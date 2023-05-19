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«Монако» проиграл «Лиону» в Лиге 1. Клуб Головина не попал в Лигу чемпионов

вчера, 23:56
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион3 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Лион» одержал победу над «Монако» в матче 36-го тура Лиги 1 (3:1).

Нападающий Виссам Бен-Йеддер вывел монегасков вперёд на 2-й минуте, реализовав пенальти. Форвард Александр Ляказетт на 38-й восстановил равенство на табло. Полузащитник Максенс Какере забил 2-й гол хозяев на 57-й. Хавбек Райан Шерки на 78-й установил окончательный счёт. Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе, на 31-й минуте он получил жёлтую карточку. На 71-й вместо него на поле появился Крепин Диатта.

«Лион» занимает 7-е место в чемпионате Франции с 59 очками. «Монако» находится на 4-й строчке, у клуба 65 баллов. Подопечные Филиппа Клемана потеряли шансы на выход в Лигу чемпионов, так как идущий на 3-й позиции «Марсель» опережает монегасков на 8 пунктов.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ собакин6762 (раскрыть)
сегодня в 17:03
А кто это Лёша? Бен Йедер?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:52, ред.
Пусть поиграют в Лиге Европы. Лиги чемпионов для них слишком.
Сп62
Сп62 ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 11:36
Зачем ему думать. За него думает агент.
galem72
galem72
сегодня в 10:14
Это Голова не вытянул или Монако не подходит для топаря? ))
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:22, ред.
"Растёт" Головин,вместе с "топ-клубом" из топ-пяти стран "Райского Сада"!!! Публика требует отправить остальных российских футболистов,из тех ,кто хоть относительно умеет обращаться в мячом в...туда же.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:48
А играть все равно надо. Только надо собраться. А Головину нужно подумать о своей дальнейшей футбольной судьбе.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 07:37
Теперь клуб не достоин носить высокое звание клуба Головина!
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:19
На что наиграли, то и получили.
В ЛЕ можно пободаться.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:49
Монако играет очень неровно, то взлет, то падение, но интересно смотреть их матчи.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 03:45, ред.
Да они там ничего толком и не делали, результатов высоких не было, может быть хотя бы в Лиги Европы играть начнут. А Головину уже пора менять клуб, засиделся он, поиграл, набрался опыта в Европейской Лиге и хватит, нужно перебираться в АПЛ пока не поздно, пока есть есть спрос, агент у него что ли уснул. Ньюкасл ему либо Арсенал, ну или в Испанию.
собакин6762
собакин6762
сегодня в 03:40
Эх, Леша !
Не пора ли тебе в Россию ?
jjt6dxn27qhw
jjt6dxn27qhw
сегодня в 03:32
Похоже они туда не сильно стремились попасть
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 01:36
С такой ужасной обороной,и игрой в целом,не удивительно!! Поблек Монако,сильно!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:11, ред.
Какой же всё таки мёртвый Монако. Это им ещё повезло, что так отскочили. Вообще не видно команды на поле, такое ощущение что их собрали где-то на парижском базаре, которые продавали петрушку. Не должна такая команда как Монако выглядеть в таком свете.

Надеюсь руководство клуба уже приняли для себя решение о смене тренерского штаба и в частности о Клемане. Полным провалом стала смена Ковача на Клемана. Всё что было наработано Ковачем ещё некоторое время работало, а Клеман ничего своего не внёс и даже разрушил то что было. Что сейчас мы и наблюдаем.
Гость
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