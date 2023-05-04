ПСЖ сделал заявление в связи с оскорблениями во время акции фанатов клуба

ПСЖ опубликовал заявление после поведения фанатов команды во время акции протеста, прошедшей 3 мая.
«Пари Сен-Жермен» самым решительным образом осуждает недопустимые и оскорбительные действия небольшой группы лиц, имевшие место в эту среду.
Какими бы ни были разногласия, ничто не может оправдать такие действия. Клуб оказывает полную поддержку своим игрокам, руководству и всем, кого задело такое постыдное поведение.
Ультрас парижан скандировали кричалки оскорбительного содержания возле штаб-квартиры «Пари Сен-Жермен», выражая недовольство руководством клуба и футболистами команды Лионелем Месси и Неймаром. Также болельщики дошли до дома бразильского форварда, где стали кричать в адрес Неймара: «Неймар, потеряйся».
Странные фанаты, на что они рассчитывают? Что раньше не претендовали на победу в ЛЧ, что сейчас.
Странные фанаты, на что они рассчитывают? Что раньше не претендовали на победу в ЛЧ, что сейчас.
Через год-два локти кусать фанаты будут, отыскивая свою команду в середине турнирной таблицы.
Через год-два локти кусать фанаты будут, отыскивая свою команду в середине турнирной таблицы.