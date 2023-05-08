Защитника «Спартака» Дуарте могут дисквалифицировать на три матча

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте был удалён в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).
Согласно статье 94 части 2 дисциплинарного регламента (РФС), парагваец может получить дисквалификацию на 3 ближайших матча чемпионата России.
Серьезное нарушение правил игры (грубая игра), т. е. использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в т. ч. толчок, удар, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока — наказывается дисквалификацией игрока до 3 (трех) матчей.
Возможно он испугался удалять игрока Спартака, ведь все знают какая реакция за этом следует.
Вообще неизвестно, что было в голове Дуарте когда он прыгал прямыми ногами в ноги сопернику, но видно было, что об игре в мяч там не было и намёка.
Малкому очень повезло в этом моменте, ведь обычно после таких вот бестолковых действий таких игроков как Дуарте травмы бывают очень серьёзными.
Возможно он испугался удалять игрока Спартака, ведь все знают какая реакция за этом следует.
Вообще неизвестно, что было в голове Дуарте когда он прыгал прямыми ногами в ноги сопернику, но видно было, что об игре в мяч там не было и намёка.
Малкому очень повезло в этом моменте, ведь обычно после таких вот бестолковых действий таких игроков как Дуарте травмы бывают очень серьёзными.