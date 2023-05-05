«Спартак» и «Ростов» оштрафованы по итогам матча

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Спартак» и «Ростов». Информацию прокомментировал глава комитета .

Обе команды оштрафованы на 20 тысяч рублей за задержку выхода из раздевалок на две минуты. Также «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за выход тренерского штаба на поле во время празднования гола.

«Ростов» — неподобающее поведение команды — шесть нарушений, штраф — 100 тысяч рублей.