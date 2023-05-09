У Малкома, Клаудиньо и Мантуана нет предложений из-за границы .

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома, Клаудиньо и Густаво Мантуана, заявил об отсутствии предложений по футболистам из других стран.
На данный момент у них идут только консультации. Никаких предложений из других чемпионатов у них нет. Выкуп Мантуана? Никакого дедлайна нет.
Мантуан до конца сезона арендован петербуржцами у «Коринтианса».
А что, должны были быть ???
Кому они нужны в европейских чемпионатах , да ещё и с такими запросами . Это у нас только такое может быть, играть в пол ноги в не самом сильном чемпионате и грести деньги 💰 💰 💰 шуфельной лопатой . При том что тебе ещё выплачивают бешеные премиальные за победу над Спартаком и проплаченным чемпионством . Не считая того что РФС и разные филиалы в виде КДК и ЭСК находятся под влиянием народного достояния в лице Миллера и Газпром и Газпром медиа . Куда же им из такой опеки и золотой клетки уходить !) Глупо бы было .
А что, должны были быть ???
Кому они нужны в европейских чемпионатах , да ещё и с такими запросами . Это у нас только такое может быть, играть в пол ноги в не самом сильном чемпионате и грести деньги 💰 💰 💰 шуфельной лопатой . При том что тебе ещё выплачивают бешеные премиальные за победу над Спартаком и проплаченным чемпионством . Не считая того что РФС и разные филиалы в виде КДК и ЭСК находятся под влиянием народного достояния в лице Миллера и Газпром и Газпром медиа . Куда же им из такой опеки и золотой клетки уходить !) Глупо бы было .