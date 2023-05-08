Защитника «Спартака» Дуарте могут дисквалифицировать на три матча

Защитник «Спартака» был удалён в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

Согласно статье 94 части 2 дисциплинарного регламента ( РФС ), парагваец может получить дисквалификацию на 3 ближайших матча чемпионата России.

Серьезное нарушение правил игры (грубая игра), т. е. использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в т. ч. толчок, удар, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока — наказывается дисквалификацией игрока до 3 (трех) матчей.