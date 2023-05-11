Защитник «Химок» хочет получить гражданство РФ

Защитник «Химок» высказался о желании получить паспорт РФ .

Задумывался ли о паспорте РФ ? Да, конечно. Без проблем хотелось бы получить российское гражданство. Этот паспорт никак не помешает. Тем более, Малком и Клаудиньо получили паспорт РФ , чем я хуже?