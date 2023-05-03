Нападающего ПСЖ Лионеля Месси могут лишить бонуса за примерное поведение.
Причиной стало несогласованное посещение аргентинцем Саудовской Аравии. Парижский клуб связался с юридической комиссией Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) перед тем, как отстранить Месси от игр и тренировочных занятий в составе команды, и сообщил ей об этом. Если Месси или его юристы обратятся в LFP и захотят оспорить решение ПСЖ, то спор рассмотрят в ускоренном порядке.
Помимо этого, орган может изучить вопрос о бонусе за хорошее поведение, если стороны будут спорить по поводу невыплаты этих денег. Бонус за примерное поведение прописан и в контрактах других футболистов, игрок должен быть вежливым, доброжелательным, пунктуальным, а также открытым по отношению к болельщикам клуба. Футболистам запрещается публично критиковать ПСЖ и тактические решения команды.
В связи с этим фактом, все санкции ПСЖ в отношение Месси (если таковы будут, пока все новости это заявления журналистов. Официально ПСЖ ничего не объявлял) легко будут обжалованы. Месси в итоге, может, оказаться даже в выигрыше, если подаст иск против ПСЖ.
В связи с этим фактом, все санкции ПСЖ в отношение Месси (если таковы будут, пока все новости это заявления журналистов. Официально ПСЖ ничего не объявлял) легко будут обжалованы. Месси в итоге, может, оказаться даже в выигрыше, если подаст иск против ПСЖ.