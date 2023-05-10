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«Реал» хочет подписать Мбаппе и Беллингема этим летом

вчера, 21:33

«Реал» планирует провести рекордную трансферную кампанию этим летом.

По данным источника, мадридский клуб планирует подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема.

Вокруг этих футболистов «Реал» планирует построить команду, которая будет доминировать в Европе десятилетие.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 01:39
Пусть берут Мбаппе, а Холланд должен остаться в Манчестере
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:56
Какой смысл Мадриду тратить деньги на Килиана, если Париж запросит баснословные деньги за него? Если так уж хотят видеть его в команде, то можно дождаться 2024 года и попробовать вновь подписать его бесплатно. Не верю в эту информацию и этому источнику.
А кто в ПСЖ то играть будет? Месси свалит, Неймара выгоняют, Мбаппе в Реал. Сразу минус 3 главных звезды.
Лутше Хвича подписали бы он как и Холанд рвётся в бой . Мбапе тоже не плох но его избаловал Париж , трудно обратно в работягу переделать.
Да по стилю. Винни и Родриго продолжают прибавлять. Нужен нап сильный в подыгрыше. Кейн по ТТХ - идеальный вариант.
Говорил об этом еще в прошлом году, и повторюсь. Надеюсь, что в «Реале» его не будет. Надо развивать тех, кто есть в клубе сейчас (а развивать есть кого), а не гоняться за дорогостоящей звездой с неизвестным результатом. И надо уже сейчас искать кого-то на замену Кариму, и это точно не Мбаппе.
протон
протон
вчера в 23:52, ред.
Реалу нужны идейные игроки. Основа идеи в завоевании титулов игра на команду. в ПСЖ ивдели как Мбпппе дулся на Месси . Ой пасуйте на меня. Неймар что командный игрок? киньте в меня камень если так, Щука лебедь рак
протон
протон
вчера в 23:50
тем более мама и папа Мбаппе решают за сына. Черепашка предал идею клуба и принял Псж. Ну что, заработал много денег? Ну кто ему мешает Он там рубит с плеча валюты.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:45
С уважением отношусь к МС. Но у Реала очень важная ответка.
протон
протон ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:43
Бесконечно можно смотреть на 3 вещи: как горит огонь, как течет вода и как Мбаппе пытается перейти в Реал
Шанс был не перешел пусть отдыхает. Реал другой уровень
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:42
Нельзя разваливать Реал Мадрид в том то и дело что я понял Ваш посыл. Он клялся преданностью президенту Франции Макрону . Вы ведь не любите Рона так по вашему это все равно что Рона пригласить в Барсу
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:21, ред.
Мбаппе как футболист очень крутой, не вызывает сомнений.
Но вот как человек, очень сомнительный тип. Главное, чтоб он не испортил атмосферу в раздевалке. Думаю, что Винисиуса никто не сдвинет с левого фланга. Но вот если поставят Мбаппе на правый фланг, то будет очень жаль Родриго. Родриго и так из-за Винисиуса не играет на своей любимой позиции. Так ещё и правый фланг если отберут, то это вообще несправедливо будет. Родриго очень способный игрок самого высокого класса, несмотря на свой молодой возраст и габариты. Его однозначно надо наигрывать ещё больше. А Мбаппе скорее всего хотят на замену стареющему Кариму Бензема. Но с другой стороны, если ПСЖ чистит состав под Киллиана Мбаппе, то уйдёт ли он вообще? Или отпустит ли его ПСЖ? Новым контрактом, Мбаппе и его закрыли себя в золотую клетку катарских шейхов. Как жаль будет, когда уйдут Карим Бензема, Лука Модрич и Тони Кроос. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:06, ред.
«Реал» хочет подписать Мбаппе и Беллингема этим летом .

Не знаю насколько можно доверять этому источнику, но то что босс Реала Флорентино Перес бредит идеей заполучить в ряды Реала Мбаппе, это думаю знают все. И ничего удивительного в этом нет. Да и сам Мбаппе уже точно прекрасно понимает, что с ПСЖ никакой победы в Лиге Чемпионов ему не видать.

И притом что Бензема, при всём уважении к нему, с годами не будет играть лучше, а Мбаппе на долгие годы может стать одним из лидеров Реала. А учитывая то что у Реала почти вся группа атаки молодые перспективные игроки, то и появление ещё одного перспективного игрока Боруссии Джуда Беллингема сделает эту группу атаки одну из самых сильных и перспективных на долгие годы. А уж Перес умеет считать деньги 💰 💰 💰 , и можно точно на несколько лет вперёд обойтись без вложений, с учётом того что каждый год ценники на игроков только растут.

А учитывая то факт, что Мбаппе может сыграть на любой позиции, как с любого края атаки и в центре, так и свободного художника, то эта бригада, Мбаппе, Винисиус, Родриго, и Беллингем во главе с Бензема, могут попить кровушки у любого соперника. Так что всё может быть.
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:00
Мбаппе конечно как футболист хорош но его чсв заставляет сомневаться в его появлении в Мадриде
Скорее да чем нет
Хотя эта эпопея длится уже несколько лет,но одно могу сказать точно,когда нибудь Килиан будет играть за Реал!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:28
"Я за переход. Пусть развалит Реал."

Гвардиола, услышав тебя, троекратно бы улыбнулся.)
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:24
Я просто сказал, что Вини и Неймара как-то на одном фланге разместили, также место для Мбаппе найдут. Я за переход. Пусть развалит Реал
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:19
А кто мешал Мбаппе перейти изначально в Реал? знаешь какой зуб на игрока точат
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:18
Только вот Мбаппе предал Реал. Ну ради финансового достижения своего. это я не осуждаю. сейчас что в ПСЖ проблемы? Ну а так поздравляю друг что лидируете в турнирной талице КП
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:18, ред.
Со временем не меняются только дураки и мертвецы. Мбаппе на дурака однозначно не похож. Пройдут годы, повзрослеет и "лягушонок".
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:12
Утка, есть множество видео, показывающих, насколько Мбаппе плевать на своих партнёров (и тренеров) и как он их не уважает. Брать такого себе дороже.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:57
А как в сборной Бразилии размещают Винисиуса и Неймара? Они ведь на одной позиции играют.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:55, ред.
Оба (что Вини, что Мбаппе) "двуногие". А значит могут меняться флангами, дабы путать оборонительные редуты соперника, если на то есть тактические задумки коуча.

Кроме того, Мбаппе способен играть и чистого центрфорварда, что на фоне не молодеющего Бенза весьма кстати.

Как-то так.

P.S. Единственная для меня дилемма, так это накой им Беллингем, когда в центре поля у Реала крутых молодых хавов и так в избытке...
ABir
ABir
вчера в 21:52
Еще два брильянта в корону королевского клуба не помешают и без того звездной команде.
Elliada
Elliada
вчера в 21:52
Я бы хотел, чтобы Мбаппе перешел в Реал. Сразу исчезнет конкурент у Сити на многие годы. Эта черепашка своего кумира в характере переплюнет
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:50
Зачем Реалу Мбаппе, если у них Винисиус в шикарной форме? В смысле они играют на одной позиции, как они обоих разместят на поле?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:48
Мда... Реал мог бы взять частями..., но ему нужно Сразу.)
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 21:48
Мусиалу бы взяли себе)
drug01
drug01
вчера в 21:48
Новая перестройка Реала! Ждём что получится?
Alex12357
Alex12357
вчера в 21:36
Верится с трудом ,Камерунский Эму убрал практически всех лидеров в ПСЖ ,для того чтобы перейти в Реал-это полнейший абсурд!
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