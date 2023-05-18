«Вест Хэм» обыграл АЗ и вышел в финал Лиги Конференций

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вчера, 23:53

АЗ уступил «Вест Хэму» в ответном матче 1/2 финала Лиги Конференций (0:1).

На 90+4-й минуте единственный гол забил полузащитник гостей Пабло Форнальс.

В первой игре сильнее оказались англичане (2:1). Таким образом, «молотобойцы» одержали победу по сумме двух встреч со счётом 3:1 и вышли в финал турнира, где сыграют с «Фиорентиной».