Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Агент Головина сообщил, что игроком серьёзно интересовался «Ньюкасл»

вчера, 17:59

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев, рассказал о том, что игроком в прошлом году серьёзно интересовался «Ньюкасл».

От «Ньюкасла» был серьёзный интерес в самом начале 2022 года. Было предложение, мы были готовы его обсуждать, если бы клубы договорились. Мы понимали, что «Ньюкасл» с учётом прихода серьёзных инвесторов — это интересная перспектива. Плюс в разный период почву прощупывали «Вест Хэм», «Эвертон», но Сашка хотел в клуб, который играет в еврокубках, потому что он максималист. У него нет никакой звёздной болезни, но есть желание играть на максимуме.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПять топ-клубов претендуют на подписание Лаутаро Мартинеса
Сегодня, 14:04
СлухиЧетыре европейских гранда претендуют на подписание Кварацхелии
Сегодня, 11:34
СлухиМесси вчера встречался с представителями «Аль-Хиляля»
Сегодня, 10:10
Слухи«Милан» купит полузащитника «Галатасарая», если выйдет в Лигу чемпионов
Сегодня, 09:12
СлухиКлубы АПЛ могут заплатить 70 млн евро за нападающего «Барселоны»
Сегодня, 08:23
Слухи«Манчестер Юнайтед» более близок к подписанию Коло Муани, чем «Бавария»
Сегодня, 00:59
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:09
Если это не шутка, надо лететь к сорокам.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:02
Головину нужно уходить из Монако и продолжать свое развитие в команде более высокого уровня! Как мне кажется он уже уперся головой в потолок в Монако.
Хотелось бы посмотреть на него в команде уровня Лейпцига или Боруссии Дортмунд. А что касается команды уровня АПЛ, то ясное дело что в нынешний Ньюкасл Сашка уже не попайдет, но вот в условный Фулхэм или Борнмут (если они останутся) Головин бы мог себя проявиь как мне кажется
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:36
Саньку надо валить из Манако, чтото они совсем не аллё!
rx8h489wtwgk
rx8h489wtwgk
вчера в 19:26, ред.
Надо было уходить в более классную команду с будущим.
Сп62
Сп62
вчера в 19:19
Жаль, что это всё в прошлом. А надо жить сегодня.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:13
И что в итоге? В итоге всё привычно.Чего тогда вылезать с этим сообщением???
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:03
Видимо Сашке пришло время искать другое место трудоустройства).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 