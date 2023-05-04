В отношении Моуриньо начато расследование после высказываний в адрес судьи

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вчера, 14:35

Прокуратура Федерации футбола Италии начала расследование после высказываний главного тренера «Ромы» в адрес арбитра матча 33-го тура Серии А с «Монцей» (1:1).

Португальский специалист после игры критически отозвался о Даниэле Киффи, обслуживавшим встречу, назвав его «худшим судьёй, которого он встречал за всю свою карьеру». Кроме того, наставник сообщил, что имел при себе скрытый микрофон во время матча, чтобы всё записывать. По информации ANSA, расследование может привести к дисквалификации Моуриньо, также санкции рискует получить и «Рома».

Если рулевой «волков» будет отстранён, то пропустит важный в борьбе за попадание в Лигу чемпионов матч с «Интером» 6 мая.