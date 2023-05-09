Ду Кейрос не будет играть за «Коринтианс» из-за перехода в «Зенит» летом

Главный тренер «Коринтианса» сообщил, что полузащитник больше не сыграет за команду в этом сезоне в связи с предстоящим переходом футболиста в «Зенит».

Я разговаривал с руководством, Ду больше не с нами. Он уже продан. У меня нет причин работать с игроком, который уйдёт через месяц.

Я уже сказал ему: «Сынок, я очень расстроюсь, если ты получишь травму перед переходом. Буду чувствовать ответственность за это». Он уже продан, ему нужно готовиться к новому моменту.