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«Севилья» победила «Ювентус» и вышла в финал ЛЕ, где сыграет с «Ромой»

сегодня, 00:36
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«Севилья» одержала победу над «Ювентусом» в ответном матче Лиги Европы (1:1, 2:1).

Нападающий туринцев Душан Влахович открыл счёт на 65-й минуте игры. Полузащитник хозяев Сусо установил равенство на табло, забив на 71-й. Основное время завершилось вничью 1:1. Хавбек Эрик Ламела на 95-й вывел андалусийцев вперёд.

Испанский клуб выиграл по сумме двух встреч (3:2) и вышел в финал турнира. В решающем поединке, который состоится 31 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште, подопечные Хосе Луиса Мендилибара сыграют с «Ромой».

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Севильи»
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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 12:32
Севилья с очередным финалом, их турнир, правда там будет вас ждать Моуриньо. Финал непобедимая команда, против непобедимого тренера. Кто кого Рома или Севилья!!!

PS А Юве опять опозорился Ах-ах-ах!!!
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:23
Ура, рад, что остановили унылое зрелище Ювентуса
Randomjkee
Randomjkee
сегодня в 11:21
Я не сомневался в победе Севильи , но Юве отличный автобус у себя в штрафной сделали, пространства вообще не давали. Паредес шляпа редкая, за одну сборную играют, а он скулил бегал что у Акуньи второя жк)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:04
Отдохнул на все 100!
Супер игра!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 08:54, ред.
Сомнительно....

Рома в этом сезоне провела 7 игр в ЛЕ вне Рима....
И победила только в одной из них.....

В Будапеште с Моуриньо может быть то же самое что и в Разграде...в Севилье....в Зальцбурге...в Роттердаме...в Сан Себастьяне...в Ливеркузене - он не выиграет...

Рома Моуриньо - одна из самых домашних команд....
В последних 8-ми гостевых матчах в Серии А - 1 победа....

Если бы играли в Риме....я бы уже поздравил Жозе с очередным еврокубком....но...Будапешт не Рим...))

Севилья же ...вне "Писхуана" ....в чемпионате одержала 4 победы..в 4-х последних гостевых играх....ей походу побоку...где и с кем бодаться...
В гостях у МЮ и Юве - показали кто в турнире Хозяин...и уехали непобеждёнными из Манчестера и Турина...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:44
7-й раз...за 17 лет взять Еврокубок....
Это даже не рекорд....это прямо монополия...
При чём с 4-мя разными тренерами...
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 08:14
Аха-ха то-то же.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 08:06
К сожалению не смог посмотреть игру, но финал будет интересным
lotsman
lotsman
сегодня в 07:48
Молодцы, хорошая игра, но финал им, как мне кажется, не по зубам. Рома выиграет.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:14
Теперь надо в финале чпокнуть "особенных". Удачи!!!
Gorkiy
Gorkiy
сегодня в 06:55
Севилью с победой!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:45
В чемпионате Севилья не блещет, а Кубок вполне возможно возьмёт.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:13
"Севилья" по привычке вышла в финал ЛЕ)))
LOpp
LOpp ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 06:09
Победитель ЛЕ в следующем сезоне будет играть в ЛЧ
2jxhxjqv93ac
2jxhxjqv93ac
сегодня в 05:39
У Старой Сеньоры определённо кризис, сезон полностью провалили
Gahi
Gahi
сегодня в 04:50
Любимый турнир команды "Севильи" в котором за последние 9 лет команда выиграла Лигу Европы 4 раза (2014, 2015, 2016, 2020) на девятом году есть возможность выиграть пятый раз этот турнир, И получить права играть в групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА. Удачи
AlexDen
AlexDen ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 04:12
Победитель выходит в лигу чемпионов
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 03:58
А что там по регламенту, победитель Лиги Европы попадает на следующий год в еврокубки, если в чемпионате страны не попал? И куда?
TheBoLt
TheBoLt ответ ballak144 (раскрыть)
сегодня в 03:57
Как видишь, лучше)) Матч не смотрел, но владение 60 на 40 говорит об автобусе от Юве
Rupertt
Rupertt
сегодня в 03:01, ред.
Ожидаемо на счёт Севильи, как всегда выходит в финал, пусть она даже играет плохо в Ла Лиге, но тут всё по расписанию. Рома конечно команда сильная и тренере опытный у них, но я не думаю, что у испанцев будут с ними большие проблемы, тут без дополнительных таймов, но и разница мячей будет в 1, Севилья возьмёт снова кубок Лиги Европы.
cer8atccccxd
cer8atccccxd
сегодня в 02:47
Очень интересный финал должен получиться
fued42m742sw
fued42m742sw
сегодня в 02:42
У Севильи на ЛЕ какое-то тайное заклинание походу есть
zim289
zim289
сегодня в 02:38
Жаль, Ювентус вылетел. Мог бы быть итальянский финал
ballak144
ballak144 ответ Anton Hohlov (раскрыть)
сегодня в 02:22
А ты состав Севильи видел? Он лучше состава Юве?
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 01:37
Севилья в кубке уефа это совсем другая команда.
Тем, кто критикует Аллегри, вы состав Юве видели? Там ни одного топового игрока нет. Времена, когда Юве была звездной командой прошли, и Роналду у них уже нет.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 01:24
Эээх Юве Юве .
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 01:07
Аллегри всегда проигрывает важные матчи,в финале было бы легче,нужен тренер кто отойдет от этой 3-5-2 ,надоела она уже,хоть бы латерали мощные.
ballak144
ballak144 ответ 7x7rqhurgfu6 (раскрыть)
сегодня в 01:01
Тут понимать не чего, когда тебя в защиту ставят периодически играть недотренеры
ballak144
ballak144
сегодня в 00:59
Шарлатана аут.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:55
С победой и выходом в финал Севилью и их болельщиков! Я почему-то уверен был в том, что Севилья выиграет у Ювентуса. И я не ошибся, они сделали это. А теперь, предстоит самый важный матч этого сезона для андалусийцев, а соперником будет хитрый Жозе Моуриньо, который в свою очередь реанимировал свою карьеру, выиграв Лигу Конференций в прошлом сезоне. А теперь есть шанс взять и Лигу Европы. С одной стороны, хочу, чтоб выиграла Севилья, а с другой стороны, хочу, чтоб выиграл Жозе Моуриньо. Хорошей игры! Пусть победит достойнейший!
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