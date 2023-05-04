Холанд стал абсолютным рекордсменом по голам за сезон в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 35-й гол в АПЛ в этом сезоне.
Норвежец отличился на 70-й минуте игры 28-го тура чемпионата с «Вест Хэмом» (3:0). Таким образом, форвард побил общий рекорд Английской Премьер-Лиги по голам за сезон, ранее установленный Энди Коулом и Аланом Ширером, которые отметились 34 забитыми мячами в сезонах 1993/94 и 1994/95 соответственно (в те времена в чемпионате Англии было 22 команды, а за сезон проводилось 42 тура).
Всего футболист провёл в этом сезоне 45 матчей за «горожан», забив 51 гол.
Ранее игрок превзошёл нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха по количеству мячей, забитых в сезоне с 20 клубами.
Холанд - это безусловно явление в мировом футболе, и с такими данными
он может стать одним из самых лучших футболистов в истории,
и конечно станет легендой... Но чемпионом мира вместе с Норвегией,
ему будет стать очень трудно....Вряд ли вообще такое возможно...
Холанд - это безусловно явление в мировом футболе, и с такими данными
он может стать одним из самых лучших футболистов в истории,
и конечно станет легендой... Но чемпионом мира вместе с Норвегией,
ему будет стать очень трудно....Вряд ли вообще такое возможно...
Холанд теперь рекорд установит на 100 лет вперед и перейдет в Реал в Испании рекорды устанавливать .
Холанд теперь рекорд установит на 100 лет вперед и перейдет в Реал в Испании рекорды устанавливать .
Посмотрим..., но пока очень впечатляет.
Посмотрим..., но пока очень впечатляет.