Контракт на 500 миллионов евро. Клуб из Саудовской Аравии ради Месси забрал Бускетса у «Барсы»

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вчера, 21:30

«Дрим-тим» из каталонских легенд.

В конце апреля-начале мая общественность взбудоражили сразу несколько новостей относительно Лионеля Месси. Ситуация с будущим аргентинца зацепила даже «Барселону» и двух игроков каталонцев, а возбудителем внимания в итоге стал клуб из Саудовской Аравии, благодаря которому в следующем сезоне мы вновь увидим противостояние Лео и Роналду. И что интереснее всего, форвард вынудил свою новую команду подписать еще двух игроков, которые играли с ним в «Барсе». Рассказываем о развернувшемся сериале и будущем Серхио Бускетса.

Встречались в Каталонии

Лео не удалось сохранить в тайне, что в конце апреля он летал в Каталонию на выходные. Там аргентинец встретился с бывшими одноклубниками Жорди Альбой и Серхио Бускетсом на совместном ужине. Основной темой для разговора стало будущее в составе «Барселоны» — особенно это касалось Серхио. Если у левого защитника контракт с каталонским коллективом истекает летом 2024 года, то у 34-летнего хавбека – и вовсе в ближайшее межсезонье.

Параллельно испанец вел переговоры с «блауграной». «Барса» собирается значительно снизить зарплату своего капитана, а потому Бускетс хотел узнать, собирается ли Месси возвращаться. Полузащитник хочет снова поиграть с аргентинцем – и если тот намерен перейти в «Барселону», Серхио пойдет на уступки в условиях договора.

Сам Месси все ближе к тому, чтобы покинуть «Пари Сен-Жермен» — договориться о новом соглашении не получается, аргентинец начал рассматривать другие варианты, а в мае слетал в Саудовскую Аравию, за что был временно отстранен от тренировок.

У Лео оставалось 2 варианта продолжения карьеры: переезд в СА и возвращение в «Барселону».

Выбрал «Аль-Хиляль»

По сравнению с периодом, когда Месси ушел из «Барселоны», финансовое положение поменялось несильно. Все так же говорят о финансовых рычагах, необходимости встроиться в потолок зарплат. Чтобы «сине-гранатовые» смогли заявить форварда, им необходимо сократить зарплатный фонд примерно на 200 млн – и это при том, что еще не зарегистрированы новые соглашения Гави, Араухо, Алонсо, Роберто и Бальде. Вариант с мизерным окладом и его увеличением в следующие годы невозможен, так как он не может вырасти более чем на 25 процентов по сравнению с прошлым сезоном.

Другими словами, каталонцы никак не могут заполучить Лео. И на этом фоне аргентинский нападающий выбрал другую команду – официальное предложение футболисту сделал «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Финансовая составляющая не устроить не может – 500-600 миллионов евро. По последним данным, поездка в СА, за которую Лео был отстранен от тренировок с ПСЖ , была связана с переговорами с боссами коллектива – и предложением Месси остался доволен.

Попросил воссоединения

«Аль-Хиляль» согласился пойти на условия, которые выдвинул форвард сборной Аргентины – Лео попросил подписать Серхио Бускетса и Жорди Альбу. Саудовцы предложат хавбеку контракт на 2 года. За выбор Серхио беспокоиться не стоит – он хотел снова поиграть с Лео, его решение по контракту с «Барсой» зависело от будущего Месси. И не зря 10 мая «сине-гранатовые» объявили, что футболист покинет команду после окончания сезона.

С Альбой чуть тяжелее – договор защитника с испанским грандом действует до следующего лета, а отпускать игрока каталонцы не намерены. При этом в «Аль-Хиляле» уверены, что покупка Жорди – дело одного-двух сезонов.

К слову, в СА готовы не ограничиться этим – и попытаться заполучить нескольких футболистов, с которыми Лео успел поиграть. Речь о напарниках по сборной Леандро Паредесе и Анхеле Ди Марии, а также Серхио Рамосе, с которым Лионель выступает за ПСЖ , а ранее соперничал в Ла Лиге.

Тем не менее, представители чемпионата Саудовской Аравии стремятся не собрать всех их в одной команде, а добиться, чтобы эти игроки выступали за клубы из Эр-Рияда (помимо «Аль-Хиляля» — «Аль-Наср» и «Аль-Шабаб»).

Лиге от этого огромный плюс – больше топ-исполнителей (даже возрастных, они сильнее), топ-матчей, выше конкуренция. Плюс имиджу лиги – громкие имена неизбежно приведут больше зрителей.

У «Барсы» есть преемники, но это удар по глубине скамейки

Бускетс продолжает даже в свои 34 года выходить на поле и демонстрировать класс – он часто попадал в стартовый состав и успел провести 27 матчей в Ла Лиге.

Зато каталонцы успели сформировать новый костяк в центре поля – Педри и Гави получают регулярную игровую практику даже в своем юном возрасте. И что еще важнее – оба успели отыграть бок о бок с Серхио достаточно матчей, чтобы перенять его принципы игры и опыт.

Помимо них в распоряжении Хави остается Френки де Йонг, качественно продвигающий мяч. Есть Франк Кессье, подводят к основе Пабло Торре.

Но уход Бускетса неизбежно скажется на глубине скамейки и вариативности в подборе игроков, а на усиление «Барса» не может вкладывать много. Каталонцы давно оказались заложниками такой ситуации, поэтому селекционерам еще предстоит подумать, как выкручиваться. Возможно, стоит привлечь кого-то из академии.

В любом случае, почти наверняка мы увидим воссоединение легенд «Барселоны» — только совершенно неожиданно это произойдет не в каталонском клубе, а в Саудовской Аравии. По изощренности сценарий будет достоин Оскара.