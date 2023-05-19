«Монако» проиграл «Лиону» в Лиге 1. Клуб Головина не попал в Лигу чемпионов

1684529785

вчера, 23:56

«Лион» одержал победу над «Монако» в матче 36-го тура Лиги 1 (3:1).

Нападающий Виссам Бен-Йеддер вывел монегасков вперёд на 2-й минуте, реализовав пенальти. Форвард Александр Ляказетт на 38-й восстановил равенство на табло. Полузащитник Максенс Какере забил 2-й гол хозяев на 57-й. Хавбек Райан Шерки на 78-й установил окончательный счёт. Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе, на 31-й минуте он получил жёлтую карточку. На 71-й вместо него на поле появился Крепин Диатта.

«Лион» занимает 7-е место в чемпионате Франции с 59 очками. «Монако» находится на 4-й строчке, у клуба 65 баллов. Подопечные Филиппа Клемана потеряли шансы на выход в Лигу чемпионов, так как идущий на 3-й позиции «Марсель» опережает монегасков на 8 пунктов.