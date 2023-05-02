Клопп рассказал, почему отпраздновал гол перед лицом судьи

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о причинах своего празднования гола в матче с «Тоттенхэмом» (4:3) перед лицом резервного арбитра Пола Тирни.
Этого вообще не должно было произойти. Все из-за эмоций и гнева, это никогда не приводит к чему-то хорошему. Именно поэтому я так отпраздновал. Был эпизод с фолом на Салахе, который случился перед моими глазами. Затем ещё один штрафной Ришарлисона и гол. Через минуту мы забили, и в такие моменты можно порадоваться, но я разозлился. Я не сказал ничего плохого. Кричал: «Без тебя, без тебя!», в этом не было никакого смысла.
Пол Тирни подошёл ко мне, и я вообще не ожидал красной карточки. Ожидал увидеть жёлтую. Он сказал мне: «Для меня это красная карточка, но благодаря арбитру Джону Бруксу она жёлтая». Он показал жёлтую карточку и улыбнулся мне в лицо. И я такой: «Красная карточка за что?», и стоял там.
То, что кричал Клопп... это хорошо, что он хотя бы помнить, что кричал, обычно в такие минуты и этого запомнить нельзя, возможно ему потом сказали, что за слова он кричал.
Тут он может судьям сказать огромное спасибо, особенно Джону Бруксу, по идее это всё таки красная.
То, что кричал Клопп... это хорошо, что он хотя бы помнить, что кричал, обычно в такие минуты и этого запомнить нельзя, возможно ему потом сказали, что за слова он кричал.
Тут он может судьям сказать огромное спасибо, особенно Джону Бруксу, по идее это всё таки красная.