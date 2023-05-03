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«Аланию» могут не пустить в РПЛ, а «Динамо» из Махачкалы рискует вылететь

сегодня, 12:28

«Алания» может остаться в Первой лиге, даже если выйдет в РПЛ по спортивному принципу.

По данным источников, знакомых с ситуацией, реконструкция домашнего стадиона клуба займёт ещё как минимум год. Отмечается, что до сих пор не закончены монолиты, а также проржавела арматура. Работы по отделке и коммуникациям ещё не начались. С учётом всего, вероятность пройти лицензирование очень маленькая.

Махачкалинское «Динамо», находящееся недалеко от зоны стыковых матчей, рискует вылететь во Вторую лигу из-за того, что во многих матчах на поле в качестве «лимитчика» выходил игрок, который таковым по нынешнему регламенту турнира не является (Эрбол Атабаев, уже заигранный за сборную Кыргызстана). Существует вероятность, что с команды снимут 28 очков, после чего она опустится на последнее место в турнирной таблице первенства.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 16:39
Виорой раз уже Алания не может попасть в вышку не изза спортивных результатов , а других причин. Сам клуб старается. Но увы.
umwc4s4y93b8
umwc4s4y93b8
сегодня в 14:44
Кавказ должен договориться и вместе остаться в первой лиге.
Red blu
Red blu
сегодня в 14:25
Если не пустят в Высшую Лигу без своей домашней арены тогда отпадает и стимул бороться за выход в нее.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:25
Этого не может быть. Слишком много упущений со стороны организаторов разных уровней.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 13:33
И что? Попадет или на Юрана, или на Факел. И там и там без шансов
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:00
Очень бы не хотелось , что бы такой самобытный клуб как Алания лишился бы право играть в РПЛ не по спортивному принципу. А так впрочем время ещё есть, что бы руководство республики нашло решение проблемы. А в стыки Алания уж должна попасть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:48
Вот оно, Раздолье для подковёрных игр в футболе.
С одной стороны- нет достойного стадиона, нечего делать в Высшей Лиге.
С другой стороны- по действующему правилу Фан Уйди стадион всё равно будет заполнен лишь на треть. На остальных трибунах можно проводить ремонт.
Что касается Динамо, так они что, только сейчас обнаружили что он киргиз? Наказали бы после первого же матча технарём, не нужно было бы столько очков снимать сейчас.
Но у нас получается так, как получается...
ОПС
ОПС
сегодня в 12:48
28 очков, как говорится, многовато будет.
wumu3ykad7xe
wumu3ykad7xe
сегодня в 12:44
Зачем тогда стараться играть, выходить в Лигу?? Странно...
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 12:38
Северокавказским командам,лучше организовать свою лигу,и играть там.Динамо Махачкалу,несколько лет назад не пустили в вышку и расформировали,сейчас эти закулисные игры.
Гость
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