Агент Головина сообщил, что игроком серьёзно интересовался «Ньюкасл»

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев, рассказал о том, что игроком в прошлом году серьёзно интересовался «Ньюкасл».
От «Ньюкасла» был серьёзный интерес в самом начале 2022 года. Было предложение, мы были готовы его обсуждать, если бы клубы договорились. Мы понимали, что «Ньюкасл» с учётом прихода серьёзных инвесторов — это интересная перспектива. Плюс в разный период почву прощупывали «Вест Хэм», «Эвертон», но Сашка хотел в клуб, который играет в еврокубках, потому что он максималист. У него нет никакой звёздной болезни, но есть желание играть на максимуме.
Хотелось бы посмотреть на него в команде уровня Лейпцига или Боруссии Дортмунд. А что касается команды уровня АПЛ, то ясное дело что в нынешний Ньюкасл Сашка уже не попайдет, но вот в условный Фулхэм или Борнмут (если они останутся) Головин бы мог себя проявиь как мне кажется
Хотелось бы посмотреть на него в команде уровня Лейпцига или Боруссии Дортмунд. А что касается команды уровня АПЛ, то ясное дело что в нынешний Ньюкасл Сашка уже не попайдет, но вот в условный Фулхэм или Борнмут (если они останутся) Головин бы мог себя проявиь как мне кажется