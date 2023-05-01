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Артета хочет провести переговоры с Райсом о переходе в «Арсенал»

вчера, 18:48

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета намерен после окончания сезона провести переговоры с полузащитником «Вест Хэма» Декланом Райсом, сообщает Mirror.

По информации источника, специалист уверен в том, что футболист перейдёт в стан «канониров».

Действующий контракт 24-летнего хавбека с «молотобойцами» рассчитан до лета 2024 года с возможностью продления на один год. Отмечается, что игрок отклонил предложение «Вест Хэма» о продлении соглашения. Сам Райс хочет играть в Лиге чемпионов, ему интересен вариант с «Арсеналом».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:54
Арсеналу необходим опорник высокого уровня, а Райс один из лучших опорников АПЛ, и он точно будет усилением для нас если в итоге Артете удастся уговорить игрока и клубы сойдутся в цене! Есть информация от Джека Уилшира бывшего игрока Арсенала и ВХЮ(а ныне тренер команды u18 Арсенала), так вот он вроде как отлично дружит с Райсом, и вроде как англичанин готов к переходу именно в Арсенал, нам главное договориться с ВХЮ
p5y7f54dtx7u
p5y7f54dtx7u
вчера в 19:31
Артете надо усиливать команду, а то пока команда ещё слаба.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:57
Хорошим усилением будет для пушкарей.
Брулин
Брулин
вчера в 18:55
Артета о гонке в АПЛ: «Арсенал» еще может выиграть, впереди пять матчей. Но это теперь не в наших руках, все зависит от «Сити»
drug01
drug01
вчера в 18:53
Надо уговорить, Арсенал это хорошо!
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