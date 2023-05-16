Леау может сыграть в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером»

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сегодня, 16:27

Главный тренер «Милана» рассказал о состоянии полузащитников команды , и нападающего перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером».

Португалец из-за травмы пропустил первую встречу, а также игру Серии А со «Специей», но с воскресенья тренируется в общей группе. Также в заявке на поединок 35-го тура чемпионата Италии не было боснийца и бразильца.

Мы всё ещё можем выйти в финал. Никто не мог предположить, что сможем зайти так далеко, но я знаю, насколько хороши мои игроки. Нам нужно верить в себя. Леау вернулся. Он, Раде и Жуниор примут участие в заключительной тренировке, и если всё будет так, как мы надеемся, они сыграют.

Матч «Интер» — «Милан» состоится сегодня. Начало — в 22:00 по московскому времени. «Нерадзурри» выиграли первую встречу со счётом 2:0.