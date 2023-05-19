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34-летний Арнаутович может перейти в «Милан»

вчера, 09:47

«Милан» намерен усилить линию атаки этим летом.

По данным источника, нападающий Марко Арнаутович намерен покинуть «Болонью» после окончания сезона, а в трансфере австрийца заинтересован «Милан».

В нынешнем сезоне Арнаутович провёл 20 матчей, записав на свой счёт 8 голов и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
balalay
balalay
сегодня в 13:22
с таким "усилением" милану ничего не светит
INGUSH
INGUSH
вчера в 15:37
Милан при Берлускони покупал молодых талантов из Голландии и Бразилии, и брали кубки! После , стали выкупать пенсионеров и ничего не могут выиграть!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:19
Видать очень уважаемый игрок коль его везде строго по имени отчеству называют....

Да и после подписания Ибры...любой игрок младше 40-ка лет - перспективный парнишка...в начале карьеры....

Удвчного трансфера..
adekvat
adekvat
вчера в 10:39
Будет с Ибрагимовичем в одной палате травы залечивать. Молодых нету что ли ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:56
Когда-то был неплохой ФорвардСейчас немного сдал...
ОПС
ОПС
вчера в 09:55
В принципе нормально в его годы.
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