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Тренер «Ньюкасла» отреагировал на слухи об интересе клуба к Роналду

сегодня, 13:13

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау оценил слухи об интересе «сорок» к нападающему ПСЖ Неймару и футболисту клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

Подобные слухи стали появляться сразу после прибытия нового владельца в «Ньюкасл». Многие связывают с этим клубом самые большие имена из мира футбола. На данном этапе мы действуем иначе.

Думаю, с финансовой точки зрения мы сейчас не можем себе этого позволить, но важно еще приглашать в коллектив подходящих игроков. Лучше таких находить до того, как они стали известны. Мы не сможем приобрести игрока, который уже считается одним из лучших в мире.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:40
Не нужны Ньюкаслу ни Рон, ни Неймар ни Месси.... Эдди Хау умный тренер, и если Шейхи не будут вмешиваться в его работу и навязывать ему "своих" игроков, то Ньюкасл будет силен как команда. Ньюкасл и такисамый богатый футбольный клуб мира, для пиара им не нужны "звезды пришлых лет"...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:31
Чрезвычайно логичный ответ.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 15:20
Противник боится Роналду меньше,чем потенциальный покупатель товара ,срок использования которого истекает.А цена как нового!!!
BDA8181
BDA8181 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 14:57
Тут другая песня. Тут как раз решает тренер. И дай бог так и будет.
L.Hamilton
L.Hamilton
сегодня в 14:30
Даже на фоне слухов очень глупая новость.
Проблемы начались у Аль-Наср с его приходом, и это в слабом чемпионате.
112910415
112910415
сегодня в 14:27
тренер отнюдь не глуп )
амурец
амурец ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 14:13
Месси и никто не зовет
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 13:55
Вполне возможно летом и приобретя его. Так как владелец Ньюкасла и Аль Насра один и тот же. Ещё при переходе Роналду в Аль Наср ходили слухи о якобы пункте в контракте. Якобы если Ньюкасл занимает место в топ 4 по итогам сезона и попадает в результате чего в ЛЧ то Роналду могут забрать себе в Англию в Ньюкасл. Но это хз была правда или слух никто толком достоверно не сказал. Но летом сейчас будет интересно понаблюдать за этой ситуацией!
Rupertt
Rupertt
сегодня в 13:52, ред.
Культурно он отказался от Роналду, молодец.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:49
Рон, не дури. Какие Ньюкаслы? Давай в Шинник! Будет что вспомнить в старости. С таким кейсом, как пердив, не все готовы справиться. Там глядишь и Лео подтянется. Только Шинник с КриРо составит конкуренцию Зениту....:)))))

Ну а так что, можно подумать за такие трансферы в Ньюкасле тренер отвечает. Если шейхи захотят его купить и раскрутить Ньюкасл на бренде Криша, то тренер там точно ничего решать не будет. От Тухеля в Челси избавились из-за разногласий с руководством, так и здесь будет, если тренер начнет выеживаться со своим мнением по трансферам...
Elliada
Elliada
сегодня в 13:37
В общем, балласт им не нужен.
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