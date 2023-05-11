Аллегри может снова стать тренером Роналду .

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вчера, 19:01

«Аль-Наср» находится в поисках нового главного тренера.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии, за который выступает , намерен отправить официальное предложение наставнику «Ювентуса» .

Роналду уже играл под руководством Аллегри за туринский клуб в сезоне 2018/19.