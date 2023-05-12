Экс-игрок «Реала» и «Алании» готов сыграть роль Джеймса Бонда

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сегодня, 11:27

Экс-игрок «Реала», «Алании» и ряда других клубов начал карьеру актёра в 2021 году. В его послужном списке уже есть роль в голландском криминальном сериале «Марокканская мафия».

Бывший футболист также в 2017-м выпустил трек «Паранойя» в жанре рэп.