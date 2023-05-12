Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыТоварищеские матчи. Сборные 2023

Сборные России и Индонезии могут провести контрольный матч

сегодня, 12:56

В Джакарте состоялась встреча министра молодежи и спорта Индонезии Дито Ариотеджо и посла РФ Людмилы Воробьевой.

Ариотеджо дал комментарий касательно планов России и Индонезии провести совместные спортивные мероприятия:

Есть два события, на которые Россия планирует официально пригласить Индонезию в рамках празднования национального дня спорта. Мы начнем сотрудничество в спорте и киберспорте.

РФ хочет, чтобы команды России и Индонезии провели товарищеский матч. Мы обсудим это с Федерацией футбола Индонезии, но надеюсь, это произойдет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Месси выйдет в стартовом составе на матч с «Аяччо»
Сегодня, 15:44
Стало известно, в каком дивизионе может сыграть «Севастополь»
Сегодня, 14:56
Дуглас Сантос хочет выступать за сборную Бразилии
Вчера, 09:42
Ду Кейрос не будет играть за «Коринтианс» из-за перехода в «Зенит» летом
09 мая
Анчелотти рассказал, сыграет ли Модрич с «Манчестер Сити»
09 мая
Впервые в финале Кубка Испании у команды в основе вышли 10 легионеров
07 мая
Сортировать
Все комментарии
1580556558
1580556558
сегодня в 18:27
А что не Шри-Ланка?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:25
Осенью сыграют...
Месяц на изучения правил футбола...
Месяц на поиск желающих..стать футболистами..
Месяц на практику...
К сентябрю вполне могут бросить вызов Карпину...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 18:07
Во докатились !!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:07
Жили - жили индонезийцы спокойно в своём субтропическом климате, наслаждались жизнью, кормили бананами обезьян и прочую экзотическую живность и вдруг, как снег, свалились на голову из далёкой северной страны белолицые. От которых одни проблемы.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:43
Мну так и не понял, "контрольный" после чего?
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 16:37
Много будет борьбы,под жарким солнцем!!!
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 16:24
Правильно, это ближе к Океании.В будущем можно попытаться перейти в эту федерацию.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:19
Федерация футбола Индонезии - звучит ведь, а?!))
8kc5kmunbvk4
8kc5kmunbvk4
сегодня в 13:56
Матч важный, наверно первый в истории нашего соперничества
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
сегодня в 13:45
Могут провести. А могут и не провести. Блин, прямо анекдот про блондинку
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:34, ред.
Да это будет выдающийся товарищеский матч - судя по тому на каком он высоком уровне он согласовывается...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 