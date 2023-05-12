Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииБеларусь. Высшая лига 2023

В «Шахтере» Солигорск опубликовали заявление касательно лишения чемпионства

сегодня, 09:27

«Шахтер» Солигорск опубликовал заявление, посвященное решению лишить клуб титула чемпиона Беларуси 2022 года.

Сообщаем, что в настоящее время решения комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам и комитета по лицензированию Ассоциации «Белорусская федерация футбола», которые касаются футбольного клуба «Шахтёр», официально не направлены в адрес клуба. Мы имеем возможность изучить только публикации на официальном сайте ассоциации.

После получения данных документов и всестороннего их изучения, клубом будет принято решение об обжаловании в соответствии с регламентирующими документами АБФФ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Шапи дисквалифицирован на 10 матчей в Израиле
Сегодня, 19:29
Защитник «Спартака» Дуарте избежал дополнительных санкций
Сегодня, 17:15
В «Барселоне» опровергли информацию о штрафе в размере 15,7 млн евро
Вчера, 16:17
«Шахтер» Солигорск лишён титула чемпиона Беларуси 2022 года
Вчера, 13:39
«Барселона» оштрафована на 15,7 млн евро из-за нарушений в выплатах игрокам
Вчера, 12:30
КАМАЗ просит присудить техническое поражение махачкалинскому «Динамо»
10 мая
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:37
ДСА
ДСА
сегодня в 12:15
По другому в белорусском футболе не заработаешь.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:52
Посмотрим что будет в ответ на обжалование... как бы вообще но шапке не надавали бы.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:43
Похоже Батьке ещё одна проблема прилетит...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 