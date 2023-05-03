«Это фиаско». Месси и ПСЖ выяснят, кто кого бросает

Новые факторы разрыва.
Пошло не по плану
ПСЖ доигрывает сезон без интереса и азарта. Из Лиги чемпионов парижане вылетели давно, из Кубка Франции – тоже, запас очков в Лиге 1 достаточно велик, чтобы не опасаться «Марселя» или «Ланса», которые сами наверняка не пройдут остаток сезона без потерь. Поэтому «Пари Сен-Жермен» в еще большем режиме расслабленности доигрывает чемпионат. Дошло до того, что в последнем туре ПСЖ проиграл «Лорьяну» со счетом 1:3, играя с 20-й минуты в меньшинстве.
Само по себе поражение вряд ли можно воспринимать как катастрофу. Но оно запустило цепную реакцию, которая может завершиться бурным разрывом громких отношений, которые и так трещали по швам – между Лионелем Месси и ПСЖ. Мало кто мог предполагать, что чемпионы страны уступят «Лорьяну». Поэтому ожидалось, что парижские футболисты получат два выходных дня – так было условлено в случае победы. Однако при поражении назначалась тренировка на следующий день, в понедельник.
Контракт против контракта
Логично предположить, что Месси должен был оставаться вместе с командой и принять участие в тренировке. Однако тренерский штаб и спортивный директор Луиш Кампуш с удивлением обнаружили, что аргентинец отправился в Саудовскую Аравию сразу после матча против «Лорьяна». Главный тренер Кристоф Гальтье и сам Кампуш разрешения не давали.
В окружении Месси, когда это вскрылось, начали заявлять, будто игрок лично у катарских владельцев отпрашивался. Видимо, надеялись, что те в борьбе между спортивным руководством и звездой выберут сторону чемпиона мира. Но просчитались. Боссы ПСЖ вывели конфликт в публичную плоскость и отстранили Месси от работы с командой на две недели, фактически признав, что он нарушил контракт. Со спортивной точки зрения потеря не очень велика, потому что впереди у ПСЖ в календаре почти одни аутсайдеры.
Месси формально пропустит встречи с «Труа» и «Аяччо» из зоны вылета. Но еще может сыграть с «Осером» и «Страсбуром», которые тоже ведут борьбу за выживание, плюс с середняком «Клермоном».
Также во время отстранения Лионель не будет получать зарплату. Она, конечно, велика, однако можно понять стремление Месси на Ближний Восток вопреки договору с клубом. Дело в том, что с Министерством туризма Саудовской Аравии у него тоже есть контракт. Его размер – от 25 до 30 миллионов евро в год.
По данному соглашению Месси обязан с некой периодичностью заглядывать в эту страну и продвигать туризм в ней постами в соцсетях вместе со своей семьей, а также появлением рядом с официальными лицами государства на мероприятиях. Сообщается, что ранее Месси уже откладывал дважды запланированные поездки в Саудовскую Аравию. Видимо, решил, что больше не может. Или же ему теперь не очень важна реакция клубных боссов.
Вариант с «Барселоной»
Чем больше у форварда проблем с ПСЖ, тем более уверены в «Барселоне», что им удастся подписать Лионеля. И это несмотря на финансовые ограничения каталонского клуба. Это один из возможных факторов того, почему нападающий пошел на конфликт с парижанами. Он сам не скрывал своего желания вернуться в «Барселону».
Отсюда все эти затягивания с переговорами о продлении контракта с ПСЖ. Формально Месси пытался дождаться от столичного клуба не только внятного финансового предложения, но и какой-то конкретики в плане будущего тренерского штаба и кадровой стратегии. Параллельно окружение Лионеля было в плотном контакте с «Барселоной», где велась работа по возвращению аргентинца. Не так давно он и сам летал в Каталонию на отдых.
Видимо, боссы ПСЖ в какой-то момент осознали, что их водят за нос. Это осознание, кстати, на самом деле удивительно, если посмотреть на то, как неуклюже клуб управляется, и насколько звезды в нем наплевательски относятся к своим обязанностям. В «Пари Сен-Жермен» решили не мириться с тем, что Месси начал демонстративные шаги.
Там, конечно, могли бы и замять дело, шикнуть на Кампуша и Гальтье, с которыми и так, скорее всего, расстанутся летом. Но тоже повели себя демонстративно, наказав Месси. И теперь уже со стороны парижских боссов звучат инсайды о том, будто клуб решил не предлагать нового контракта Лионелю вовсе. Получается забавная история о том, как партнер, которого хотят кинуть, делает вид, что это он первым идет на разрыв.
Для «Барселоны» же существенным образом ситуация не меняется. Там и ранее были уверены, что если найдутся юридические лазейки, то Месси мигом вернется. Сейчас Лионель просто поджег один из мостов. Кстати, у него остается запасной вариант, если верить недавней волне слухов. Как раз «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии был готов предложить феноменальный контракт аргентинцу, который в этом экзотическом чемпионате мог бы воссоединиться со старым соперником Криштиану Роналду. Да и туризм изнутри развивать было бы удобнее.
А что в Париже?
А там все пылает. Фанаты ПСЖ чуть раньше догадались об истинных намерениях Месси, поэтому начинали его освистывать в отдельных матчах. Тогда тренерский штаб и боссы осуждали болельщиков и поддерживали аргентинца. Сейчас же они наверняка были бы готовы присоединиться к фанатам, которые вряд ли теперь вообще увидят Месси в форме команды. А главным голосом осуждения стал бывший хавбек клуба Жером Ротен:
Это же только вопрос финансов. ПСЖ был единственным клубом, который мог дать Месси то, что он хотел. Единственный. В «Барселону» он вернуться не мог даже при желании. Поэтому пытался выудить из катарцев как можно больше денег. Но теперь все! Прощай! Хватит! Посмотрите, что такое ПСЖ для Парижа и для Франции. А я вижу безразличие. Да, талант Месси неоспорим. Но его приход в ПСЖ – это фиаско. Ему даже не хватает профессиональной совести, чтобы сказать: «Наверное, с точки зрения имиджа нехорошо сейчас лететь туда, потому что я был нулем в матче против „Лорьяна“, как и вся команда». Когда ПСЖ в агонии, он – в еще большей агонии.
2. Такие поездки планируются заранее. ПСЖ точно знал, что Месси уедет после игры. Даже в календаре ПСЖ не было никакой тренировки в понедельник. Эту тренировку вписали, когда ПСЖ проиграл. Естественно, что Месси не стал отменять то, что планировал давно. Разве он мог знать, что Хакими подведет ПСЖ и что они проиграют?
3. Если санкции ПСЖ в отношении Месси правда, то это двойные стандарты. Наказывать Месси, когда Неймару и Мбаппе прощали подобные выходки это лицемерие.
4. ПСЖ решил не продлевать контракт с Месси??? Звучит забавно, учитывая тот факт, что ПСЖ предлагает ему контракт с осени, а Месси их отвергает. Решили перекрутить ситуацию и выставить себя в лучшем свете.
5. Заявления Ротена вообще смех. Как игрок ничего не добился. Вылезает из своей конуры, когда ПСЖ проигрывает и критикует Месси, а в остальное время молчит. Прям, как Пирс Морган, который критикует МЮ и тен Хага, когда они проигрывают, а в остальное время помалкивает.
6. Лицемерие французов вызывает отвращение:
а) Мбаппе, с зарплатой 200 млн в год и бонусами 100 млн, - патриот, думает о клубе. Месси, с зарплатой 40 млн в год, - наемник, которого волнуют только деньги.
б) Мбаппе, который второй лучший в ПСЖ по системе гол + пас, тащер. Месси, который лучший по системе гол + пас, не выкладывается на полную.
Некоторое время назад хотел, чтобы Месси продлил контракт с ПСЖ. Теперь, когда вижу какой ПСЖ на самом деле, думаю, что ему лучше уйти. Тиаго Силва был прав, когда говорил, что ПСЖ ищет козла отпущения и валит на него все неудачи. Раньше это был он, сейчас Месси. ПСЖ заслужил то, что имеет.
2. Такие поездки планируются заранее. ПСЖ точно знал, что Месси уедет после игры. Даже в календаре ПСЖ не было никакой тренировки в понедельник. Эту тренировку вписали, когда ПСЖ проиграл. Естественно, что Месси не стал отменять то, что планировал давно. Разве он мог знать, что Хакими подведет ПСЖ и что они проиграют?
3. Если санкции ПСЖ в отношении Месси правда, то это двойные стандарты. Наказывать Месси, когда Неймару и Мбаппе прощали подобные выходки это лицемерие.
4. ПСЖ решил не продлевать контракт с Месси??? Звучит забавно, учитывая тот факт, что ПСЖ предлагает ему контракт с осени, а Месси их отвергает. Решили перекрутить ситуацию и выставить себя в лучшем свете.
5. Заявления Ротена вообще смех. Как игрок ничего не добился. Вылезает из своей конуры, когда ПСЖ проигрывает и критикует Месси, а в остальное время молчит. Прям, как Пирс Морган, который критикует МЮ и тен Хага, когда они проигрывают, а в остальное время помалкивает.
6. Лицемерие французов вызывает отвращение:
а) Мбаппе, с зарплатой 200 млн в год и бонусами 100 млн, - патриот, думает о клубе. Месси, с зарплатой 40 млн в год, - наемник, которого волнуют только деньги.
б) Мбаппе, который второй лучший в ПСЖ по системе гол + пас, тащер. Месси, который лучший по системе гол + пас, не выкладывается на полную.
Некоторое время назад хотел, чтобы Месси продлил контракт с ПСЖ. Теперь, когда вижу какой ПСЖ на самом деле, думаю, что ему лучше уйти. Тиаго Силва был прав, когда говорил, что ПСЖ ищет козла отпущения и валит на него все неудачи. Раньше это был он, сейчас Месси. ПСЖ заслужил то, что имеет.