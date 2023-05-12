Экс-игрок «Реала» и «Алании» готов сыграть роль Джеймса Бонда

Экс-игрок «Реала», «Алании» и ряда других клубов Ройстон Дренте начал карьеру актёра в 2021 году. В его послужном списке уже есть роль в голландском криминальном сериале «Марокканская мафия».
Бывший футболист также в 2017-м выпустил трек «Паранойя» в жанре рэп.
Я всегда говорил маме, что хочу когда-нибудь стать актёром. Это было то, к чему я относился очень серьезно. Помимо футбола, это была еще одна моя мечта.
Я из тех людей, которые рады попробовать все, и поэтому мне не составило труда предложить свое имя для участия в кастинге на «Марокканскую мафию», криминальную драму из Нидерландов. Знаю, что Дэниел Крейг скоро покинет роль Джеймса Бонда... Будет ли это моей следующей работой? Думаю, мне придется еще немного улучшить свой английский!
Вот по "Русалочке" смешнее - во-первых, если Бонд будет просто не по канону (а каноны легко ломаются), то Русалочка темная уже антинаучна, потому что меланин, который даёт темный цвет кожи, в темноте не вырабатывается. И ладно одна Русалочка, но ты видел трейлер с её сёстрами (где они просто все возможные национальности взяли по одной), там её папахен, судя по всему, гарем огромный завёл)
Вот по "Русалочке" смешнее - во-первых, если Бонд будет просто не по канону (а каноны легко ломаются), то Русалочка темная уже антинаучна, потому что меланин, который даёт темный цвет кожи, в темноте не вырабатывается. И ладно одна Русалочка, но ты видел трейлер с её сёстрами (где они просто все возможные национальности взяли по одной), там её папахен, судя по всему, гарем огромный завёл)