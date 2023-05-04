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Холанд стал абсолютным рекордсменом по голам за сезон в АПЛ

сегодня, 09:32
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 35-й гол в АПЛ в этом сезоне.

Норвежец отличился на 70-й минуте игры 28-го тура чемпионата с «Вест Хэмом» (3:0). Таким образом, форвард побил общий рекорд Английской Премьер-Лиги по голам за сезон, ранее установленный Энди Коулом и Аланом Ширером, которые отметились 34 забитыми мячами в сезонах 1993/94 и 1994/95 соответственно (в те времена в чемпионате Англии было 22 команды, а за сезон проводилось 42 тура).

Всего футболист провёл в этом сезоне 45 матчей за «горожан», забив 51 гол.

Ранее игрок превзошёл нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха по количеству мячей, забитых в сезоне с 20 клубами.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:11
Исторический результат!
Холанд - это безусловно явление в мировом футболе, и с такими данными
он может стать одним из самых лучших футболистов в истории,
и конечно станет легендой... Но чемпионом мира вместе с Норвегией,
ему будет стать очень трудно....Вряд ли вообще такое возможно...
собакин6762
собакин6762
сегодня в 11:43
Так сезон еще не закончен !
Холанд теперь рекорд установит на 100 лет вперед и перейдет в Реал в Испании рекорды устанавливать .
Zak11
Zak11
сегодня в 11:11
Возможно Холланд наколотит голов побольше Роналду за карьеру.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:09
Похоже он даже Мбаппе начинает затмевать.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:49
Зверюга! Надеюсь еще забьет в этом сезоне!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:44
Пять игр в АПЛ, плюс ЛЧ вполне по силам шестьдесят мячей забить в ворота соперников
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 10:34
Это только начало карьеры Норвежца в составе горожан. Если он в 2024 не уйдет в Реал то он ещё зделает уйму рекордов как личных так и командных. А дебютный сезон у него конечно задался на славу. Может в первом сезоне стать как чемпионом так и в ЛЧ ещё ведут борьбу и финал кубка с Красными дьяволами. Плюс ко всему этому ещё и набьет уйму мячей за сезон. Уже 51 а ещё 8 матчей осталось. Одним словом сказка какие-то а не дебют у него в АПЛ!!!
Roger Young
Roger Young
сегодня в 10:32
Молодец, достойный рекорд!
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow
сегодня в 10:29
Холанд конечно мощный 9-ка..но не будем забывать кто рядом с ними играет...холанд с Мс, Лева с Баварии при Флике....они похожи..Автор силен но те которые рядом с ним играет тоже силны
adekvat
adekvat
сегодня в 10:25
Вот кто звезда на данный момент.
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 09:57
А ЗМ всё равно уедет в Эребор, даже если Сити возьмет требл, а Холанд положит еще десятку голов, включая хет-трик в финале ЛЧ.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:57
Мощно!
frmzp9st5hw9
frmzp9st5hw9
сегодня в 09:41
Похоже этот рекордсмен надолго
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:38, ред.
Квест с Баварией им пройден. Остался несокрушимый РМ.
Посмотрим..., но пока очень впечатляет.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 09:38
Называть его легендой АПЛ, конечно, рановато. Но, в первый же сезон он смог оставить след в истории этой лиги
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:37
Отлить белобрысому памятник из бронзы и поставить на родине на берегу моря!)
y2bfr6dschu7
y2bfr6dschu7
сегодня в 09:33
Машина прёт вперёд на максимальном овердрайве
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