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«Факел» в гостях обыграл «Ростов» в первом матче Евсеева

сегодня, 20:56
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 2Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Ростов» проиграл «Факелу» в матче 26-го тура РПЛ (0:2).

Воронежцы вышли вперёд на 46-й минуте — отличился нападающий Георгий Гонгадзе. Форвард Хызыр Аппаев на 74-й упрочил преимущество гостей.

Ростовчане занимают 2-е место в чемпионате России с 50 очками. «Факел» — 13-й, команда, которая провела первую игру под руководством Вадима Евсеева, набрала 24 балла.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 22:47
Матч не смотрел, глянул обзор. Комментарии почитал. Одного не пойму, болельщикам противникам "Зенита" не фиолетово ли в каком он туре чемпионство оформит? Болельщиков "Факела" и персонально пользователя с которым имел честь находится в одном оффтопе с победой. О смене тренеров по одному матчу вообще нет смысла говорить. А то у нас как всегда, сегодня ты со щитом, ты гений тренерского цеха, а завтра проиграв пару матчей и уже убываешь восвояси на щите с позорным клеймом физрук экспертом на Матч ТВ. Есть смысл говорить о том, что на мой сугубо субъективный взгляд ФК "Факел", имея такую поддержку болельщиков в Воронеже ( я трезв, сегодня в Ростове играли) обязан умереть и остаться ради них в РПЛ. Еще бы хотелось, дабы условные Абрамовичи и иже с ними обратили внимание на футбольные клубы России, где болельщики любят свои команды, как условно в Воронеже, Волгограде и.т.д. независимо от Fan ID. На том свете говорят зачтется.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:28, ред.
Больше всех удивились такому результату главный тренер и футболисты "Ростова".
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 22:17
Кто играл с Факелом в желтой форме?)
Доклад закончил.
Capral
Capral ответ Михалыч 54 (раскрыть)
сегодня в 22:16
Если люди пишут правду про Ростов- это совсем не значит, что они злорадствуют. Смотрите на вещи реально- так легче жить...
Александр V
Александр V ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 22:16
А 100-летние юбиляры в этой теории заговора почему не фигурируют ?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 22:16
Зенит тут не при делах. Все равно свое взяли бы в следующих турах. Спартаку надо пытаться завтра сыграть на максимуме, вопреки. С Зенитом играть и держать в уме остальные игры. Это же касается и Ростова.
Александр V
Александр V ответ Михалыч 54 (раскрыть)
сегодня в 22:12, ред.
Не доставил. Очень хотелось видеть Ростов с серебром по итогам сезона.
Александр V
Александр V
сегодня в 22:10, ред.
Нежданчик. Это очень мягко говоря.Хотя, говорить о хорошей физике на долгой дистанции применительно к командам РПЛ в чем то оксюморон ) У Ростова похоже "заряд" иссяк. Посмотрим на ЦСКА в игре против Оренбурга. Так же просядут? Или пока нет ? Спартак по этой логике должен прибавлять. Как и Зенит не форсировавший подготовку зимой. Завтра в Питере будет жарко )
ЗЫ: Факел с победой.
Futurista
Futurista
сегодня в 21:56
У Спартака появилась хорошая возможность щёлкнуть по носу Зенит чемпионским кубком...
makkie
makkie
сегодня в 21:53
Очень странный результат...

Тут одно из двух: либо Ростов выдыхается (со Спартаком тоже не было прежней резвости), либо в РПЛ снова всё подстроили под одну команду, которая завтра принимает Спартак в Санкт-Петербурге. Второй вариант не исключён, событие как никак. Наверняка серьёзные дяди на матче будут: Миллер, Дюков, Алаев, а может и сам Медведев.
Михалыч 54
Михалыч 54
сегодня в 21:45
Мне очень приятно, что Ростов своим поражением доставил удовольствие такому большому числу людей, судя по комментариям. Но мы своё последнее слово ещё не сказали. ВПЕРЁД, РОСТОВ!!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 21:41
Непонятно почему его оставили, в запасе, тренерский штаб Ростова. Когда объявили состав был удивлен, если честно.
Брулин
Брулин
сегодня в 21:39
Хорошо бы Факел сохранил прописку, но самое главное - не дал выйти Химки и Торпедо в зону стыков.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 21:35
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 21:33
    Привет, Володя!
    Евсеев поставит туже игру, что и в Уфе, другую он не умеет, да и Факелу этого достаточно. Сегодня команда смотрелась неплохо и в двух играх на выезде добыла 6 полновесных очков.
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 21:28
    Виктор, добрый вечер! Довольно часто первую игру с новым тренером команда проводит на высоком эмоциональном настрое и это даёт результат. как сегодня игра Факела. Конечно о том, что даст Евсеев команде как тренер надо будет говорить позже.
    Capral
    Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 21:25
    Ну хорошо, убедил.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 21:24
    Ты слишком серьезно реагируешь на пост). Очковый прыжок! Три очка, тем более с Ростовом, у которого с прагматизмом все было нормально.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 21:23
    Результат по игре, Факел играл настырно, словно перед ним аутсайдер. Ростов ещё до игры считал себя победителем, играл без скорости и проиграл. Браво Факел.
    Евсееву +++.
    1580556558
    1580556558 ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 21:22
    Не отрицаю, что такое возможно, но и согласиться не могу. Просто подождем и увидим, чем дело кончится
    Capral
    Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 21:21
    Сергеич, когда Евсеев успел совершить прыжок ,если он только пришел? Надо же реально смотреть на вещи. Другое дело, возможно, Ростов понемногу сдувается.... Оно и понятно- класса большого нет, мастерства тоже, а на одном желании играть весь чемпионат недостаточно. Да и судьи, постоянно не будут левые пенальти ставить на Комличенко, и пенальти перебивать по три раза за минуту. Ну не знаю, возможно, это только мои предположения и Ростов еще попрёт.
    А, Факел- молодцы!!! Есть у команды характер и это очень важно!!!
    1580556558
    1580556558
    сегодня в 21:21
    Хаалить Евсеева рановато. Динамо Факел обыграл с Пятибратовым. Посмотрим, как этот сезон для Факела закончится, но очень хочется, чтобы Факел не просто остался в РПЛ, а остался еще самим собой, харизматичной командой, за которой интересно наблюдать и с мощной поддержкой болельщиков
    vg6n5j2qjxjk
    vg6n5j2qjxjk
    сегодня в 21:21
    Факел с победой, удачи остаться в высшем дивизионе.
    YVG
    YVG
    сегодня в 21:17, ред.
    Ростов сам себя посчитал недостойным второго места. Да и игра это тоже показала.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    сегодня в 21:17
    Вот ЦСКА и на втором месте.Раньше,чем я предполагал.
    cska1948
    cska1948 ответ 1580556558 (раскрыть)
    сегодня в 21:16
    Не будет завтра у СпМа шансов.
    Сп62
    Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 21:16
    Лично я в успешный дебют Евсеева не верил.
    С удовольствием признаю, что ошибся.
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 21:15
    Затейливый расклад на завтра получается. ЦСКА очень выгодна победа Зенита над Спартаком, победив Оренбург они выходят на второе место. Спартак победив Зенит займёт вторую строчку, заметно упрочив своё преимущество перед ЦСКА, если тот продует Оренбургу. Что касается Зенита, то он может с помпой оформить очередное чемпионство, победив Спартак, или огорчив своих болельщиков отложить его до следующего тура. Какие ещё сюрпризы готовит нам Фортуна?
    DaslerU
    DaslerU
    сегодня в 21:14
    Ну тогда ждём после этого тура ЦСКА на втором месте.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 21:14
    Ростов был не похож сам на себя. Евсеев и Ко совершили прыжок, но все впереди. Следующий тур покажет, что это было. Как для Факела, так и для Ростова.
    Гость
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