Полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Сильва открыл винный бизнес.
Четыре года назад испанец объединил свои усилия с виноделом Джонатаном Гарсией и запустил новую винодельню под названием «Bodega Tameran» на Канарских островах.
Сильва купил ферму площадью почти миллион квадратных метров в центре родной Гран-Канарии.
Не такие уж они и дорогие, особенно в последнее время.
Сорри, прошу не наказывать за критику. Думаю, со мной многие согласятся...
Не такие уж они и дорогие, особенно в последнее время.
Сорри, прошу не наказывать за критику. Думаю, со мной многие согласятся...