У Малкома, Клаудиньо и Мантуана нет предложений из-за границы .

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вчера, 15:28

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков «Зенита» , и , заявил об отсутствии предложений по футболистам из других стран.

На данный момент у них идут только консультации. Никаких предложений из других чемпионатов у них нет. Выкуп Мантуана? Никакого дедлайна нет.

Мантуан до конца сезона арендован петербуржцами у «Коринтианса».