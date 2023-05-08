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«Реал» сообщил Анчелотти, что он останется тренером в следующем сезоне

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протон
протон
сегодня в 02:02
Главное папе игроков купите, на этом составе невозможно бесконечно выезжать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:11
Это было практически очевидно.

"Реал" опять выбил два английских гранда по пути, кто-то скажет, что они были не в топ-форме, я отвечу - а "Реал", продавший единственного и одного из лучших в мире опорников и с сильно сдавшим Бензема (4 гола против 15 в ЛЧ) и 37-летним Модричем в центре поля?

Ну а играть на два или три фронта они уж точно не могут, поэтому чемпионство "Барселоны" практически избежать было невозможно, если учесть, что "Реал" и так задействует все ресурсы на поле.

Хотя у Анчи на руках в принципе было предложение от сборной Бразилии, и это тоже очень интересный вариант с учётом нынешнего приличного поколения бразильцев, но придётся им искать другого тренера)
амурец
амурец
вчера в 14:58
Еще сезон пусть порулит
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:14
Равноценной замены просто не удалось найти, вот и оставили.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:04
Правильно руководство решило,пусть еще порулит в Реале.
kykscmkq9ncz
kykscmkq9ncz
вчера в 13:19
По-моему папе Карло пор передать руль другому тренеру
Гость
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