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Леау может сыграть в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером»

сегодня, 16:27
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб МиланМилан22:00 Не начался

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о состоянии полузащитников команды Раде Крунича, Жуниора Мессиаса и нападающего Рафаэла Леау перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером».

Португалец из-за травмы пропустил первую встречу, а также игру Серии А со «Специей», но с воскресенья тренируется в общей группе. Также в заявке на поединок 35-го тура чемпионата Италии не было боснийца и бразильца.

Мы всё ещё можем выйти в финал. Никто не мог предположить, что сможем зайти так далеко, но я знаю, насколько хороши мои игроки. Нам нужно верить в себя. Леау вернулся. Он, Раде и Жуниор примут участие в заключительной тренировке, и если всё будет так, как мы надеемся, они сыграют.

Матч «Интер» — «Милан» состоится сегодня. Начало — в 22:00 по московскому времени. «Нерадзурри» выиграли первую встречу со счётом 2:0.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:54
Надо всё сделать по максимуму....
Активировать все резервы...
Неизвестно когда на кону в следующий раз будет стоять Финал ЛЧ....
Может лет через 20....30...
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 18:34
Интер пройдёт дальше.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 17:30
Интер победу не отдаст
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:14
Думаю, что Милан не отыграется...Интер в финал!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:37
Милану сейчас надо использовать все имеющие у них возможности , что бы попытаться спасти полуфинал.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:37
Португалец очень сильное звено в Милане и его присутствие очень желательно.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 16:37
Не будет Леау, не будет финала ЛЧ, всё просто.
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