Клопп рассказал, почему отпраздновал гол перед лицом судьи

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о причинах своего празднования гола в матче с «Тоттенхэмом» (4:3) перед лицом резервного арбитра Пола Тирни.

Этого вообще не должно было произойти. Все из-за эмоций и гнева, это никогда не приводит к чему-то хорошему. Именно поэтому я так отпраздновал. Был эпизод с фолом на Салахе, который случился перед моими глазами. Затем ещё один штрафной Ришарлисона и гол. Через минуту мы забили, и в такие моменты можно порадоваться, но я разозлился. Я не сказал ничего плохого. Кричал: «Без тебя, без тебя!», в этом не было никакого смысла.

Пол Тирни подошёл ко мне, и я вообще не ожидал красной карточки. Ожидал увидеть жёлтую. Он сказал мне: «Для меня это красная карточка, но благодаря арбитру Джону Бруксу она жёлтая». Он показал жёлтую карточку и улыбнулся мне в лицо. И я такой: «Красная карточка за что?», и стоял там.