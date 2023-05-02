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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииФранция. Лига 1 2022/2023

Месси не будет получать зарплату в течение двух недель

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ДСА
ДСА
сегодня в 06:31
Эти жалкие копейки Месси не интересуют. С него не убудет.
x5tgav6u8vmc
x5tgav6u8vmc
сегодня в 04:24
Меська две недели бомжевать будет
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:40
"Одна рука даёт другая забирает" - в данном случае возможно будет наоборот...)
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:43
Это такой тактический ход, чтобы не заподозрили шейхов, что они сами захотели чтобы Месси поехал в Аравию.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 01:11
Кошмар папа и родственники карлана теперь расстроены
протон
протон
сегодня в 01:11
1) Мбаппе перед ЧМ удержали в ПСЖ ценой самого жирного контракта в истории футбола.
2) Мбаппе в финале ЧМ пробивает два пенальти.
3) Все привилегии в ПСЖ у Мбаппе.
4) К Месси в ПСЖ всегда отношение как к обычному игроку, даже сейчас.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:35
Кто бы кем не был, но надо смотреть условия контракта. И кому об этом не знать, как юристам Месси ? Куда, спрашивается, эти 24и смотрели ?!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:15
Ну это для него не стращно- отдохнет.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:14
На что он теперь жить то будет?
Шишанутый
Шишанутый ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:12
Месська это не потеря. Вон с ним играли с Лорьяном и 1-3 проиграли. Чем он помог команде за 90 минут на поле? Не чем. Мбаппе хотя бы 1 гол забил а гном ноль. Без него команда даже лучше сыграет!! Поставят вместо него игрока который будет бегать а не пешком по полю ходить.
Elliada
Elliada
вчера в 23:26
Если это правда, у ПСЖ совсем беда с решениями. Что-то не припомню никаких санкций, когда Неймар после поражения от Баварии сразу поехал на покер. Или его бесконечные вечеринки, дни рождения сестры, карнавалы и т. д перед важными матчами.

А тут просто с ума сошли. Ну отстранили. Кому от этого хуже? Если мне не изменяет память, Месси получает 3 млн в месяц. 2 недели - это 1,5 млн. Это 1 пост в Инстаграме. Не думаю, что он расстроится. А ПСЖ рискует проиграть чемпионство. У них и так на травме несколько игроков, Хакими из-за красной пропустит игру, а теперь еще Месси хотят отстранить. А кто играть будет?? Экитике???

Конечно, понимаю, что нужно показать, кто тут главный и что никто не выше клуба, но вредить себе зачем???
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:11
Правильно... И отдайте эти деньги Хакими... Поощрите его за красную карточку... Хе-хе-хе..
Мовлди Дагиев
Мовлди Дагиев
вчера в 23:10
А Месси по барабану катарские шейхи. Саудиты компенсируют ему потери.
Гость
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