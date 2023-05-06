«Факел» в гостях обыграл «Ростов» в первом матче Евсеева

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сегодня, 20:56

«Ростов» проиграл «Факелу» в матче 26-го тура РПЛ (0:2).

Воронежцы вышли вперёд на 46-й минуте — отличился нападающий Георгий Гонгадзе. Форвард Хызыр Аппаев на 74-й упрочил преимущество гостей.

Ростовчане занимают 2-е место в чемпионате России с 50 очками. «Факел» — 13-й, команда, которая провела первую игру под руководством Вадима Евсеева, набрала 24 балла.