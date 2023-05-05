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Гальтье: «Когда Лео вернётся, увидим, что будет»

сегодня, 16:18

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье дал комментарий касательно отстранения нападающего Лионеля Месси от работы с командой.

Давайте восстановим цепочку событий. В начале недели руководство сообщило мне о решении отстранить Лео. Как только я узнал об этом, то взял на себя обязательство не обсуждать это. Я сотрудник клуба, решение принято, я не даю комментарии.

Я не принимал решение. Меня о нем проинформировали, и я подчиняюсь.

Когда Лео вернётся, увидим, что будет. Проведем диалог со всем клубом, а также с Лео, наиболее заинтересованной стороной.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 18:52
А что будет, ничего не будет, пошлет вас Лео подальше, и к Кристинке, и верблюдам в Аравию сварит.
cska1948
cska1948 ответ Rupertt (раскрыть)
сегодня в 18:44
15 чемоданов, это вещи членов его семьи, которую он перед отъездом в СА заблаговременно перевёз в Барселону.
cska1948
cska1948
сегодня в 18:42
Месси не маленький ребёнок и понимал, что самовольное отлучение из клуба чревато последствиями. А значит он СОЗНАТЕЛЬНО пошёл на конфликт с клубом, чтобы потом проще было уйти из ПСЖ.
dok66
dok66
сегодня в 18:18
Без него взяли , без него уволили . Все норм в ПСЖ .
собакин6762
собакин6762
сегодня в 17:39
Куда он вернется ?
К Саудитам ?
mlcfwok
mlcfwok
сегодня в 17:21
Все просто для тех, кто до сих пор не понял
У Месси контракт с саудами по туризму.
ПСЖ об этом знает
Неоднократно сообщалось, что Месси уже из-за Парижа не выполнял условия по этому контракту с саудами и оставался в клубе, Париж наплевал
Месси уехал, его отстранили
Собственно, делайте выводы сами
Rupertt
Rupertt
сегодня в 17:19
Да не вернётся он уже, 15 чемоданов увёз, целую квартиру.
ev2wjsc5wj8j
ev2wjsc5wj8j
сегодня в 17:00
Собственно, а что вы ожидали от Кристофа Гальтье?
Конечно он будет нейтрален в данном вопросе, но придерживаться позиции клуба.
Если посмотреть, то проблема не в том, что один из главных игроков клуба, звезда мирового масштаба, лучший игрок этого века и возможно за всю историю футбола поехал в другую страну с которой у него контракт. Месси посол туризма Саудовской Аравии.

Проблема намного глубже.

Владелец ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи в Катаре один из влиятельных людей, а как известно Катар и Саудовская Аравия непримиримые соперники как в бизнесе (в том числе и спорте), так и в политике.
Так, что поездка Месси это не удар по клубу, это личностный удар по Нассери, тут сыграли личные амбиции.

Для всего мира кстати будет просто супершоу новость если Месси перейдёт в клуб Саудовской Аравии, а вот для Катара и Саудовской Аравии переход будет иметь огромное значение.
Вот такой вот спорт вне политики, хотя это старо как мир.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:58
У Галтье свой контракт, что он ещё скажет.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:54
Гальтье лишний раз подтвердил, что авторитет у него в ПСЖ равен нулю.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 16:41
Ещё один слепоглухонемой под контрактом.Свобода!
bzhnckc5vkqe
bzhnckc5vkqe
сегодня в 16:40
Что будет, что будет? Гном с чемоданами будет
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 16:32
Мужик
Гость
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