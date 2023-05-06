«Барселона» не сможет подписать Амрабата

1683373969

сегодня, 14:52

Полузащитник «Фиорентины» вряд ли перейдет в «Барселону».

Главный тренер каталонцев Хави полагает, что футболист может укрепить каталонский коллектив, но у «сине-гранатовых» нет денег на этот трансфер. Контракт игрока с «фиалками» не истекает ближайшим летом, за переход «Барселоне», вероятно, придется заплатить около 25 миллионов евро. Клуб на данный момент не может себе этого позволить. Аренда также вряд ли состоится, ранее «Фиорентина» уже ответила «сине-гранатовым» отказом.