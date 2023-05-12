Сборные России и Индонезии могут провести контрольный матч

В Джакарте состоялась встреча министра молодежи и спорта Индонезии Дито Ариотеджо и посла РФ Людмилы Воробьевой.

Ариотеджо дал комментарий касательно планов России и Индонезии провести совместные спортивные мероприятия:

Есть два события, на которые Россия планирует официально пригласить Индонезию в рамках празднования национального дня спорта. Мы начнем сотрудничество в спорте и киберспорте.