ПСЖ сделал заявление в связи с оскорблениями во время акции фанатов клуба

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сегодня, 10:56

ПСЖ опубликовал заявление после поведения фанатов команды во время акции протеста, прошедшей 3 мая.

«Пари Сен-Жермен» самым решительным образом осуждает недопустимые и оскорбительные действия небольшой группы лиц, имевшие место в эту среду. Какими бы ни были разногласия, ничто не может оправдать такие действия. Клуб оказывает полную поддержку своим игрокам, руководству и всем, кого задело такое постыдное поведение.

Ультрас парижан скандировали кричалки оскорбительного содержания возле штаб-квартиры «Пари Сен-Жермен», выражая недовольство руководством клуба и футболистами команды и . Также болельщики дошли до дома бразильского форварда, где стали кричать в адрес Неймара: «Неймар, потеряйся».