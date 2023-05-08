С «Ювентуса» могут снять 9 очков перед сезоном 2023/24

Из-за финансовых нарушений «Ювентус» может лишиться 9 очков.
Ранее Апелляционный суд Федерации футбола Италии лишил «бьянконери» 15 баллов, но решение обжаловали, в апреле очки были возвращены.
Гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии, удовлетворившая апелляцию «Ювентуса», опубликовала документы с объяснением своих мотивов. В результате получения новых доказательств федерация имеет возможность вернуться к рассмотрению дела (в том числе и материалов прослушки). Первоначальное обвинение осталось обоснованным, оно не оспаривалось.
Туринцы постараются обжаловать и это решение, разбирательства потребуют времени. В связи с этим с «Ювентуса» могут снять очки перед следующим сезоном.
Их мамы: "Не трогайте, это на новый сезон!"
Их мамы: "Не трогайте, это на новый сезон!"
А потом эти 9 очков наказания раскидают на 3 года.
В рассрочку, так сказать.
А потом эти 9 очков наказания раскидают на 3 года.
В рассрочку, так сказать.