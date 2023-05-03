«Аланию» могут не пустить в РПЛ, а «Динамо» из Махачкалы рискует вылететь

«Алания» может остаться в Первой лиге, даже если выйдет в РПЛ по спортивному принципу.
По данным источников, знакомых с ситуацией, реконструкция домашнего стадиона клуба займёт ещё как минимум год. Отмечается, что до сих пор не закончены монолиты, а также проржавела арматура. Работы по отделке и коммуникациям ещё не начались. С учётом всего, вероятность пройти лицензирование очень маленькая.
Махачкалинское «Динамо», находящееся недалеко от зоны стыковых матчей, рискует вылететь во Вторую лигу из-за того, что во многих матчах на поле в качестве «лимитчика» выходил игрок, который таковым по нынешнему регламенту турнира не является (Эрбол Атабаев, уже заигранный за сборную Кыргызстана). Существует вероятность, что с команды снимут 28 очков, после чего она опустится на последнее место в турнирной таблице первенства.
С одной стороны- нет достойного стадиона, нечего делать в Высшей Лиге.
С другой стороны- по действующему правилу Фан Уйди стадион всё равно будет заполнен лишь на треть. На остальных трибунах можно проводить ремонт.
Что касается Динамо, так они что, только сейчас обнаружили что он киргиз? Наказали бы после первого же матча технарём, не нужно было бы столько очков снимать сейчас.
Но у нас получается так, как получается...
С одной стороны- нет достойного стадиона, нечего делать в Высшей Лиге.
С другой стороны- по действующему правилу Фан Уйди стадион всё равно будет заполнен лишь на треть. На остальных трибунах можно проводить ремонт.
Что касается Динамо, так они что, только сейчас обнаружили что он киргиз? Наказали бы после первого же матча технарём, не нужно было бы столько очков снимать сейчас.
Но у нас получается так, как получается...