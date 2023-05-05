Гальтье: «Когда Лео вернётся, увидим, что будет»

Главный тренер ПСЖ дал комментарий касательно отстранения нападающего от работы с командой.

Давайте восстановим цепочку событий. В начале недели руководство сообщило мне о решении отстранить Лео. Как только я узнал об этом, то взял на себя обязательство не обсуждать это. Я сотрудник клуба, решение принято, я не даю комментарии.

Я не принимал решение. Меня о нем проинформировали, и я подчиняюсь.

Когда Лео вернётся, увидим, что будет. Проведем диалог со всем клубом, а также с Лео, наиболее заинтересованной стороной.