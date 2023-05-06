Тренер «Ньюкасла» отреагировал на слухи об интересе клуба к Роналду

Главный тренер «Ньюкасла» оценил слухи об интересе «сорок» к нападающему ПСЖ Неймару и футболисту клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

Подобные слухи стали появляться сразу после прибытия нового владельца в «Ньюкасл». Многие связывают с этим клубом самые большие имена из мира футбола. На данном этапе мы действуем иначе.

Думаю, с финансовой точки зрения мы сейчас не можем себе этого позволить, но важно еще приглашать в коллектив подходящих игроков. Лучше таких находить до того, как они стали известны. Мы не сможем приобрести игрока, который уже считается одним из лучших в мире.