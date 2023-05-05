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«Спартак» и «Ростов» оштрафованы по итогам матча

сегодня, 16:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Спартак» и «Ростов». Информацию прокомментировал глава комитета Артур Григорьянц.

Обе команды оштрафованы на 20 тысяч рублей за задержку выхода из раздевалок на две минуты. Также «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за выход тренерского штаба на поле во время празднования гола.

«Ростов» — неподобающее поведение команды — шесть нарушений, штраф — 100 тысяч рублей.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 20:02
Вычесть 100 тысяч из зарплаты рыжего.
ABir
ABir
сегодня в 19:52
Как-то скромно в этот раз оштрафовали
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:29
А судью Левникова....который после 90-й минуты ходил за Соболевым и уговаривал забить ссылаясь что хочет домой - не наказали.....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 19:08
И главбуху на сигары.
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 18:48
Видимо ШЕСТЬ нарушений являются превышением лимита допустимых нарушений.
lotsman
lotsman
сегодня в 18:34
Тренера Спартака оставить без сладкого. А команду Ростов, за неподобающее поведение, на штрафные работы, на десять дней.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:12
Зачитал сухо по деловому, как прейскурант, в конце не хватило только "итого"...)
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 18:10, ред.
«Спартак» и «Ростов» оштрафованы по итогам матча
А что вы хотели на дворе пятница, поляна заказана, чтоб не скидываться вот легальный способ оплатить пиршества
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:06
Такие огромные штрафы....
А где соразмерность?
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 17:52
Перед лицом Фемиды команды оказались материально-убыточно равны,но по разным основаниям."И по возрасту,и по роже мы завсегда с тобой были схожими...".
stanichnik
stanichnik
сегодня в 17:42
В чем выразилось "неподобающее поведение команды", никакой конкретики.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:36
Для Дюковых ...на карманные расходы...)))
ДСА
ДСА
сегодня в 17:26
В итоге и тут получилась результативная ничья.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:22
РФС ЭСК и КДК просто звери , чётко работают !)
Штраффф , это дополнительные доходы для чиновничьего аппарата !!!)
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 17:08
Я прокомментирую просто: 🐸❤🐍
Futurista
Futurista
сегодня в 17:03, ред.
Скоро будет так...закончился очередной тур ЧР...по итогам тура все команды оштрафованы...
Гл. бухгалтер РФС счастлив...

6e88af86x3vd
6e88af86x3vd
сегодня в 17:03
Хулиганы одни собрались.
Гость
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