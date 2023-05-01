Агент Головина рассказал, что Абрамович лично звонил полузащитнику

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» , рассказал, что из ЦСКА россиянин мог перейти в «Челси» или «Ювентус».

У Головина было три конкретных предложения: «Челси», «Монако» и «Ювентус». Все три клуба были готовы заключить сделку, всё зависело только от выбора Саши. Мы встречались с тогдашним спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи. Дважды в Москве общались с Мариной Грановской, а сам Саша даже говорил по телефону с Абрамовичем.

Почему в итоге «Монако»? Период адаптации там прошёл короче. Акинфеев, Березуцкие и остальные говорили: «Сань, ты можешь заиграть и в „Челси“, и в „Ювентусе“, но лучше начать с „Монако“, потому что там будет попроще». Всё-таки в той же Англии бытовых вопросов было бы больше. Надо было сразу с хорошим английским ехать. Это сейчас Саша говорит и на английском, и на французском, а тогда было всё не так хорошо.