С музыкой за полем. Этим футболистам песня жить и играть помогает

1683523910

08 мая 2023, 08:31

Рассказываем про игроков, которые хорошо проявили себя в музыке.

Пока истинные ценители футбола спорят, чего в нем больше, спорта или искусства, среди самих футболистов появляется все больше таких, что совмещают оба таланта, ведь не зря говорят, талантливый человек талантлив во всем. Правда в России свои музыкальные способности широкой публике рискнули продемонстрировать лишь единицы – Максим Бузникин, Алексей Зуев и некоторые другие. А что в футболе европейском? И способен ли кто-то из футболистов снискать на сцене не меньшую славу, чем на поле?

Золотые руки Петера Чеха

Они способны не только отразить мяч, но и отыграть партию на ударных инструментах. У бывшего вратаря «Челси» и «Арсенала» есть собственный канал на YouTube, где он демонстрирует весьма приличную игру. И не удивительно, ведь игра – это не только футбол.

Король рэпа

Было время, когда Джексон Мартинес был одним из самых востребованных нападающих в мире, но в 2016 году он покинул «Атлетико Мадрид», отыграв всего шесть месяцев, чтобы подписать контракт с китайским «Гуанчжоу Эвергранд», за который провел всего 16 матчей. А уже в сентябре 2018 года не проходивший в состав «Гуанчжоу» Мартинес был отдан в аренду португальскому клубу «Портимоненсе», Но игрок не терял уверенности в своих силах, правда, больше в ином качестве. Вскоре он записал свой дебютный рэп-альбом, черпая вдохновение в своих религиозных убеждениях.

Аллилуйя!

Маска, я тебя знаю!

Рэпер в маске по имени Диде наделал много шума в Интернете. Хотя его личность официально не подтверждена, фанаты предположили, что за маской скрывается бывший вингер «Ливерпуля» Шейи Оджо.

С музыкальной точки зрения он, вероятно, один из самых талантливых исполнителей в этом списке.

Музыкант из Эйндховена

Всего через несколько недель после прихода в Брайтон из ПСВ в 2018 году Юрген Локадия снова подписал контракт со студией «Powerhouse Music». К тому времени игрок сборной Нидерландов уже выпустил два сингла под собственной маркой, но его карьера в Премьер-Лиге не была столь многообещающей.

Поёт лучше, чем играет

Хесе Родригес еще был многообещающей звездой мадридского «Реала», когда в 2014 году вместе со своим другом DJ Nuno основал испанскую реггетон-группу. А в следующем году он стал сольным исполнителем и под именем «Jey M» выпустил песню Yo Sabia, которая уже получила на YouTube более 30 миллионов просмотров. А вот на зеленом поле успехи исполнителя куда скромнее.

Первый в Европе, третий на родине

Гуллит выпустил свою первую песню «Not the Dancing Kind», которая вошла в десятку лучших в музыкальных чартах Голландии в 1984 году, когда он еще играл за «Фейеноорд», но настоящий хит Captain Dread появился четыре года спустя. К тому времени, когда Гуллит играл за «Милан» и считался одним из лучших футболистов в мире, он в составе регги-группы Revelation Time выпустил песню «Южная Африка». Великий футболист играл на бас-гитаре и пел.

Песня заняла третье место в чартах Голландии, жаль, что не первое в Европе, как сам Рууд в 1988 году.

Да, пусть в наш список не вошли достойные его звездные имена, такие как Энди Коул или Поль Погба, здесь те, кто наиболее ярко проявил себя именно в музыке, ибо, как сказал один герой, музыка вечна. А может, все-таки футбол?