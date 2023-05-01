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Агент Головина рассказал, что Абрамович лично звонил полузащитнику

вчера, 13:02

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, что из ЦСКА россиянин мог перейти в «Челси» или «Ювентус».

У Головина было три конкретных предложения: «Челси», «Монако» и «Ювентус». Все три клуба были готовы заключить сделку, всё зависело только от выбора Саши. Мы встречались с тогдашним спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи. Дважды в Москве общались с Мариной Грановской, а сам Саша даже говорил по телефону с Абрамовичем.

Почему в итоге «Монако»? Период адаптации там прошёл короче. Акинфеев, Березуцкие и остальные говорили: «Сань, ты можешь заиграть и в „Челси“, и в „Ювентусе“, но лучше начать с „Монако“, потому что там будет попроще». Всё-таки в той же Англии бытовых вопросов было бы больше. Надо было сразу с хорошим английским ехать. Это сейчас Саша говорит и на английском, и на французском, а тогда было всё не так хорошо.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:48
Как же все запущено, как у Петросяна!
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:43
Дела давно минувших дней, иных уж нет, а те далече...
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:30, ред.
Доброго времени суток, уважаемый Анатолий. А вы случайно не филолог по образованию ??? Если да , то это хуже. Если бы вы внимательно прочитали и обратили внимание на знаки в конце предложения, то можно было просто без логической цепочки, увидеть , - !))) ☝️😉
И не умничать сейчас.
Спасибо вам за понимание, уважаемый Анатолий.
us47rcch24ad
us47rcch24ad
вчера в 15:00
Саше пора валить из Монако, несерьёзный клуб.
Мaлик
Мaлик
вчера в 14:41
Ну теперь можно много говорить... все, нужно уже писать мемуары...:)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:41
Уважаемый Игорь! Там написано ГОВОРИТ на французском. Согласись, что ПОНИМАЕТ и ГОВОРИТ - это разные категории знания языка?
ДСА
ДСА
вчера в 14:05
Монако похоже предложил больше остальных, этим и обусловлен выбор.
A.S.A
A.S.A ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 13:32
Спасибо, буду знать
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:19, ред.
"Сань, там и начать будет попроще, и остаться, и закончить тоже"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:18
Всех приветствую и поздравляю с первомаем!
Записался в группу точного счёта на май месяц, прошу разъяснить пару вопросов:
1. Участвуют ли игроки этой группы в финальных группах (Яшина/ Заболотного)?
2. Нужно ли набирать 30 ставок, если захочешь и на июнь попасть в эту же группу?
Всё таки каждая ставка стОит 500 очков, а 30х500=15.000 очков.
3. В финальных группах игра идёт по тем же правилам - точный счёт?
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:16
Так и остался в фермерской лиге 1 !
Спасибо вам за советы , зато уже по французски понимает !))
Воо оно как , прогресс !)
e968rcnjdy9p
e968rcnjdy9p
вчера в 13:16
Жаль, что у Абраши в Челси не оказался Санёк
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:11
У нас без протеже могут, что-то? Обязательно рядом дядька свой должен быть.
Гость
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