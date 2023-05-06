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Бывший игрок «Спартака» рассказал о знакомстве с популярным рэпером Мияги

сегодня, 19:20

Экс-футболист «Спартака» Георгий Тигиев, который сейчас играет за команду Медиалиги «Fight Nights», рассказал о знакомстве с популярным рэпером Мияги (MiyaGi).

Я как-то отдыхал в горах. Мне набрал дядя. Он попросил поехать к нему на дачу и покормить собаку. Едем. Смотрю: на дороге стоит белая «Прада». Мы остановились. Когда я увидел Мияги, чуть с окна не вылетел: «Да ладно? В натуре!»

Я ему говорю: «Ты в своих социальных сетях можешь написать, что ты здесь и тебе нужна помощь. Сюда половина республики прилетит». Он был не против сфоткаться. Но без видео. Азамат — очень скромный пацан. Но от него такая энергетика! Я его пощупать хотел! Азамат! Мияги! У меня год с ним фотка была на аватарке.

У него колесо лопнуло. Надо было поменять, ключа не было. Я сказал, что пока не поменяю это колесо, не уеду отсюда. У меня нет такой темы сфоткаться с этим и сфоткаться с тем. Но когда я увидел Азамата, у меня пропал дар речи.

В итоге один пацан привёз ключи. Мы там пробыли полтора-два часа. Ему мой друг говорит: «Это Георгий. За „Спартак“ играл, чемпион России». Мияги не то что пох*р, но он спокойно реагировал.

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Все комментарии
XtraDigger
XtraDigger ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 20:05
Удивительно, что оба без балонника.
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 19:56, ред.
Никогда не был фанатом сего жанра, но послушал как-то этого Мияги - какофония какая-то, не имеющая к рэпу никакого отношения. Рэп всегда ассоциировался с нечтом подобным:
qpr33yqyp9zs
qpr33yqyp9zs
сегодня в 19:30
Встретились два позорника и что из этого?
Новость на уровне дом 2.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:30
Я Ленина видел !))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:29
Что тут удивительного. Оба уроженцы одной республики, одного города и почти ровесники.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:21
Не думаю, что кому-то интересно, с кем знаком бывший футболист Спартака...
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