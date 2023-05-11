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Защитник «Химок» хочет получить гражданство РФ

вчера, 11:27

Защитник «Химок» Никола Антич высказался о желании получить паспорт РФ.

Задумывался ли о паспорте РФ? Да, конечно. Без проблем хотелось бы получить российское гражданство. Этот паспорт никак не помешает. Тем более, Малком и Клаудиньо получили паспорт РФ, чем я хуже?

Ранее представитель игрока «Зенита» прокомментировал слухи о возможном получении гражданства РФ его клиентом.

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zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:42
Нет,дружище,просто,в интерьвью серба,он упоминает эти фамилии,но и согласися,наверняка газпром помог ,им в гражданстве!! Так ,далее ,что всех купил газпром,я этого не писал,а то что чемпионат не чист,скорее всего так,я не буду,тут доказывать,но мы люди взрослые,все понимаем!!и уверен,что многие команды работают на буков,ну,это мое мнение,с Ростовом возможно букмек.замешаны,или ,просто маленькая скамейка,я вобще не уверен,к сожалению,что,мы удержим второе место,но про взятку газпрома,Ростову,ничего не знаю,и писать не буду!! как обьяснить ошибки Селехова?! С такой игрой,ему место в фнл,значит,либо 56ы,но это мало вероятно,держать такого голкипера,дырявого,в таком клубе,либо.... Если,где-то ,я газпром и приплетал,в комментаз,то только скорее,по отношению,к Зениту,что впринципе логично!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 18:24, ред.
А причём здесь Малком, Клаудиньо и факел газпрома?

За всю историю очень много футболистов легионеров получили российское гражданство, и что ко всем причастен газпром?

Вас послушать, так весь чемпионат продажный и всех купил газпром.

А самим-то как осознавать, что газпром купил Ростов, Спартак...

Я не болельщик Зенита, но реально достали, что свои же болельщики постоянно обвиняют в продажности клубы и игроков.

По вашей логике, скажи сколько газпром отвалил денег Ростову чтобы они проиграли аутсайдеру Факелу у себя дома чтобы Зенит стал чемпионом?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 12:11
Малком и Клаудиньо работают под факелом газпрома,а это большая разница,наивный серб!!! Влюбом случае удачи,если имеется таково желание!!!
Гость
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