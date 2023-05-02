Нападающий ПСЖ Лионель Месси не будет получать зарплату в течение двух недель.
Ранее аргентинца отстранили от работы с командой на данный срок из-за несогласованного посещения Саудовской Аравии.
Нападающий ПСЖ Лионель Месси не будет получать зарплату в течение двух недель.
Ранее аргентинца отстранили от работы с командой на данный срок из-за несогласованного посещения Саудовской Аравии.
А тут просто с ума сошли. Ну отстранили. Кому от этого хуже? Если мне не изменяет память, Месси получает 3 млн в месяц. 2 недели - это 1,5 млн. Это 1 пост в Инстаграме. Не думаю, что он расстроится. А ПСЖ рискует проиграть чемпионство. У них и так на травме несколько игроков, Хакими из-за красной пропустит игру, а теперь еще Месси хотят отстранить. А кто играть будет?? Экитике???
Конечно, понимаю, что нужно показать, кто тут главный и что никто не выше клуба, но вредить себе зачем???
А тут просто с ума сошли. Ну отстранили. Кому от этого хуже? Если мне не изменяет память, Месси получает 3 млн в месяц. 2 недели - это 1,5 млн. Это 1 пост в Инстаграме. Не думаю, что он расстроится. А ПСЖ рискует проиграть чемпионство. У них и так на травме несколько игроков, Хакими из-за красной пропустит игру, а теперь еще Месси хотят отстранить. А кто играть будет?? Экитике???
Конечно, понимаю, что нужно показать, кто тут главный и что никто не выше клуба, но вредить себе зачем???