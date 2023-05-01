Артета хочет провести переговоры с Райсом о переходе в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета намерен после окончания сезона провести переговоры с полузащитником «Вест Хэма» Декланом Райсом, сообщает Mirror.
По информации источника, специалист уверен в том, что футболист перейдёт в стан «канониров».
Действующий контракт 24-летнего хавбека с «молотобойцами» рассчитан до лета 2024 года с возможностью продления на один год. Отмечается, что игрок отклонил предложение «Вест Хэма» о продлении соглашения. Сам Райс хочет играть в Лиге чемпионов, ему интересен вариант с «Арсеналом».