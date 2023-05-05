«Спартак» и «Ростов» оштрафованы по итогам матча

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Спартак» и «Ростов». Информацию прокомментировал глава комитета Артур Григорьянц.
Обе команды оштрафованы на 20 тысяч рублей за задержку выхода из раздевалок на две минуты. Также «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за выход тренерского штаба на поле во время празднования гола.
«Ростов» — неподобающее поведение команды — шесть нарушений, штраф — 100 тысяч рублей.
А что вы хотели на дворе пятница, поляна заказана, чтоб не скидываться вот легальный способ оплатить пиршества
А что вы хотели на дворе пятница, поляна заказана, чтоб не скидываться вот легальный способ оплатить пиршества
А где соразмерность?
А где соразмерность?
Штраффф , это дополнительные доходы для чиновничьего аппарата !!!)
Штраффф , это дополнительные доходы для чиновничьего аппарата !!!)
Гл. бухгалтер РФС счастлив...
https://youtu.be/9GghTJRBaMg
Гл. бухгалтер РФС счастлив...