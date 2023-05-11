Аллегри может снова стать тренером Роналду .

«Аль-Наср» находится в поисках нового главного тренера.
По данным источника, клуб из Саудовской Аравии, за который выступает Криштиану Роналду, намерен отправить официальное предложение наставнику «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
Роналду уже играл под руководством Аллегри за туринский клуб в сезоне 2018/19.
Если в этой новости есть какая-то доля правды, то можно предположить, что такое предложение вполне может принять Аллегри . А учитывая качели в которых находится клуб Ювентус и не решённые проблемы , мало того нужно учесть и тот факт , что у арабского предложения будет куда весомее аргумент ввиде денежного эквивалента 💰 💰 💰 , который по объективным причинам будет куда высше нежели у Ювентуса . Да и Аллегри наврядли откажется от такого бонуса к пенсии . И этот переход может состоятся без каких либо проблем . Да и я как и многие болельщики будут только рады , что Аллегри наконец-то покинет клуб , думаю и большинство игроков точно не будут тосковать по нему . А Влахович откроет за это бутылочку 🍾🎉🎆🥂🎆🎉🍾 и отпразднует с друзьями по команде !)
Если в этой новости есть какая-то доля правды, то можно предположить, что такое предложение вполне может принять Аллегри . А учитывая качели в которых находится клуб Ювентус и не решённые проблемы , мало того нужно учесть и тот факт , что у арабского предложения будет куда весомее аргумент ввиде денежного эквивалента 💰 💰 💰 , который по объективным причинам будет куда высше нежели у Ювентуса . Да и Аллегри наврядли откажется от такого бонуса к пенсии . И этот переход может состоятся без каких либо проблем . Да и я как и многие болельщики будут только рады , что Аллегри наконец-то покинет клуб , думаю и большинство игроков точно не будут тосковать по нему . А Влахович откроет за это бутылочку 🍾🎉🎆🥂🎆🎉🍾 и отпразднует с друзьями по команде !)