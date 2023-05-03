Месси могут лишить бонуса за примерное поведение

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сегодня, 17:25

Нападающего ПСЖ могут лишить бонуса за примерное поведение.

Причиной стало несогласованное посещение аргентинцем Саудовской Аравии. Парижский клуб связался с юридической комиссией Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) перед тем, как отстранить Месси от игр и тренировочных занятий в составе команды, и сообщил ей об этом. Если Месси или его юристы обратятся в LFP и захотят оспорить решение ПСЖ , то спор рассмотрят в ускоренном порядке.