Гальтье: «Когда Лео вернётся, увидим, что будет»

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье дал комментарий касательно отстранения нападающего Лионеля Месси от работы с командой.
Давайте восстановим цепочку событий. В начале недели руководство сообщило мне о решении отстранить Лео. Как только я узнал об этом, то взял на себя обязательство не обсуждать это. Я сотрудник клуба, решение принято, я не даю комментарии.
Я не принимал решение. Меня о нем проинформировали, и я подчиняюсь.
Когда Лео вернётся, увидим, что будет. Проведем диалог со всем клубом, а также с Лео, наиболее заинтересованной стороной.
Конечно он будет нейтрален в данном вопросе, но придерживаться позиции клуба.
Если посмотреть, то проблема не в том, что один из главных игроков клуба, звезда мирового масштаба, лучший игрок этого века и возможно за всю историю футбола поехал в другую страну с которой у него контракт. Месси посол туризма Саудовской Аравии.
Проблема намного глубже.
Владелец ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи в Катаре один из влиятельных людей, а как известно Катар и Саудовская Аравия непримиримые соперники как в бизнесе (в том числе и спорте), так и в политике.
Так, что поездка Месси это не удар по клубу, это личностный удар по Нассери, тут сыграли личные амбиции.
Для всего мира кстати будет просто супершоу новость если Месси перейдёт в клуб Саудовской Аравии, а вот для Катара и Саудовской Аравии переход будет иметь огромное значение.
Вот такой вот спорт вне политики, хотя это старо как мир.
Конечно он будет нейтрален в данном вопросе, но придерживаться позиции клуба.
Если посмотреть, то проблема не в том, что один из главных игроков клуба, звезда мирового масштаба, лучший игрок этого века и возможно за всю историю футбола поехал в другую страну с которой у него контракт. Месси посол туризма Саудовской Аравии.
Проблема намного глубже.
Владелец ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи в Катаре один из влиятельных людей, а как известно Катар и Саудовская Аравия непримиримые соперники как в бизнесе (в том числе и спорте), так и в политике.
Так, что поездка Месси это не удар по клубу, это личностный удар по Нассери, тут сыграли личные амбиции.
Для всего мира кстати будет просто супершоу новость если Месси перейдёт в клуб Саудовской Аравии, а вот для Катара и Саудовской Аравии переход будет иметь огромное значение.
Вот такой вот спорт вне политики, хотя это старо как мир.