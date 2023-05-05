Махачкалинскому «Динамо» засчитано техническое поражение в матче с «Уфой»

Махачкалинское «Динамо» получило техническое поражение (0:3) в матче Первой лиги против «Уфы». Комментарий по теме дал глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС ( КДК ) Артур Григорьянц.

В заседании приняли участие представители «Уфы» и гендиректор махачкалинского «Динамо». Мы установили факт, что на 65‑й минуте была произведена замена молодого футболиста. Но вышел легионер, шесть минут на поле не было молодого игрока, но потом «Динамо» сделало замену. Нарушен регламент турнира.

На заседании было решено аннулировать результат матча Первой лиги «Уфа» — «Динамо» Махачкала. «Динамо» присуждено поражение со счётом 0:3 и условный штраф 100 000 рублей. Команде будет назначен условный срок на два года. «Уфе» присуждена победа со счётом 3:0.