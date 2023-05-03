«Это фиаско». Месси и ПСЖ выяснят, кто кого бросает

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вчера, 09:10

Новые факторы разрыва.

Пошло не по плану

ПСЖ доигрывает сезон без интереса и азарта. Из Лиги чемпионов парижане вылетели давно, из Кубка Франции – тоже, запас очков в Лиге 1 достаточно велик, чтобы не опасаться «Марселя» или «Ланса», которые сами наверняка не пройдут остаток сезона без потерь. Поэтому «Пари Сен-Жермен» в еще большем режиме расслабленности доигрывает чемпионат. Дошло до того, что в последнем туре ПСЖ проиграл «Лорьяну» со счетом 1:3, играя с 20-й минуты в меньшинстве.

Само по себе поражение вряд ли можно воспринимать как катастрофу. Но оно запустило цепную реакцию, которая может завершиться бурным разрывом громких отношений, которые и так трещали по швам – между Лионелем Месси и ПСЖ . Мало кто мог предполагать, что чемпионы страны уступят «Лорьяну». Поэтому ожидалось, что парижские футболисты получат два выходных дня – так было условлено в случае победы. Однако при поражении назначалась тренировка на следующий день, в понедельник.

Контракт против контракта

Логично предположить, что Месси должен был оставаться вместе с командой и принять участие в тренировке. Однако тренерский штаб и спортивный директор Луиш Кампуш с удивлением обнаружили, что аргентинец отправился в Саудовскую Аравию сразу после матча против «Лорьяна». Главный тренер Кристоф Гальтье и сам Кампуш разрешения не давали.

В окружении Месси, когда это вскрылось, начали заявлять, будто игрок лично у катарских владельцев отпрашивался. Видимо, надеялись, что те в борьбе между спортивным руководством и звездой выберут сторону чемпиона мира. Но просчитались. Боссы ПСЖ вывели конфликт в публичную плоскость и отстранили Месси от работы с командой на две недели, фактически признав, что он нарушил контракт. Со спортивной точки зрения потеря не очень велика, потому что впереди у ПСЖ в календаре почти одни аутсайдеры.

Месси формально пропустит встречи с «Труа» и «Аяччо» из зоны вылета. Но еще может сыграть с «Осером» и «Страсбуром», которые тоже ведут борьбу за выживание, плюс с середняком «Клермоном».

Также во время отстранения Лионель не будет получать зарплату. Она, конечно, велика, однако можно понять стремление Месси на Ближний Восток вопреки договору с клубом. Дело в том, что с Министерством туризма Саудовской Аравии у него тоже есть контракт. Его размер – от 25 до 30 миллионов евро в год.

По данному соглашению Месси обязан с некой периодичностью заглядывать в эту страну и продвигать туризм в ней постами в соцсетях вместе со своей семьей, а также появлением рядом с официальными лицами государства на мероприятиях. Сообщается, что ранее Месси уже откладывал дважды запланированные поездки в Саудовскую Аравию. Видимо, решил, что больше не может. Или же ему теперь не очень важна реакция клубных боссов.

Вариант с «Барселоной»

Чем больше у форварда проблем с ПСЖ , тем более уверены в «Барселоне», что им удастся подписать Лионеля. И это несмотря на финансовые ограничения каталонского клуба. Это один из возможных факторов того, почему нападающий пошел на конфликт с парижанами. Он сам не скрывал своего желания вернуться в «Барселону».

Отсюда все эти затягивания с переговорами о продлении контракта с ПСЖ . Формально Месси пытался дождаться от столичного клуба не только внятного финансового предложения, но и какой-то конкретики в плане будущего тренерского штаба и кадровой стратегии. Параллельно окружение Лионеля было в плотном контакте с «Барселоной», где велась работа по возвращению аргентинца. Не так давно он и сам летал в Каталонию на отдых.

Видимо, боссы ПСЖ в какой-то момент осознали, что их водят за нос. Это осознание, кстати, на самом деле удивительно, если посмотреть на то, как неуклюже клуб управляется, и насколько звезды в нем наплевательски относятся к своим обязанностям. В «Пари Сен-Жермен» решили не мириться с тем, что Месси начал демонстративные шаги.

Там, конечно, могли бы и замять дело, шикнуть на Кампуша и Гальтье, с которыми и так, скорее всего, расстанутся летом. Но тоже повели себя демонстративно, наказав Месси. И теперь уже со стороны парижских боссов звучат инсайды о том, будто клуб решил не предлагать нового контракта Лионелю вовсе. Получается забавная история о том, как партнер, которого хотят кинуть, делает вид, что это он первым идет на разрыв.

Для «Барселоны» же существенным образом ситуация не меняется. Там и ранее были уверены, что если найдутся юридические лазейки, то Месси мигом вернется. Сейчас Лионель просто поджег один из мостов. Кстати, у него остается запасной вариант, если верить недавней волне слухов. Как раз «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии был готов предложить феноменальный контракт аргентинцу, который в этом экзотическом чемпионате мог бы воссоединиться со старым соперником Криштиану Роналду. Да и туризм изнутри развивать было бы удобнее.

А что в Париже?

А там все пылает. Фанаты ПСЖ чуть раньше догадались об истинных намерениях Месси, поэтому начинали его освистывать в отдельных матчах. Тогда тренерский штаб и боссы осуждали болельщиков и поддерживали аргентинца. Сейчас же они наверняка были бы готовы присоединиться к фанатам, которые вряд ли теперь вообще увидят Месси в форме команды. А главным голосом осуждения стал бывший хавбек клуба Жером Ротен: