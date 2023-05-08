«Реал» сообщил Анчелотти, что он останется тренером в следующем сезоне

Карло Анчелотти продолжит возглавлять «Реал» в следующем сезоне.
По данным источника, две недели назад руководство мадридского клуба сообщило итальянскому специалисту, что он останется во главе команды на сезон 2023/24.
Карло Анчелотти продолжит возглавлять «Реал» в следующем сезоне.
По данным источника, две недели назад руководство мадридского клуба сообщило итальянскому специалисту, что он останется во главе команды на сезон 2023/24.
"Реал" опять выбил два английских гранда по пути, кто-то скажет, что они были не в топ-форме, я отвечу - а "Реал", продавший единственного и одного из лучших в мире опорников и с сильно сдавшим Бензема (4 гола против 15 в ЛЧ) и 37-летним Модричем в центре поля?
Ну а играть на два или три фронта они уж точно не могут, поэтому чемпионство "Барселоны" практически избежать было невозможно, если учесть, что "Реал" и так задействует все ресурсы на поле.
Хотя у Анчи на руках в принципе было предложение от сборной Бразилии, и это тоже очень интересный вариант с учётом нынешнего приличного поколения бразильцев, но придётся им искать другого тренера)
"Реал" опять выбил два английских гранда по пути, кто-то скажет, что они были не в топ-форме, я отвечу - а "Реал", продавший единственного и одного из лучших в мире опорников и с сильно сдавшим Бензема (4 гола против 15 в ЛЧ) и 37-летним Модричем в центре поля?
Ну а играть на два или три фронта они уж точно не могут, поэтому чемпионство "Барселоны" практически избежать было невозможно, если учесть, что "Реал" и так задействует все ресурсы на поле.
Хотя у Анчи на руках в принципе было предложение от сборной Бразилии, и это тоже очень интересный вариант с учётом нынешнего приличного поколения бразильцев, но придётся им искать другого тренера)