Клубы АПЛ могут заплатить 70 млн евро за нападающего «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может продолжить карьеру в Англии.
Жорже Мендеш, являющийся агентом футболиста, уверен, что в АПЛ найдутся команды, которые захотят купить его клиента. Агент заверил «Барселону», что за трансфер Фати заплатит 70 млн евро клуб из Англии.
Нападающий не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави.
Фати интересный персонаж, и думаю в АПЛ будет много желающих подписать его. Скорость у парня хорошая, мышленме тоже, вот только травмы часто получает, вот это может отпугнуть покупателей.... думаю МЮ или Ливерпулю идеально подошел бы Фати
Фати интересный персонаж, и думаю в АПЛ будет много желающих подписать его. Скорость у парня хорошая, мышленме тоже, вот только травмы часто получает, вот это может отпугнуть покупателей.... думаю МЮ или Ливерпулю идеально подошел бы Фати