34-летний Арнаутович может перейти в «Милан»

«Милан» намерен усилить линию атаки этим летом.
По данным источника, нападающий Марко Арнаутович намерен покинуть «Болонью» после окончания сезона, а в трансфере австрийца заинтересован «Милан».
В нынешнем сезоне Арнаутович провёл 20 матчей, записав на свой счёт 8 голов и 1 результативную передачу.
Да и после подписания Ибры...любой игрок младше 40-ка лет - перспективный парнишка...в начале карьеры....
Удвчного трансфера..
Да и после подписания Ибры...любой игрок младше 40-ка лет - перспективный парнишка...в начале карьеры....
Удвчного трансфера..