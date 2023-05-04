Холанд стал абсолютным рекордсменом по голам за сезон в АПЛ

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сегодня, 09:32

Нападающий «Манчестер Сити» забил 35-й гол в АПЛ в этом сезоне.

Норвежец отличился на 70-й минуте игры 28-го тура чемпионата с «Вест Хэмом» (3:0). Таким образом, форвард побил общий рекорд Английской Премьер-Лиги по голам за сезон, ранее установленный Энди Коулом и Аланом Ширером, которые отметились 34 забитыми мячами в сезонах 1993/94 и 1994/95 соответственно (в те времена в чемпионате Англии было 22 команды, а за сезон проводилось 42 тура).

Всего футболист провёл в этом сезоне 45 матчей за «горожан», забив 51 гол.

Ранее игрок превзошёл нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха по количеству мячей, забитых в сезоне с 20 клубами.