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У Малкома, Клаудиньо и Мантуана нет предложений из-за границы

вчера, 15:28

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома, Клаудиньо и Густаво Мантуана, заявил об отсутствии предложений по футболистам из других стран.

На данный момент у них идут только консультации. Никаких предложений из других чемпионатов у них нет. Выкуп Мантуана? Никакого дедлайна нет.

Мантуан до конца сезона арендован петербуржцами у «Коринтианса».

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:43
Не совсем так. Это всего лишь не совсем плохо, а хорошо - выгодно продать, чтобы купить ещё лучше.
pomor45
pomor45
вчера в 23:32
    pomor45
    pomor45 ответ hhsphj9gza6g (раскрыть)
    вчера в 23:16
    Некоторые уголовниками не брезгуют, а этих "хамов" в РПЛ с руками и ногами забрал бы любой, если бы мошна позволяла.
    pomor45
    pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 23:13
    Какие близнецы, братья? Газпром хозяин Зенита.
    Сп62
    Сп62 ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 22:02
    Так есть же пословица: враг моего врага и т.д.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 21:55
    Зенит играет огромную объединяющую роль. Даже такие заклятые враги, как ЦСКА и Спартак, активно дружат против него.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 21:39
    Газпром и Зенит близницы братья. Мы говорим Газпром подрузумеваем Зенит... и дальше по Маяковскому.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 20:15
    Так что слухи о том, что они летом покинут Зенит, так слухами и останутся.
    hhsphj9gza6g
    hhsphj9gza6g
    вчера в 18:53
    Там они никому не нужны! Со своим хамством им место только на болоте!
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 16:59
    Какие предложения?
    Команд в два раза больше, а зарплата во столько же раз меньше...)
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 16:40, ред.
    Клеймо на них-русские газпромовцы.Таких в "Райский Сад" не пускают.
    морозз
    морозз
    вчера в 16:34
    Вот у КУКУЯНА точно есть предложения со всего мира, но он не бросит своего лучшего друга Миллера!
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 16:18
    Куда за границу, они же все почти гражданство РФ получили, надо бы пожить пока.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:15
    Хорошо для Зенита, самим такие игроки понадобятся. А уж если продавать то в элитный клуб за хорошие деньги...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 15:54
    У Малкома, Клаудиньо и Мантуана нет предложений из-за границы .
    А что, должны были быть ???
    Кому они нужны в европейских чемпионатах , да ещё и с такими запросами . Это у нас только такое может быть, играть в пол ноги в не самом сильном чемпионате и грести деньги 💰 💰 💰 шуфельной лопатой . При том что тебе ещё выплачивают бешеные премиальные за победу над Спартаком и проплаченным чемпионством . Не считая того что РФС и разные филиалы в виде КДК и ЭСК находятся под влиянием народного достояния в лице Миллера и Газпром и Газпром медиа . Куда же им из такой опеки и золотой клетки уходить !) Глупо бы было .
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 15:51, ред.
    Теперь от таких деньжищ они и сами никуда не пойдут
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 15:39
    Это естественно, они же и так большие контракты после начала хаоса перезаключили ещё в полтора раза выше. Теперь они получают на уровне добротных игроков АПЛ, и клубы Серии А и Ла Лиги просто не могут потянуть их контракты.
    yh7m929tn3b4
    yh7m929tn3b4
    вчера в 15:35
    Бабки у стадиона знают всё.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 15:35
    Все как узнают зенитовск е зарплаты сразу отказываются от приглашения.
    Гость
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