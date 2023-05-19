34-летний Арнаутович может перейти в «Милан»

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вчера, 09:47

«Милан» намерен усилить линию атаки этим летом.

По данным источника, нападающий намерен покинуть «Болонью» после окончания сезона, а в трансфере австрийца заинтересован «Милан».

В нынешнем сезоне Арнаутович провёл 20 матчей, записав на свой счёт 8 голов и 1 результативную передачу.