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Экс-игрок «Реала» и «Алании» готов сыграть роль Джеймса Бонда

сегодня, 11:27

Экс-игрок «Реала», «Алании» и ряда других клубов Ройстон Дренте начал карьеру актёра в 2021 году. В его послужном списке уже есть роль в голландском криминальном сериале «Марокканская мафия».

Бывший футболист также в 2017-м выпустил трек «Паранойя» в жанре рэп.

Я всегда говорил маме, что хочу когда-нибудь стать актёром. Это было то, к чему я относился очень серьезно. Помимо футбола, это была еще одна моя мечта.

Я из тех людей, которые рады попробовать все, и поэтому мне не составило труда предложить свое имя для участия в кастинге на «Марокканскую мафию», криминальную драму из Нидерландов. Знаю, что Дэниел Крейг скоро покинет роль Джеймса Бонда... Будет ли это моей следующей работой? Думаю, мне придется еще немного улучшить свой английский!

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 13:34
Лол, ну так первоисточник вообще был написан во времена сегрегации, может быть, и это вернуть? Бонд всегда был авантюристом и плейбоем в первую очередь просто)

Вот по "Русалочке" смешнее - во-первых, если Бонд будет просто не по канону (а каноны легко ломаются), то Русалочка темная уже антинаучна, потому что меланин, который даёт темный цвет кожи, в темноте не вырабатывается. И ладно одна Русалочка, но ты видел трейлер с её сёстрами (где они просто все возможные национальности взяли по одной), там её папахен, судя по всему, гарем огромный завёл)
Elliada
Elliada ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 12:58
Тоже удивляюсь. Если нормально черным играть белых персонажей, то почему наоборот не делают? Например, почему Моххамеда Али белый актер не играет? Или Мартина Лютера Кинга? Или любого другого черного
Elliada
Elliada ответ Бонжорно (раскрыть)
сегодня в 12:56
Причем тут расист? Это не по канону.
adekvat
adekvat ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:55
Это Европа, в их фильмах скоро роль царя льва лягушка играть будет.
Бонжорно
Бонжорно ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:50
ты росист? какая разнице на цвет кожы и националност? главное что бы сыграл как он умеет
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:45
А это уже не важно, появились же в фильмах черная русалочка, черная английская королева Анна Болейн, черные крепостные крестьяне в России)))
Elliada
Elliada
сегодня в 11:59
Бонд - белый британец, а не черный голландец
ez5xkm5rwy29
ez5xkm5rwy29
сегодня в 11:51
Из него Бонд как из меня балерина
Гость
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