Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2022/2023

В отношении Моуриньо начато расследование после высказываний в адрес судьи

вчера, 14:35
МонцаЛоготип футбольный клуб Монца1 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Прокуратура Федерации футбола Италии начала расследование после высказываний главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо в адрес арбитра матча 33-го тура Серии А с «Монцей» (1:1).

Португальский специалист после игры критически отозвался о Даниэле Киффи, обслуживавшим встречу, назвав его «худшим судьёй, которого он встречал за всю свою карьеру». Кроме того, наставник сообщил, что имел при себе скрытый микрофон во время матча, чтобы всё записывать. По информации ANSA, расследование может привести к дисквалификации Моуриньо, также санкции рискует получить и «Рома».

Если рулевой «волков» будет отстранён, то пропустит важный в борьбе за попадание в Лигу чемпионов матч с «Интером» 6 мая.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Неймар лайкнул видео с критикой в адрес Мбаппе
Вчера, 21:39
Слухи«Аланию» могут не пустить в РПЛ, а «Динамо» из Махачкалы рискует вылететь
03 мая
«Это фиаско». Месси и ПСЖ выяснят, кто кого бросает
03 маяСергей Иванов в блоге Дно пробитоКомментарии11
Клопп рассказал, почему отпраздновал гол перед лицом судьи
02 мая
Форвард «Велеса» Нтумба сыграл в матче Медиалиги без разрешения клуба
01 мая
ФА изучит запись разговора Клоппа и главного арбитра матча с «Тоттенхэмом»
01 мая
Сортировать
Все комментарии
vyseg5973cup
vyseg5973cup
вчера в 15:10
Обыкновенному нужно рот зашить
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:48, ред.
Во попал, великий и могучий, теперь поутихнет, надо же когда-то отвечать за свои высказывания, пора получать по заслугам, посидит дома пару месяце, а клуб жалко, что из-за тренера штраф получат. Засиделся в Италии, пора уже ехать во Францию, может быть там тренера будут слушаться. Если, что ПСЖ прикроет его, даст защиту своему именитому тренеру.
ДСА
ДСА
вчера в 14:41
Если не обматерил, то и дисквалифицировать не за что.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:41
Не заржавело за Великим!)
wgw246ryyya2
wgw246ryyya2
вчера в 14:38
Надо получше за метлой следить особливому
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 