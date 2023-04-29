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Малком оформил первый покер в РПЛ и приблизился к рекорду Веретенникова

вчера, 16:13
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 5Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Малком забил 4 гола в ворота «Крыльев Советов» в гостевом матче 25-го тура РПЛ (5:1).

Бразилец отличился на 19-й минуте с пенальти, а также с игры на 55-й, 68-й и 74-й. Для форварда этот покер — первый в Премьер-Лиге. У футболиста в этом сезоне теперь 22 гола, ему осталось отметиться ещё 3 раза, чтобы повторить рекорд Олега Веретенникова по количеству мячей за сезон (25 в 1995 году). Сейду Думбия забил 28, но это было в переходном сезоне 2011/12, в котором всего было сыграно 44 матча.

Ещё один гол петербуржцев во встрече с самарцами на свой счёт записал полузащитник Клаудиньо, он не забивал в чемпионате с ноября.

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Все комментарии
karnager
karnager ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:12
Из этого вывод простой - молчать в тряпочку и вот же ничего не говорить, правильно? Молям - за умного сойдешь, верная позиция?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:45
От такого количества голов цена Малкома не изменится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:29
Малком и Зенит творят историю...
ABir
ABir
вчера в 17:17
Похоже, станет лучшим бомбардиром
78ytqfrqdbdh
78ytqfrqdbdh
вчера в 16:51
Малком по весне вообще форму набрал впечатляющую
протон
протон
вчера в 16:42
Вспоминаю 2019 год.
Тогда, практически одновременно, в РПЛ перешли Шюррле и Малком. Немец перешёл в аренду за 1 миллион евро, а бразилец за 40 миллионов.
И, как вы все помните, первые 5-6 игр Шюррле очень выделялся, а Малком немного забуксовал. И тогда только ленивый не смеялся над трансфером бразильца и не боготворил немца. На все аргументы о том, что Малкому нужна адаптация и у него в запасе ещё 5 лет контракта , недоброжелатели только смеялись и говорили про провальный трансфер. И вот прошло уже почти 4 года. Про Шюррле забыли ещё в 2019, а Малком вышел на пик и возможно поставит рекорд результативности в истории чемпионатов России, а затем уедет в ПСЖ или другой большой европейский клуб.
Мораль довольно проста : не надо делать скоропалительных выводов, даже если очень хочется, ведь вы будете выглядеть очень глупо. Я сам много раз обжигался на подобном , поэтому знаю, о чем говорю.
Брулин
Брулин
вчера в 16:20
Думаю, что побьёт рекорд. Но тут тоже есть нюанс - Олег Веретенников - полузащитник, в не нападающий.
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