Сборные России и Индонезии могут провести контрольный матч

В Джакарте состоялась встреча министра молодежи и спорта Индонезии Дито Ариотеджо и посла РФ Людмилы Воробьевой.
Ариотеджо дал комментарий касательно планов России и Индонезии провести совместные спортивные мероприятия:
Есть два события, на которые Россия планирует официально пригласить Индонезию в рамках празднования национального дня спорта. Мы начнем сотрудничество в спорте и киберспорте.
РФ хочет, чтобы команды России и Индонезии провели товарищеский матч. Мы обсудим это с Федерацией футбола Индонезии, но надеюсь, это произойдет.
Месяц на изучения правил футбола...
Месяц на поиск желающих..стать футболистами..
Месяц на практику...
К сентябрю вполне могут бросить вызов Карпину...
Месяц на изучения правил футбола...
Месяц на поиск желающих..стать футболистами..
Месяц на практику...
К сентябрю вполне могут бросить вызов Карпину...