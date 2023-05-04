Фанаты ПСЖ устроили акцию протеста перед штаб-квартирой ПСЖ и домом Неймара

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сегодня, 09:53

Ультрас ПСЖ из группировки «Collectif Ultras Paris» в среду, 3 мая, устроили акцию протеста перед штаб-квартирой французского клуба.

Болельщики выражали недовольство нападающими команды и , а также руководством парижан, применяя оскорбительные кричалки. Кроме того, фанаты отправились к дому Неймара, где стали скандировать в адрес бразильца: «Неймар, потеряйся».

Напомним, ранее стало известно об отстранении Месси от работы с командой на две недели из-за несогласованной поездки аргентинца в Саудовскую Аравию. Неймар в данный момент травмирован.