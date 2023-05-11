Защитник «Химок» хочет получить гражданство РФ

Защитник «Химок» Никола Антич высказался о желании получить паспорт РФ.
Задумывался ли о паспорте РФ? Да, конечно. Без проблем хотелось бы получить российское гражданство. Этот паспорт никак не помешает. Тем более, Малком и Клаудиньо получили паспорт РФ, чем я хуже?
Ранее представитель игрока «Зенита» прокомментировал слухи о возможном получении гражданства РФ его клиентом.
За всю историю очень много футболистов легионеров получили российское гражданство, и что ко всем причастен газпром?
Вас послушать, так весь чемпионат продажный и всех купил газпром.
А самим-то как осознавать, что газпром купил Ростов, Спартак...
Я не болельщик Зенита, но реально достали, что свои же болельщики постоянно обвиняют в продажности клубы и игроков.
По вашей логике, скажи сколько газпром отвалил денег Ростову чтобы они проиграли аутсайдеру Факелу у себя дома чтобы Зенит стал чемпионом?
За всю историю очень много футболистов легионеров получили российское гражданство, и что ко всем причастен газпром?
Вас послушать, так весь чемпионат продажный и всех купил газпром.
А самим-то как осознавать, что газпром купил Ростов, Спартак...
Я не болельщик Зенита, но реально достали, что свои же болельщики постоянно обвиняют в продажности клубы и игроков.
По вашей логике, скажи сколько газпром отвалил денег Ростову чтобы они проиграли аутсайдеру Факелу у себя дома чтобы Зенит стал чемпионом?