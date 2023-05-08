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Защитника «Спартака» Дуарте могут дисквалифицировать на три матча

вчера, 12:04
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте был удалён в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

Согласно статье 94 части 2 дисциплинарного регламента (РФС), парагваец может получить дисквалификацию на 3 ближайших матча чемпионата России.

Серьезное нарушение правил игры (грубая игра), т. е. использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в т. ч. толчок, удар, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока — наказывается дисквалификацией игрока до 3 (трех) матчей.

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Все комментарии
Sergio_Morphine
Sergio_Morphine
вчера в 18:28
В Англии ВАР бы даж не вмешался. Максимум желтая.
Zak11
Zak11
вчера в 14:28
Дуарте отвратительно играет. Пока что однозначно провальный трансфер.
Давно Мясной
Давно Мясной
вчера в 14:02
красная по делу, так играть нельзя, эмоции нужно сдерживать
5457bcwt46z4
5457bcwt46z4
вчера в 13:37
Зачем так строго, он ведь извинился....
DEIVID_335
DEIVID_335 ответ 24e7decv8exm (раскрыть)
вчера в 13:24, ред.
Почему Нобоа не дисквалифицировали на 3 матча за грубый фол против Промеса??? Всё это работает только на пользу газпромовской команды.
DEIVID_335
DEIVID_335 ответ 24e7decv8exm (раскрыть)
вчера в 13:17
А почему это только против зенитушки прокатывает? Почему когда также грубо фолят против игроков других клубов таких длительных дисквалификаций нет???
24e7decv8exm
24e7decv8exm ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:42, ред.
То есть вы оправдываете действия Алексиса Дуарте только потому, что это игрок команды за которую болеете и он совершил грубое нарушение против игрока Зенита, который является принципиальным соперником Спартака?
Но когда против игроков Спартака так играют вы требуете чуть ли не пожизненную дисквалификацию.
А ну да, это же нечто иное.

Подобные нарушения должны строго караться и не важно за какой клуб он играет и не важно против кого совершено нарушение.
f4jjwxnvfjy9
f4jjwxnvfjy9
вчера в 12:29
Алексис Дуарте сыграл очень грубо и непонятно как Кукуян его не удалил сразу, а только после того как на него надавили и ему не подсказали с ВАР. Действия помощника на линии тоже удивляют, ведь всё происходило у него прямо перед глазами.
Возможно он испугался удалять игрока Спартака, ведь все знают какая реакция за этом следует.

Вообще неизвестно, что было в голове Дуарте когда он прыгал прямыми ногами в ноги сопернику, но видно было, что об игре в мяч там не было и намёка.

Малкому очень повезло в этом моменте, ведь обычно после таких вот бестолковых действий таких игроков как Дуарте травмы бывают очень серьёзными.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:14
За что?
Усатый поднялся, отряхнулся как..... и через боковую линию вступил в игру как ни в чём ни бывало.
makkie
makkie
вчера в 12:13
За КДК не заржавеет, могут и впаять три матча.
Еще бы, Дуарте на самого неприкасаемого Малкома покусился!
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:12
Могут и не вынести максимальное наказание, пострадавший игрок чудом избежал серьёзной травмы и смог продолжить игру в том матче.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:06
Уж лучше на четыре, что бы сразу в отпуск.
Гость
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