Миранчук вернётся в «Аталанту». Будущее «Торино» зависит от решения по трансферу Алексея

1680941716

сегодня, 11:15

Вслед за ним могут уйти Влашич и главный тренер.

Уже сейчас текущий сезон для Алексея Миранчука можно назвать лучшим за период его карьеры в Италии. В «Торино» он стабильно получает игровую практику и по результативности превзошел показатели в составе «Аталанты» по итогам чемпионатов 2020/21 и 2021/22. На данный момент хавбек – второй бомбардир туринцев в Серии А. И все идет к тому, что «быки» попытаются его выкупить – но, судя по всему, для трансфера есть внушительные препятствия.

Сделка под угрозой срыва из-за ценника

Все-таки «Аталанта» за Алексея выплатила «Локомотиву» 14,5 миллиона евро – и в идеале хочет выйти «в ноль». Поэтому бергамаски оценивают потенциальную сделку в 13 миллионов – 27-летний россиянин хоть и не блистает в чемпионате Италии, но определенную марку держит и прогрессирует. В текущем розыгрыше Серии А он уже забил 4 мяча и оформил 4 ассиста – и это в грубой системе Ивана Юрича, ориентированной на единоборства и лишенной вариативности в атаке. Другими словами, в выстроенной атакующей концепции полузащитник вполне мог бы показать более привлекательные цифры.

Вместе с тем при ценообразовании стоит учитывать роль Алексея в «Торино». Позиция инсайда крайне важна в системе Юрича – они могут не так активно включаться в прессинг, их основная функция – продвижение мяча. Вот что по этому поводу говорил наставник туринцев:

Влашич цельный игрок, все делает хорошо. Радонич привносит вдохновение и рывки. Я прошу, чтобы он играл на инстинктах, потому что он, как и Леау, порой делает разницу. Миранчук придает качества и здорово связывает линии. Чувствую, что в определенных матчах они дают больше, чем обещают мои установки.

«Быкам», пока их возглавляет Юрич, Алексей точно нужен – отсюда и ценник в 13 млн евро. Но проблема в том, что «гранатовые» столько платить не готовы. По этой же причине под угрозой полноценный трансфер другого важного для Юрича игрока – Николы Влашича. За него в случае выкупа «Торино» придется платить 15 млн евро.

В клубе никакой конкретики по этому поводу пока не дали – технический директор итальянцев Давиде Вантьяти сообщил, что переговоры по выкупу хавбека «Аталанты» начнутся в июне.

Контракт Юрича под вопросом

Решение о выкупе Миранчука и Влашича наверняка станет для «Торино» определяющим, потому что от него будет зависеть будущее главного тренера коллектива. Дело в том, что контракт Юрича истекает в следующем году – и он не торопится подписывать новое соглашение, так как цели «быков» не соответствуют его амбициям. В понимании хорватского менеджера Алексей – тот элемент, который укрепит его систему и поспособствует дальнейшему прогрессу команды – поэтому рулевой настаивает на оформлении сделки.

Уход Николы и Миранчука, в свою очередь, сильно ударит по перспективам «гранатовых» — а потому неизбежно повлечет за собой уход тренера. Речь идет об игроках, которые быстро влились в игровые построения, которые регулярно выходят в стартовом составе. С ними «Торино» занимает 10-е место, набрав 38 очков в 28 турах. И сложно представить масштаб отката в случае ухода этих двоих – может, речь зайдет о 15-17-й строчках и борьбе за выживание, а может – и о вылете во второй дивизион. Зачем тогда оставаться в коллективе, который не делает ничего ради продвижения по турнирной таблице?

Вот как сложившуюся ситуацию описывает эксперт по Серии А Георгий Кудинов:

Главный тренер «Торино» Иван Юрич очень заинтересован в том, чтобы Миранчук остался в «Торино» и просит своего президента выкупить Алексея. Президент тоже понимает, что Миранчук им нужен. Всё упирается в то, что «Аталанта» очень жёстко ведёт любые переговоры и не любит делать скидки. «Торино» же хочет заплатить за игрока менее искомых 12 миллионов и тоже жёстко умеет вести переговоры. Вот поэтому, видимо, и возникли проблемы.

Перспективы в «Аталанте» мутные

Летом Миранчук вернется во всю такую же механизированную систему бергамасков, попадет в условия жесточайшей конкуренции – и выйти победителем сейчас не представляется возможным. Достаточно посмотреть на подбор игроков в атаке – появились еще два добротных футболиста. И Расмус Хёйлунд, и Адемола Лукман закрепились в основной обойме. Нигериец периодически смещается с острия на позицию под нападающим. Аналогичная ситуация с Жереми Бога. А ведь еще есть Пашалич и Муриэль. Так что в случае возвращения вполне вероятно, что российский полузащитник снова окажется на скамейке. Только если ранее его выпускали на поле, чтобы тот адаптировался, то теперь такой необходимости перед Джан Пьеро Гасперини не будет.

Есть и другой вариант, при котором Алексею удастся избежать негативного сценария – переход в другую команду. Все-таки в «Торино» он играл чаще – клубы Серии А получили о нем более цельное представление. Условной «Фиорентине» Миранчук вполне мог бы подойти. «Фиалки» часто используют схему «4-3-3», в центре выходят Амрабат и Барак/Бонавентура/Мандрагора/Дункан. С последними россиянин смог бы выдержать конкуренцию – к тому же на Софьяна заглядываются европейские гранды, и в случае его ухода баланс сил в центральной оси изменится. Для хавбека «Фиорентина» — отличный вариант по статусу и градусу конкуренции. Но, конечно, вариант с «Торино» является более реалистичным, а предложения от «фиалок» никто не гарантировал.