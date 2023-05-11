Дуглас Сантос хочет выступать за сборную Бразилии

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос хочет играть за сборную Бразилии.
У нас в «Зените» хорошее взаимопонимание между бразильскими футболистами. Я хорошо выступаю и беру титулы. Конечно, я по-прежнему мечтаю играть за сборную Бразилии. В нашей стране много качественных игроков. Я буду продолжать выполнять свою работу и с нетерпением ждать возможность помочь своей стране.
Ранее в агентстве Сантоса высказались о возможном получении игроком паспорта РФ.
Навряд ли позовут...
Пусть у Ренана получится...поиграть в сборной
Навряд ли позовут...
Пусть у Ренана получится...поиграть в сборной