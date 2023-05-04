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Фанаты ПСЖ устроили акцию протеста перед штаб-квартирой ПСЖ и домом Неймара

сегодня, 09:53

Ультрас ПСЖ из группировки «Collectif Ultras Paris» в среду, 3 мая, устроили акцию протеста перед штаб-квартирой французского клуба.

Болельщики выражали недовольство нападающими команды Лионелем Месси и Неймаром, а также руководством парижан, применяя оскорбительные кричалки. Кроме того, фанаты отправились к дому Неймара, где стали скандировать в адрес бразильца: «Неймар, потеряйся».

Напомним, ранее стало известно об отстранении Месси от работы с командой на две недели из-за несогласованной поездки аргентинца в Саудовскую Аравию. Неймар в данный момент травмирован.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 14:48
Чёрте что!Мне бы их заботы!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:38
Парижское созвездие "Ногомяч"!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:37
И в России ультрас также отреагировали бы. Напокупали кучу звёзд, наполеоновские планы, шуму много, пальцы в растопырку, а на выходе - нуль целых нуль десятых. Всё логично.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 14:12
В сезоне 2018-19псж заработал около 640 с приходом месси 700. 60 мил тоже достижение но не 700. Не ври людям. Говори хотя бы правду. И то не все 60 благодаря месси. Футбол сам по себе дорожает.
Tex
Tex ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 14:03
Да уж)
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Tex (раскрыть)
сегодня в 13:55
    Elliada
    Elliada ответ Tex (раскрыть)
    сегодня в 13:54
    Подписание нападающего Лионеля Месси позволило французскому «ПСЖ» заработать около € 700 млн за год. Об этом сообщает Marca. По сведениям источника, сюда включены доходы с прав на имидж, маркетинга и проведения матчей.

    По сведениям источника, также трансфер 35-летнего Месси позволил «ПСЖ» заключить 10 новых спонсорских контрактов и увеличить количество подписчиков в клубных соцсетях на 15 млн. «ПСЖ» впервые продал свыше миллиона футболок одного футболиста.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 13:52
    В псж никто не отрабатывает свои контракты. Если выиграют лигу чемпионов то тогда еще возможно начнут отрабатывать. А так все голы внутри чемпионата они бесмысленны так как разница между псж и остальными огромная. Это все должны понять. Я имею ввиду спортивную часть а не реклама и все остальное.
    Tex
    Tex ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 13:07
    Все доходы ПСЖ 2022 700 млн в год. Какие такие 700 млн. которые принес Месси за год? В 2021 было 637 млн. в год. Максимум, который можно предположить, что этот прирост в 60 млн вызван в том числе и появлением Месси. И надо отметить, что это валовая выручка и она не ровняется прибыли. При это даже если предположить, что появление Месси помогло заработать эти 60 млн., то сама зп месси в 40 млн + налоги = 60 млн. + прибавить к этому бонусы = выйдет много больше. Вот такая вот математика. Цифры не обманешь
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    сегодня в 12:31
    Побузят и успокоятся .. Хе..
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 11:10
    Игроки в ПСЖ просто зажрались и напрягаться не хотят. Большие зарплаты без результата развращают.
    drug01
    drug01 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
    сегодня в 10:35
    Пошли чёрные времена!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 10:31
    ПСЖ нужна молодежь , как у Реала, Сити, Боруссии
    Elliada
    Elliada ответ Lewa2708 (раскрыть)
    сегодня в 10:17
    Они не оправдали свои баснословные зарплаты? Этим можно упрекнуть Неймара, которого подписали за 222 млн, у которого вторая зарплата в команде и который больше лечится, чем играет.

    Но как именно Месси он оправдал свою зарплату?? Его подписали бесплатно. Зарплата третья в команде. Он лидер команды по системе гол + пас, при том, что он не бьет пенальти и половину передач Мбаппе не может реализовать. И ПСЖ на нем заработал только за год 700 млн.

    А кто тогда в ПСЖ отрабатывает зарплату?? Мбаппе?? Он и половины зарплаты не отрабатывает
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 10:10
      Lewa2708
      Lewa2708
      сегодня в 10:09
      С этими переходами в ПСЖ и своими запросами они очень смазали свою карьеру и репутацию в целом. Их результат не оправдал их баснословные зарплаты
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      сегодня в 10:04
      Уйдут Месси и Неймар. Перед чьим домом дальше скакать будут?
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