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Клопп рассказал, почему отпраздновал гол перед лицом судьи

сегодня, 18:28
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о причинах своего празднования гола в матче с «Тоттенхэмом» (4:3) перед лицом резервного арбитра Пола Тирни.

Этого вообще не должно было произойти. Все из-за эмоций и гнева, это никогда не приводит к чему-то хорошему. Именно поэтому я так отпраздновал. Был эпизод с фолом на Салахе, который случился перед моими глазами. Затем ещё один штрафной Ришарлисона и гол. Через минуту мы забили, и в такие моменты можно порадоваться, но я разозлился. Я не сказал ничего плохого. Кричал: «Без тебя, без тебя!», в этом не было никакого смысла.

Пол Тирни подошёл ко мне, и я вообще не ожидал красной карточки. Ожидал увидеть жёлтую. Он сказал мне: «Для меня это красная карточка, но благодаря арбитру Джону Бруксу она жёлтая». Он показал жёлтую карточку и улыбнулся мне в лицо. И я такой: «Красная карточка за что?», и стоял там.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 19:23
Эмоции сдерживать не стоит, плохо сказывается на здоровье, тем более Ливерпуль не каждый тур выигрывает.
Gahi
Gahi
сегодня в 19:22
Действительно Юрген Клопп после четвёртого гол своей команды был в каком-то невероятном экстазе, за что получил справедливую карточку которая успокоила все эмоции на поле. Но первое что пришло на память после данного случая так это слова из популярного фильма: - "Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют!" Но хорошо что всё закончилось безболезненно и тренер отделался желтым цветом карточки. Новерное этим и привлекает футбол своими эмоциями не только болельщиков но и тренеров с футболистами на поле, после забитого гола или пропушенного мяча в свои ворота. Удачи всем и болейте только футболом.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 19:04
Не должен себя вести так тренер, тем более такой солидной команды. Одно дело возмущаться, спорить с судьёй, а другое вести себя как клоун в цирке, ещё и в таком солидном возрасте.
mugf2tq8ppjr
mugf2tq8ppjr
сегодня в 19:01
Выигрывать к 15 минуте 3:0 в добавленное время 90+3 получить гол 3:3 и буквально в следующей атаке всё таки забить победный гол это у кого угодно крышу снесёт.
То, что кричал Клопп... это хорошо, что он хотя бы помнить, что кричал, обычно в такие минуты и этого запомнить нельзя, возможно ему потом сказали, что за слова он кричал.
Тут он может судьям сказать огромное спасибо, особенно Джону Бруксу, по идее это всё таки красная.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:51
Не солидно получилось, теперь последствия не футбольного характера...
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