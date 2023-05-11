Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Аллегри может снова стать тренером Роналду

вчера, 19:01

«Аль-Наср» находится в поисках нового главного тренера.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии, за который выступает Криштиану Роналду, намерен отправить официальное предложение наставнику «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Роналду уже играл под руководством Аллегри за туринский клуб в сезоне 2018/19.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Моуриньо опроверг слухи о переговорах с ПСЖ
10 мая
СлухиБывший тренер Головина в «Монако» может возглавить «Аль-Наср»
09 мая
СлухиНиколич отклонил предложения о работе из России
09 мая
СлухиСтало известно, когда «Челси» определится с выбором нового тренера
08 мая
Слухи«Реал» сообщил Анчелотти, что он останется тренером в следующем сезоне
08 мая
СлухиМоуриньо может возглавить ПСЖ
08 мая
Сортировать
Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:07, ред.
Да уж, проще Роналду уйти из клуба, и дать играть этой команде свободно.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:51
Перегрызутся, как крысы, и развалят клуб.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:29
Аллегри может снова стать тренером Роналду .
Если в этой новости есть какая-то доля правды, то можно предположить, что такое предложение вполне может принять Аллегри . А учитывая качели в которых находится клуб Ювентус и не решённые проблемы , мало того нужно учесть и тот факт , что у арабского предложения будет куда весомее аргумент ввиде денежного эквивалента 💰 💰 💰 , который по объективным причинам будет куда высше нежели у Ювентуса . Да и Аллегри наврядли откажется от такого бонуса к пенсии . И этот переход может состоятся без каких либо проблем . Да и я как и многие болельщики будут только рады , что Аллегри наконец-то покинет клуб , думаю и большинство игроков точно не будут тосковать по нему . А Влахович откроет за это бутылочку 🍾🎉🎆🥂🎆🎉🍾 и отпразднует с друзьями по команде !)
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:04
Учитывая не простую ситуацию вокруг Ювентуса , Аллегри может и подумать над этим предложением.
drug01
drug01
вчера в 19:02
Это очень забавно, будем смотреть!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 