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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииФранция. Лига 1 2022/2023

Месси могут лишить бонуса за примерное поведение

сегодня, 17:25

Нападающего ПСЖ Лионеля Месси могут лишить бонуса за примерное поведение.

Причиной стало несогласованное посещение аргентинцем Саудовской Аравии. Парижский клуб связался с юридической комиссией Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) перед тем, как отстранить Месси от игр и тренировочных занятий в составе команды, и сообщил ей об этом. Если Месси или его юристы обратятся в LFP и захотят оспорить решение ПСЖ, то спор рассмотрят в ускоренном порядке.

Помимо этого, орган может изучить вопрос о бонусе за хорошее поведение, если стороны будут спорить по поводу невыплаты этих денег. Бонус за примерное поведение прописан и в контрактах других футболистов, игрок должен быть вежливым, доброжелательным, пунктуальным, а также открытым по отношению к болельщикам клуба. Футболистам запрещается публично критиковать ПСЖ и тактические решения команды.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
сегодня в 19:26
Рассмешили,Аргентинский гном руководит ФИФА и УЕФА ,а тут какое-то ПСЖ,смех да и только!
cska1948
cska1948 ответ zzysvchp986r (раскрыть)
сегодня в 19:16
Всё правильно! Чтобы стать самым высокооплачиваем футболистом в мире Месси уедет играть в Саудовскую Аравию.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:01
Да всё решаемо...
Мог бы конечно и позвонить боссу клуба..обьяснить...так и так..."Тянет на восток сил нету...ни спать ни играть не могу...очень мне там в декабре понравилось...отъеду на недельку....сувениры....магнитики всем на холодильник привезу..."
Да отпустили бы без проблем...всё равно в Париже от него ни горячо ни холодно....
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 18:56
Надо ему напоследок с Неймаром в Макдональдс зарулить... "Отметить" это дело... Ему уже всё равно, а Неймару и так ничего не будет... А-ха-ха-ха..
dok66
dok66
сегодня в 18:35
Сейчас все пытаются подстелить соломку . Будет ли Месси оспаривать решение ПСЖ ? Если планирует вернуться в Барсу , то нет . Если пойдет за деньгами , то да . А за всем этой истории стоит банальное противостояние катарских шейхов и саудитских .
112910415
112910415
сегодня в 18:27
решили действовать в духе коммунальной склоки !
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 18:03
Словом,наступает зима.Парочка идёт дружно к банкротству так же слажено,как и возносились к вершине успеха.Это продолжение знаменитой в определённых научно-популярных кругах книги "Как рождаются и умирают боги и богини".
YVG
YVG
сегодня в 17:58
Он этого даже не заметит.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:57
Лишат бонуса, возьмёт кэшбэком но уже в другом месте.)
Rupertt
Rupertt
сегодня в 17:51
Боже ж ты мой, да ему чхать на этот бонус, для нас может он и огромен, но для него эти 100$k как-то побоку. У него сейчас дальнейшая судьба решается, а он будет цепляться за этот бонус, капля в море. Он этот бонус в Аравии заработает за 2-3 дня. Интересно конечно возьмёт ли он кого-то в Аль-Хиляль, может быть пару человек из Барселоны, того же Бускетса. Всё равно Шейхи к нему относятся лучше чем к Роналду, они его полюбили после ЧМ, да и приятный он в общении и не такой эмоциональный как Криш, есть с чем сравнивать.
Elliada
Elliada
сегодня в 17:50
На Спортсе уже вышла статья, где говорится, что Месси ничего не нарушал. На официальном сайте ПСЖ не было указана тренировка в понедельник, её вписали только во вторник, когда Месси уже был в СА. Он физически не мог быть на тренировке.

В связи с этим фактом, все санкции ПСЖ в отношение Месси (если таковы будут, пока все новости это заявления журналистов. Официально ПСЖ ничего не объявлял) легко будут обжалованы. Месси в итоге, может, оказаться даже в выигрыше, если подаст иск против ПСЖ.
mbf77ck9eh8g
mbf77ck9eh8g
сегодня в 17:48
Эти разборки к хорошему не приведут
zzysvchp986r
zzysvchp986r
сегодня в 17:44
ПСЖ конечно могут наказать Месси, но и Месси может обжаловать и ещё больше стрясти с клуба денег в качестве компенсации.
В любом случае такие отношения не пойдут на пользу прежде всего клубу.
Если Месси уйдёт, он что будет сильно горевать из-за данного штрафа и бонусов?
Нет конечно, он с лихвой это окупить, да что там окупит он может сорвать куш, который просто не постижим не для одного игрока в мире и вряд ли данный рекорд когда-нибудь будет побит.
Гость
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