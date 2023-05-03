«Аланию» могут не пустить в РПЛ, а «Динамо» из Махачкалы рискует вылететь

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сегодня, 12:28

«Алания» может остаться в Первой лиге, даже если выйдет в РПЛ по спортивному принципу.

По данным источников, знакомых с ситуацией, реконструкция домашнего стадиона клуба займёт ещё как минимум год. Отмечается, что до сих пор не закончены монолиты, а также проржавела арматура. Работы по отделке и коммуникациям ещё не начались. С учётом всего, вероятность пройти лицензирование очень маленькая.

Махачкалинское «Динамо», находящееся недалеко от зоны стыковых матчей, рискует вылететь во Вторую лигу из-за того, что во многих матчах на поле в качестве «лимитчика» выходил игрок, который таковым по нынешнему регламенту турнира не является (, уже заигранный за сборную Кыргызстана). Существует вероятность, что с команды снимут 28 очков, после чего она опустится на последнее место в турнирной таблице первенства.