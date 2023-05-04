Фанаты ПСЖ устроили акцию протеста перед штаб-квартирой ПСЖ и домом Неймара

Ультрас ПСЖ из группировки «Collectif Ultras Paris» в среду, 3 мая, устроили акцию протеста перед штаб-квартирой французского клуба.
Болельщики выражали недовольство нападающими команды Лионелем Месси и Неймаром, а также руководством парижан, применяя оскорбительные кричалки. Кроме того, фанаты отправились к дому Неймара, где стали скандировать в адрес бразильца: «Неймар, потеряйся».
Напомним, ранее стало известно об отстранении Месси от работы с командой на две недели из-за несогласованной поездки аргентинца в Саудовскую Аравию. Неймар в данный момент травмирован.
Но как именно Месси он оправдал свою зарплату?? Его подписали бесплатно. Зарплата третья в команде. Он лидер команды по системе гол + пас, при том, что он не бьет пенальти и половину передач Мбаппе не может реализовать. И ПСЖ на нем заработал только за год 700 млн.
А кто тогда в ПСЖ отрабатывает зарплату?? Мбаппе?? Он и половины зарплаты не отрабатывает
Но как именно Месси он оправдал свою зарплату?? Его подписали бесплатно. Зарплата третья в команде. Он лидер команды по системе гол + пас, при том, что он не бьет пенальти и половину передач Мбаппе не может реализовать. И ПСЖ на нем заработал только за год 700 млн.
А кто тогда в ПСЖ отрабатывает зарплату?? Мбаппе?? Он и половины зарплаты не отрабатывает