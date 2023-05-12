В «Шахтере» Солигорск опубликовали заявление касательно лишения чемпионства

«Шахтер» Солигорск опубликовал заявление, посвященное решению лишить клуб титула чемпиона Беларуси 2022 года.

Сообщаем, что в настоящее время решения комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам и комитета по лицензированию Ассоциации «Белорусская федерация футбола», которые касаются футбольного клуба «Шахтёр», официально не направлены в адрес клуба. Мы имеем возможность изучить только публикации на официальном сайте ассоциации.

После получения данных документов и всестороннего их изучения, клубом будет принято решение об обжаловании в соответствии с регламентирующими документами АБФФ.