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Давид Сильва открыл винный бизнес

вчера, 11:06

Полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Сильва открыл винный бизнес.

Четыре года назад испанец объединил свои усилия с виноделом Джонатаном Гарсией и запустил новую винодельню под названием «Bodega Tameran» на Канарских островах.

Сильва купил ферму площадью почти миллион квадратных метров в центре родной Гран-Канарии.

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 12:34
Классный футболист,главное чтобы не спился
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:58
Ну всё, чел к старости готов, будет бухать и раслабляться!
mtexgu8csevb
mtexgu8csevb
вчера в 11:47
В России бренд «Bodega Tameran» вряд ли будет иметь успех ибо у нас своей бодяги кто только не бодяжит
shlomo
shlomo
вчера в 11:42
Ну правильно все сделал... на мой взгляд хорошее вложение денег и скоро все окупится и будет приносить прибыль.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 11:26
Доброго времени суток! Получается, что попадание в группу Л.Яшина вовсе не гарантирует получение приза? Неужели решили сэкономить на количестве призов?
Не такие уж они и дорогие, особенно в последнее время.
Сорри, прошу не наказывать за критику. Думаю, со мной многие согласятся...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:24, ред.
Давидка пошёл по стопам Дениски-победоносного капитана легендарного ФК"Спартак".
mh2tt74ugm8m
mh2tt74ugm8m
вчера в 11:16
Очень важная новость на фоне завершения чемпионата России.
Гость
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