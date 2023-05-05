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Махачкалинскому «Динамо» засчитано техническое поражение в матче с «Уфой»

сегодня, 15:31
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоТех. поражение

Махачкалинское «Динамо» получило техническое поражение (0:3) в матче Первой лиги против «Уфы». Комментарий по теме дал глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК) Артур Григорьянц.

В заседании приняли участие представители «Уфы» и гендиректор махачкалинского «Динамо». Мы установили факт, что на 65‑й минуте была произведена замена молодого футболиста. Но вышел легионер, шесть минут на поле не было молодого игрока, но потом «Динамо» сделало замену. Нарушен регламент турнира.

На заседании было решено аннулировать результат матча Первой лиги «Уфа» — «Динамо» Махачкала. «Динамо» присуждено поражение со счётом 0:3 и условный штраф 100 000 рублей. Команде будет назначен условный срок на два года. «Уфе» присуждена победа со счётом 3:0.

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 19:27
Как то многовато поблажек для Уфимцев, нашли куда деньги вливать???
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:11
Регламент, как капкан. Кто составлял сам туда не попадет.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:24
Уфу начали вытягивать от вылета во втордив.
hqdpufak2jc8
hqdpufak2jc8
сегодня в 17:07
Есть регламент, есть нарушение, есть протокол, видео, есть ответчик (Динамо М.), а вот что Уфа делало на заседании?
Подтвердили, что они в этот день играли с Динамо?
Joseph Dredd
Joseph Dredd
сегодня в 16:17
Печальное событие, но регламенту надо следовать неукоснительно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:16
Походу Уфу спасают от вылета...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:16
Уфе должно быть стыдно за такую победу!
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 16:13
Одним двойку поставили,а другим два очка дорисовали."Уфе" какая-никакая помощь,а ДМ уже всё равно-ни взад,ни вперёд перспектив особых нет.Хотя теоретически на переходняк могли претендовать.
Гость
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