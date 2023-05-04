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ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ сделал заявление в связи с оскорблениями во время акции фанатов клуба

сегодня, 10:56

ПСЖ опубликовал заявление после поведения фанатов команды во время акции протеста, прошедшей 3 мая.

«Пари Сен-Жермен» самым решительным образом осуждает недопустимые и оскорбительные действия небольшой группы лиц, имевшие место в эту среду.

Какими бы ни были разногласия, ничто не может оправдать такие действия. Клуб оказывает полную поддержку своим игрокам, руководству и всем, кого задело такое постыдное поведение.

Ультрас парижан скандировали кричалки оскорбительного содержания возле штаб-квартиры «Пари Сен-Жермен», выражая недовольство руководством клуба и футболистами команды Лионелем Месси и Неймаром. Также болельщики дошли до дома бразильского форварда, где стали кричать в адрес Неймара: «Неймар, потеряйся».

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Все комментарии
L.Hamilton
L.Hamilton
сегодня в 14:56
Неймар в ночном клубе зажигал с друзьями, он их не слышал. Месси по делам в отъезде.
Странные фанаты, на что они рассчитывают? Что раньше не претендовали на победу в ЛЧ, что сейчас.
th8zwzm3tgsj
th8zwzm3tgsj
сегодня в 13:44
Народ зря говорить не будет, надо иногда прислушиваться
py8kq3qz37ar
py8kq3qz37ar
сегодня в 11:58
Народ не проведёшь и шальным баблом не купишь!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:46, ред.
Конечно никто их не накажет. Сейчас на улицах протестанты жгут полицейских и Париж в целом. Поэтому такая выходка фанатов останется простым "недоразумением". Но тем не менее она в целом показывает уровень "любви" к своей команде. Один затащил ПСЖ в финал ЛЧ, второй прилично помогает (статистика не даст соврать) на пути к возможному чемпионству. Но виноваты только они)))) А любимчик Мбаппе сидит тихонько и высокомерно помалкивает, пока его не трогают (только толку от него на 10% от того, что должен делать на поле, не более).
Через год-два локти кусать фанаты будут, отыскивая свою команду в середине турнирной таблицы.
Elliada
Elliada
сегодня в 11:05
Осуждают и всё?? Наказывать не собираются? К примеру, можно запретить им посещать игры. Без наказания они одобряют поведение фанатов.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:59
Да уже и так ясно, что "чашку под названием ПСЖ" - ни какими заявлениями не "склеишь".
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