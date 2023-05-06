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«Барселона» не сможет подписать Амрабата

сегодня, 14:52

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат вряд ли перейдет в «Барселону».

Главный тренер каталонцев Хави полагает, что футболист может укрепить каталонский коллектив, но у «сине-гранатовых» нет денег на этот трансфер. Контракт игрока с «фиалками» не истекает ближайшим летом, за переход «Барселоне», вероятно, придется заплатить около 25 миллионов евро. Клуб на данный момент не может себе этого позволить. Аренда также вряд ли состоится, ранее «Фиорентина» уже ответила «сине-гранатовым» отказом.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:33
У Барселоны нет денег!

Самый короткий анекдот, который мну услышал за последний месяц!)
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:14
Даже слух режет "нет денег"... нужно начинать заниматься распродажей игроков...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:05
Пусть займут денег у Реала !😜
Брулин
Брулин
сегодня в 15:05
«Вулверхэмптон» предложил «Барсе» Невеша и 30 млн евро за Фати, каталонцы согласны (Diario Sport)
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