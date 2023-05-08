Давид Сильва открыл винный бизнес

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вчера, 11:06

Полузащитник «Реала Сосьедад» открыл винный бизнес.

Четыре года назад испанец объединил свои усилия с виноделом Джонатаном Гарсией и запустил новую винодельню под названием «Bodega Tameran» на Канарских островах.

Сильва купил ферму площадью почти миллион квадратных метров в центре родной Гран-Канарии.