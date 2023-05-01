Агент Головина сообщил, что игроком серьёзно интересовался «Ньюкасл»

Агент полузащитника «Монако» Александр Клюев, рассказал о том, что игроком в прошлом году серьёзно интересовался «Ньюкасл».

От «Ньюкасла» был серьёзный интерес в самом начале 2022 года. Было предложение, мы были готовы его обсуждать, если бы клубы договорились. Мы понимали, что «Ньюкасл» с учётом прихода серьёзных инвесторов — это интересная перспектива. Плюс в разный период почву прощупывали «Вест Хэм», «Эвертон», но Сашка хотел в клуб, который играет в еврокубках, потому что он максималист. У него нет никакой звёздной болезни, но есть желание играть на максимуме.