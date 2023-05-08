Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииИталия. Серия А 2022/2023

С «Ювентуса» могут снять 9 очков перед сезоном 2023/24

вчера, 23:51

Из-за финансовых нарушений «Ювентус» может лишиться 9 очков.

Ранее Апелляционный суд Федерации футбола Италии лишил «бьянконери» 15 баллов, но решение обжаловали, в апреле очки были возвращены.

Гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии, удовлетворившая апелляцию «Ювентуса», опубликовала документы с объяснением своих мотивов. В результате получения новых доказательств федерация имеет возможность вернуться к рассмотрению дела (в том числе и материалов прослушки). Первоначальное обвинение осталось обоснованным, оно не оспаривалось.

Туринцы постараются обжаловать и это решение, разбирательства потребуют времени. В связи с этим с «Ювентуса» могут снять очки перед следующим сезоном.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Защитника «Спартака» Дуарте могут дисквалифицировать на три матча
Вчера, 12:04
«Спартак» и «Ростов» оштрафованы по итогам матча
05 мая
Гальтье: «Когда Лео вернётся, увидим, что будет»
05 мая
ОфициальноМахачкалинскому «Динамо» засчитано техническое поражение в матче с «Уфой»
05 мая
СлухиМесси могут лишить бонуса за примерное поведение
03 мая
СлухиМесси не будет получать зарплату в течение двух недель
02 мая
Сортировать
Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 04:30
Сняли, вернули опять сняли, ромашка какая-то.
ABir
ABir
сегодня в 01:24
Это уже не похоже на спорт: какие-то чиновники забирают очки, раздают очки, скоро будут продавать и покупать очки
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:10
Правлению Ювентуса в полном составе надо идти к бабке - их явно кто то сглазил...)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:50, ред.
Итальянское правосудие вообще может только смешить, взять то же Фарсополи, где материалы обвинения собрал сам Моратти, подслушивая разговоры через телефонную компанию, которой владел))
протон
протон
сегодня в 00:33
Болельщики Милана, Интера, Лацио, Ромы: * хотим снятие очков с Ювентуса сейчас*
Их мамы: "Не трогайте, это на новый сезон!"
протон
протон ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:32
Потом снова вернут. Потом снова лишат. И так далее... Санта-Барбара.
А потом эти 9 очков наказания раскидают на 3 года.
В рассрочку, так сказать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:21
Как-то они легко жонглируют этими очками...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 