«Севилья» победила «Ювентус» и вышла в финал ЛЕ, где сыграет с «Ромой»

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сегодня, 00:36

«Севилья» одержала победу над «Ювентусом» в ответном матче Лиги Европы (1:1, 2:1).

Нападающий туринцев Душан Влахович открыл счёт на 65-й минуте игры. Полузащитник хозяев Сусо установил равенство на табло, забив на 71-й. Основное время завершилось вничью 1:1. Хавбек Эрик Ламела на 95-й вывел андалусийцев вперёд.

Испанский клуб выиграл по сумме двух встреч (3:2) и вышел в финал турнира. В решающем поединке, который состоится 31 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште, подопечные Хосе Луиса Мендилибара сыграют с «Ромой».