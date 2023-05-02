Клубы АПЛ могут заплатить 70 млн евро за нападающего «Барселоны»

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сегодня, 08:23

Нападающий «Барселоны» может продолжить карьеру в Англии.

, являющийся агентом футболиста, уверен, что в АПЛ найдутся команды, которые захотят купить его клиента. Агент заверил «Барселону», что за трансфер Фати заплатит 70 млн евро клуб из Англии.

Нападающий не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави.