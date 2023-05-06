Тренер «Ньюкасла» отреагировал на слухи об интересе клуба к Роналду

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау оценил слухи об интересе «сорок» к нападающему ПСЖ Неймару и футболисту клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.
Подобные слухи стали появляться сразу после прибытия нового владельца в «Ньюкасл». Многие связывают с этим клубом самые большие имена из мира футбола. На данном этапе мы действуем иначе.
Думаю, с финансовой точки зрения мы сейчас не можем себе этого позволить, но важно еще приглашать в коллектив подходящих игроков. Лучше таких находить до того, как они стали известны. Мы не сможем приобрести игрока, который уже считается одним из лучших в мире.
Ну а так что, можно подумать за такие трансферы в Ньюкасле тренер отвечает. Если шейхи захотят его купить и раскрутить Ньюкасл на бренде Криша, то тренер там точно ничего решать не будет. От Тухеля в Челси избавились из-за разногласий с руководством, так и здесь будет, если тренер начнет выеживаться со своим мнением по трансферам...
Ну а так что, можно подумать за такие трансферы в Ньюкасле тренер отвечает. Если шейхи захотят его купить и раскрутить Ньюкасл на бренде Криша, то тренер там точно ничего решать не будет. От Тухеля в Челси избавились из-за разногласий с руководством, так и здесь будет, если тренер начнет выеживаться со своим мнением по трансферам...