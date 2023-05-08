С «Ювентуса» могут снять 9 очков перед сезоном 2023/24

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вчера, 23:51

Из-за финансовых нарушений «Ювентус» может лишиться 9 очков.

Ранее Апелляционный суд Федерации футбола Италии лишил «бьянконери» 15 баллов, но решение обжаловали, в апреле очки были возвращены.

Гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии, удовлетворившая апелляцию «Ювентуса», опубликовала документы с объяснением своих мотивов. В результате получения новых доказательств федерация имеет возможность вернуться к рассмотрению дела (в том числе и материалов прослушки). Первоначальное обвинение осталось обоснованным, оно не оспаривалось.

Туринцы постараются обжаловать и это решение, разбирательства потребуют времени. В связи с этим с «Ювентуса» могут снять очки перед следующим сезоном.