в Англии.

Жорже Мендеш, являющийся агентом футболиста, уверен, что в АПЛ найдутся команды, которые захотят купить его клиента. Агент заверил «Барселону», что за трансфер Фати заплатит 70 млн евро клуб из Англии.

Нападающий не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 19:17
Выпускать ребёнка играть с мужиками, давая ему 10 номер, потом удивляться что после серьёзной травмы не смог на прежний уровень выйти, никогда такого не было и вот опять
Gahi
Gahi
сегодня в 09:44
Время покажет где на самом деле окажется Фати.
k6gs74zn7pq9
k6gs74zn7pq9
сегодня в 09:40
Фати рано заезвездился, можно его продать, там его быстро сломают
stanichnik
stanichnik
сегодня в 09:39
На старте его карьеры его пророчили чуть ли не в преемники самого Месси, но, как говорится, не оправдал надежды
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 09:36, ред.
Очередной золотой мальчик который так и не раскрылся
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov
сегодня в 09:08
Нафига им хрустальный игрок ?
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:03
А как же миллиард отступных?!
Фати интересный персонаж, и думаю в АПЛ будет много желающих подписать его. Скорость у парня хорошая, мышленме тоже, вот только травмы часто получает, вот это может отпугнуть покупателей.... думаю МЮ или Ливерпулю идеально подошел бы Фати
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 09:02
Зачем,им какой-то Фати!! Обратите внимание на кипрский дивизион,там раскрылся Кокорин ,что творит,гол в каждом матче!!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:01
На данный момент Фати провел 45 матчей за команду во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи (для напа не так и много...). А учитывая то что его официально оценивают его стоимость в 35 миллионов евро и дают 70, то можно и не думать...
shlomo
shlomo
сегодня в 08:56
Ну Барсе деньги то нужны, так что если столько дают, то нужно продавать.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:51
Можно чуть-чуть потянуть и цена на игрока обязательно опустится.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:50
Если тренер не видет его в команде,то надо уходить или протирать скамью.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:41
Жорж знает свое торговое дело!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:24
Ну всё равно поторгуются для порядка...
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