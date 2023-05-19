«Монако» проиграл «Лиону» в Лиге 1. Клуб Головина не попал в Лигу чемпионов

«Лион» одержал победу над «Монако» в матче 36-го тура Лиги 1 (3:1).
Нападающий Виссам Бен-Йеддер вывел монегасков вперёд на 2-й минуте, реализовав пенальти. Форвард Александр Ляказетт на 38-й восстановил равенство на табло. Полузащитник Максенс Какере забил 2-й гол хозяев на 57-й. Хавбек Райан Шерки на 78-й установил окончательный счёт. Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе, на 31-й минуте он получил жёлтую карточку. На 71-й вместо него на поле появился Крепин Диатта.
«Лион» занимает 7-е место в чемпионате Франции с 59 очками. «Монако» находится на 4-й строчке, у клуба 65 баллов. Подопечные Филиппа Клемана потеряли шансы на выход в Лигу чемпионов, так как идущий на 3-й позиции «Марсель» опережает монегасков на 8 пунктов.
В ЛЕ можно пободаться.
В ЛЕ можно пободаться.
Не пора ли тебе в Россию ?
Не пора ли тебе в Россию ?
Надеюсь руководство клуба уже приняли для себя решение о смене тренерского штаба и в частности о Клемане. Полным провалом стала смена Ковача на Клемана. Всё что было наработано Ковачем ещё некоторое время работало, а Клеман ничего своего не внёс и даже разрушил то что было. Что сейчас мы и наблюдаем.
Надеюсь руководство клуба уже приняли для себя решение о смене тренерского штаба и в частности о Клемане. Полным провалом стала смена Ковача на Клемана. Всё что было наработано Ковачем ещё некоторое время работало, а Клеман ничего своего не внёс и даже разрушил то что было. Что сейчас мы и наблюдаем.