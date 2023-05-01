Агент Головина рассказал, что Абрамович лично звонил полузащитнику

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, что из ЦСКА россиянин мог перейти в «Челси» или «Ювентус».
У Головина было три конкретных предложения: «Челси», «Монако» и «Ювентус». Все три клуба были готовы заключить сделку, всё зависело только от выбора Саши. Мы встречались с тогдашним спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи. Дважды в Москве общались с Мариной Грановской, а сам Саша даже говорил по телефону с Абрамовичем.
Почему в итоге «Монако»? Период адаптации там прошёл короче. Акинфеев, Березуцкие и остальные говорили: «Сань, ты можешь заиграть и в „Челси“, и в „Ювентусе“, но лучше начать с „Монако“, потому что там будет попроще». Всё-таки в той же Англии бытовых вопросов было бы больше. Надо было сразу с хорошим английским ехать. Это сейчас Саша говорит и на английском, и на французском, а тогда было всё не так хорошо.
И не умничать сейчас.
Спасибо вам за понимание, уважаемый Анатолий.
И не умничать сейчас.
Спасибо вам за понимание, уважаемый Анатолий.
Записался в группу точного счёта на май месяц, прошу разъяснить пару вопросов:
1. Участвуют ли игроки этой группы в финальных группах (Яшина/ Заболотного)?
2. Нужно ли набирать 30 ставок, если захочешь и на июнь попасть в эту же группу?
Всё таки каждая ставка стОит 500 очков, а 30х500=15.000 очков.
3. В финальных группах игра идёт по тем же правилам - точный счёт?
Записался в группу точного счёта на май месяц, прошу разъяснить пару вопросов:
1. Участвуют ли игроки этой группы в финальных группах (Яшина/ Заболотного)?
2. Нужно ли набирать 30 ставок, если захочешь и на июнь попасть в эту же группу?
Всё таки каждая ставка стОит 500 очков, а 30х500=15.000 очков.
3. В финальных группах игра идёт по тем же правилам - точный счёт?
Спасибо вам за советы , зато уже по французски понимает !))
Воо оно как , прогресс !)
Спасибо вам за советы , зато уже по французски понимает !))
Воо оно как , прогресс !)