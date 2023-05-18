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«Вест Хэм» обыграл АЗ и вышел в финал Лиги Конференций

вчера, 23:53
АЗ АлкмарЛоготип футбольный клуб АЗ Алкмар0 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

АЗ уступил «Вест Хэму» в ответном матче 1/2 финала Лиги Конференций (0:1).

На 90+4-й минуте единственный гол забил полузащитник гостей Пабло Форнальс.

В первой игре сильнее оказались англичане (2:1). Таким образом, «молотобойцы» одержали победу по сумме двух встреч со счётом 3:1 и вышли в финал турнира, где сыграют с «Фиорентиной».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:32
"Кошмар в Алькмаре: фанаты АЗ после поражения в полуфинале напали на трибуну болельщиков «Вест Хэма», где были семьи игроков"

Голландцы...я бы даже сказал нидерландцы...вообще страх потеряли...то роттердамские колхозники лаптями полстадиона в Штурме разнесли...что эти дома прикрытые отсутствием контроля и ума в головах бесчинствуют....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:56
Скромная победа для значимого успеха - выхода в финал.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 02:57
Салюты не помогли
BDA8181
BDA8181
вчера в 23:55
Удивили, думал АЗ накидает полную авоську нам.
Гость
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