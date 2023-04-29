Малком оформил первый покер в РПЛ и приблизился к рекорду Веретенникова

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вчера, 16:13

Нападающий «Зенита» забил 4 гола в ворота «Крыльев Советов» в гостевом матче 25-го тура РПЛ (5:1).

Бразилец отличился на 19-й минуте с пенальти, а также с игры на 55-й, 68-й и 74-й. Для форварда этот покер — первый в Премьер-Лиге. У футболиста в этом сезоне теперь 22 гола, ему осталось отметиться ещё 3 раза, чтобы повторить рекорд по количеству мячей за сезон (25 в 1995 году). Сейду Думбия забил 28, но это было в переходном сезоне 2011/12, в котором всего было сыграно 44 матча.

Ещё один гол петербуржцев во встрече с самарцами на свой счёт записал полузащитник Клаудиньо, он не забивал в чемпионате с ноября.