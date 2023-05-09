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Ду Кейрос не будет играть за «Коринтианс» из-за перехода в «Зенит» летом

вчера, 09:59

Главный тренер «Коринтианса» Вандерлей Лушембурго сообщил, что полузащитник Ду Кейрос больше не сыграет за команду в этом сезоне в связи с предстоящим переходом футболиста в «Зенит».

Я разговаривал с руководством, Ду больше не с нами. Он уже продан. У меня нет причин работать с игроком, который уйдёт через месяц.

Я уже сказал ему: «Сынок, я очень расстроюсь, если ты получишь травму перед переходом. Буду чувствовать ответственность за это». Он уже продан, ему нужно готовиться к новому моменту.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:25
С одной стороны вроде всё правильно-бережёт игрока перед продажей.
А с другой, человек остаётся без футбольной практики...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:20
Напрашивалось....
В концовке недавнего матча со Спартаком...при счёте 2:2...подумалось..."Нам бы Ду Кейроса"....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:18, ред.
Главный тренер «Коринтианса» Вандерлей Лушембурго сообщил, что скорей всего покинет свой пост, так как у него не осталось игроков, в связи с предстоящим переходом всех футболистов "Коринтианса" в «Зенит».
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