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Дуглас Сантос хочет выступать за сборную Бразилии

вчера, 09:42

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос хочет играть за сборную Бразилии.

У нас в «Зените» хорошее взаимопонимание между бразильскими футболистами. Я хорошо выступаю и беру титулы. Конечно, я по-прежнему мечтаю играть за сборную Бразилии. В нашей стране много качественных игроков. Я буду продолжать выполнять свою работу и с нетерпением ждать возможность помочь своей стране.

Ранее в агентстве Сантоса высказались о возможном получении игроком паспорта РФ.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:54, ред.
Скоро 30 лет...
Навряд ли позовут...

Пусть у Ренана получится...поиграть в сборной
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 14:14, ред.
было бы странно если за Уругвай.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:13
Только против Спартака тебя возили как могли
ОПС
ОПС
вчера в 12:00
Скорей всего игру сборной Бразилии он будет смотреть по телевизору. А предел мечтаний, это смотреть на стадионе. Вот и все.
Alex12357
Alex12357
вчера в 11:41
Ты играешь в низшей футбольной лиге,и собираешься в сборную Бразилии,-это утраченные иллюзии!!!
ermak6848
ermak6848
вчера в 10:37
Это мечта любого бразильского футболиста
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:23
Играя в России в сборную не позовут, время сейчас такое!
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