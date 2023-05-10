«Реал» хочет подписать Мбаппе и Беллингема этим летом .

«Реал» планирует провести рекордную трансферную кампанию этим летом.
По данным источника, мадридский клуб планирует подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема.
Вокруг этих футболистов «Реал» планирует построить команду, которая будет доминировать в Европе десятилетие.
Кроме того, Мбаппе способен играть и чистого центрфорварда, что на фоне не молодеющего Бенза весьма кстати.
Как-то так.
P.S. Единственная для меня дилемма, так это накой им Беллингем, когда в центре поля у Реала крутых молодых хавов и так в избытке...
Кроме того, Мбаппе способен играть и чистого центрфорварда, что на фоне не молодеющего Бенза весьма кстати.
Как-то так.
P.S. Единственная для меня дилемма, так это накой им Беллингем, когда в центре поля у Реала крутых молодых хавов и так в избытке...
Не знаю насколько можно доверять этому источнику, но то что босс Реала Флорентино Перес бредит идеей заполучить в ряды Реала Мбаппе, это думаю знают все. И ничего удивительного в этом нет. Да и сам Мбаппе уже точно прекрасно понимает, что с ПСЖ никакой победы в Лиге Чемпионов ему не видать.
И притом что Бензема, при всём уважении к нему, с годами не будет играть лучше, а Мбаппе на долгие годы может стать одним из лидеров Реала. А учитывая то что у Реала почти вся группа атаки молодые перспективные игроки, то и появление ещё одного перспективного игрока Боруссии Джуда Беллингема сделает эту группу атаки одну из самых сильных и перспективных на долгие годы. А уж Перес умеет считать деньги 💰 💰 💰 , и можно точно на несколько лет вперёд обойтись без вложений, с учётом того что каждый год ценники на игроков только растут.
А учитывая то факт, что Мбаппе может сыграть на любой позиции, как с любого края атаки и в центре, так и свободного художника, то эта бригада, Мбаппе, Винисиус, Родриго, и Беллингем во главе с Бензема, могут попить кровушки у любого соперника. Так что всё может быть.
Не знаю насколько можно доверять этому источнику, но то что босс Реала Флорентино Перес бредит идеей заполучить в ряды Реала Мбаппе, это думаю знают все. И ничего удивительного в этом нет. Да и сам Мбаппе уже точно прекрасно понимает, что с ПСЖ никакой победы в Лиге Чемпионов ему не видать.
И притом что Бензема, при всём уважении к нему, с годами не будет играть лучше, а Мбаппе на долгие годы может стать одним из лидеров Реала. А учитывая то что у Реала почти вся группа атаки молодые перспективные игроки, то и появление ещё одного перспективного игрока Боруссии Джуда Беллингема сделает эту группу атаки одну из самых сильных и перспективных на долгие годы. А уж Перес умеет считать деньги 💰 💰 💰 , и можно точно на несколько лет вперёд обойтись без вложений, с учётом того что каждый год ценники на игроков только растут.
А учитывая то факт, что Мбаппе может сыграть на любой позиции, как с любого края атаки и в центре, так и свободного художника, то эта бригада, Мбаппе, Винисиус, Родриго, и Беллингем во главе с Бензема, могут попить кровушки у любого соперника. Так что всё может быть.
Но вот как человек, очень сомнительный тип. Главное, чтоб он не испортил атмосферу в раздевалке. Думаю, что Винисиуса никто не сдвинет с левого фланга. Но вот если поставят Мбаппе на правый фланг, то будет очень жаль Родриго. Родриго и так из-за Винисиуса не играет на своей любимой позиции. Так ещё и правый фланг если отберут, то это вообще несправедливо будет. Родриго очень способный игрок самого высокого класса, несмотря на свой молодой возраст и габариты. Его однозначно надо наигрывать ещё больше. А Мбаппе скорее всего хотят на замену стареющему Кариму Бензема. Но с другой стороны, если ПСЖ чистит состав под Киллиана Мбаппе, то уйдёт ли он вообще? Или отпустит ли его ПСЖ? Новым контрактом, Мбаппе и его закрыли себя в золотую клетку катарских шейхов. Как жаль будет, когда уйдут Карим Бензема, Лука Модрич и Тони Кроос. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
Но вот как человек, очень сомнительный тип. Главное, чтоб он не испортил атмосферу в раздевалке. Думаю, что Винисиуса никто не сдвинет с левого фланга. Но вот если поставят Мбаппе на правый фланг, то будет очень жаль Родриго. Родриго и так из-за Винисиуса не играет на своей любимой позиции. Так ещё и правый фланг если отберут, то это вообще несправедливо будет. Родриго очень способный игрок самого высокого класса, несмотря на свой молодой возраст и габариты. Его однозначно надо наигрывать ещё больше. А Мбаппе скорее всего хотят на замену стареющему Кариму Бензема. Но с другой стороны, если ПСЖ чистит состав под Киллиана Мбаппе, то уйдёт ли он вообще? Или отпустит ли его ПСЖ? Новым контрактом, Мбаппе и его закрыли себя в золотую клетку катарских шейхов. Как жаль будет, когда уйдут Карим Бензема, Лука Модрич и Тони Кроос. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!