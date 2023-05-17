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«Манчестер Сити» разгромил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов

вчера, 23:50
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» (4:0, 5:1 по сумму двух встреч) в полуфинале Лиги чемпионов.

На 23-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. На 37-й минуте Силва оформил дубль. На 76-й минуте защитник «Реала» Эдер Милитао забил автогол. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес поставил точку в матче.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «Интера».

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Лиги чемпионов
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Все комментарии
rain07
rain07
сегодня в 01:25
    witynchik
    witynchik
    сегодня в 01:11
    МС с заслуженной победой , красивая и вкусная игра , которую,надеюсь, повторят и в финале !
    Bobon
    Bobon ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 01:06, ред.
    Он признался, не спорю. Но фол был до того, как Ди Мария потерял мяч, или уже после того - вот вопрос. Это мало что меняет - фол есть фол. По поводу симуляций Суаресаи других игроков в Классико. Сколько их было и с одной и с другой стороны. Сколько спорных решений принималось как в одну, так и в другую сторону. Я не говорю за какой-то конкретный матч, а в общем. Все матчи не упомнишь. Просто нужно понимать и такую вещь - уровень испанских судей оставляет желать лучшего. Они косячили не только в Классико, но и в других матчах. Просто противостояние Барсы и Реала всегда на виду. А на остальные клубы многим просто плевать
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 01:06
    Не забудь ещё про миллиард потраченных долларов ээтого самого Гвардиолы сказать и тогда паззл сойдётся.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 01:00
    В первой игре сыграл более или менее хорошо потому что сити им позволил. Тоесть это была игра прощупывания. Слабых мест. Также как и Ливерпуль тогда позволил Барселоне сделать все что можно. Но в отличии от ливера, сити в первой игре не дал Реалу сильно разбежаться. Это тактика. Это стратегия. Это решения тренера. Психология.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Beka_byaka (раскрыть)
    сегодня в 00:57
    Первая игра и сегодняшняя игра это совсем две разные игры.
    Сегодня Реал очень плохо сыграл.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Bobon (раскрыть)
    сегодня в 00:55
    Но пенальти в ворота Барселоны и удаление Маскерано за фол последней надежды, всё перевернули бы. Согласись.
    И ещё, это не спорный момент. Это 100% момент. Маскерано даже признался, что фолил на Ди Марии.
    А что скажешь за пенальти в ворота Реала в Суперкубке Испании, когда Суарес нырнул без помощи Наваса и удаление Роналду, за якобы симуляцию?
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 00:54
    Челси при Абрамовиче стабильно был топом. Выкинули их так как конкуренция была в клубе, и не было проблем с ротацией
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 00:53
    Ты несколько раз написал что метровый офсайд Роналду не важен так как они и так громили Баварию. Ну и тут, такая же ситуация. Не важны никакие факторы, МС и так разгромил реал. На этом точка.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Beka_byaka (раскрыть)
    сегодня в 00:50, ред.
    Я признаю это. Анчелотти виноват во всем этом.
    Но то, что отталкивался от результата первого матча тоже нельзя отрицать.
    Ведущие игроки Реала постарели(Бензема, Модрич, Кроос и т.д.).
    Реал Мадрид обязательно вернётся!
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    сегодня в 00:47
    Реал , как выжатый лимон... Это мои слова перед началом сезона... Карло надо было уходить после прошлой фартовой победы... Придумать что-то с этой командой уже нельзя было...
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ salleeh (раскрыть)
    сегодня в 00:47
    А прикинь, что творится в голове болельщиков Челси.
    Они выкинули Мохаммеда Салаха, Де Брюйне, Ориги(если не ошибаюсь) и т.д.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 00:47, ред.
    Шишани здоров. У меня обида осталась только на Ливерпуль. Когда в ноу Камп Барселона разнесла и могла ещё больше забить еслиб дембеле был немного точнее. Но после ответной игры, где также как и сегодня победила английская команда, и прошла дальше я поздравил их и пожелал удачи...

    Шишани, не важно что было в первой игре. Важно что по итогу. А итог такой что разница в игровом состовляющей и по голам пропасть. Понимаешь? Еслиб игра была ровной и МС прошли дальше допустим с разницей в 1 гол, или после серии пенальти, ты былбы прав... Насчёт судейства итак далее.. но тут разгром был очевидным, просто признай и пожелай удачи. Так будет намного мужественнее.
    Colchoneros
    Colchoneros
    сегодня в 00:47
    Какой хороший вечер!
    Bobon
    Bobon ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 00:46
    Гол Рамоса из километрового офсайда. А по поводу Барселона-Челси. Нормальные фанаты признают, что Барсе помогли. Но и помнят левейшее удаление Абидаля. Что касается Псж, тут вопрос спорный. Единственный спорный момент - фол Маскерано на Ди Марии. Если есть вопросы по пенке на Суаресе - внимательно пересмотри. По ноге ему сзади заехали. То что упал картинно - его личное дело. Но фол там был.
    L.Hamilton
    L.Hamilton ответ Aleks Captain (раскрыть)
    сегодня в 00:46
    Он давно сбитый, сам не свой, ему самому помощь нужна 😀
    Как то конкурировал с Гвардиолой, но Хосеп его уничтожил везде, и Жозе психологически сломался.
    simon_3d
    simon_3d
    сегодня в 00:46
    Если и в этот раз Сити не возьмет ушастого, то видимо никогда. С другой стороны Интер на данный момент очень силен, 8 побед подряд о многом говорят, команда вышла на пик формы в самый важный момент сезона, так что Сити просто не будет, особенно если финал действительно состоится в Стамбуле. При этом на подсознательном уровне практически не верю в Интер, хоть и буду их поддерживать в финале.
    Футбол 2000х
    Футбол 2000х
    сегодня в 00:45
    Такой беспомощный реал я давно не видел.
    L.Hamilton
    L.Hamilton ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 00:44
    Конечно, в пользу Реала любое падение это пенальти, красная, только дайте забить.
    salleeh
    salleeh
    сегодня в 00:43
    Кевин де Брейне – это половина команды, жаль что Бавария его не купила в свое время. Это был матч, когда МС был на пике своей формы, а Реал – не в своей тарелке…
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ redya 1 (раскрыть)
    сегодня в 00:43
    Где в этом комментарии глупость увидел? Что там вообще глупого?
    L.Hamilton
    L.Hamilton ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 00:42
      Aleks Captain
      Aleks Captain
      сегодня в 00:42
      Интеру пора записываться на консультацию к Жозику Моур
      ESPANOL
      ESPANOL
      сегодня в 00:41
      Эпоха Реала закатилась. Так же, как и Барселоны. Теперь только междусобойчики будут вызывать интерес. Против любого бразильца многие научились находить противоядие, поэтому они частенько выпадают из игры в самый нужный момент. Впрочем это относится и к Холланду с Мбапе. Сейчас время, когда цели добиваются команды, сбалансированные во всех линиях, команды с грамотными и индивидуально сильными игроками. Если не идет игра даже у двух ведущих игроков, их функции легко выполняют другие и смело берут игру на себя. Это универсализм. Сборная Аргентины на ЧМ, благодаря этому стала чемпионом Мира.
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ L.Hamilton (раскрыть)
      сегодня в 00:41
      Про голы Роналду с оффсайда, я никогда не отрицал.
      Но Реал там и так Баварию выносил.
      А с Ювентусом пенальти был. Защитник Ювентуса сам виноват, что сначала отпустил Васкеса, а потом прыгнул ему в спину, не играя в мяч.
      Перечисляй дальше...
      redya 1
      redya 1 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 00:40
        95-shishani-95
        95-shishani-95 ответ L.Hamilton (раскрыть)
        сегодня в 00:38
        По мужски мы признаем сегодняшнее поражение.
        Но мы ни в коем случае не признаем результат первого матча.
        А то, что сегодня было, это уже другой вопрос.
        Голы из оффсайда говоришь? Я во время того матча ещё сказал, что это не честно, когда Роналду забил Баварии с оффсайда. Но там не было ВАР. Но без этих голов Роналду, Реал Мадрид по полной уничтожал Баварию.
        L.Hamilton
        L.Hamilton ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        сегодня в 00:37
        Подача со штрафного, Роналду в метровом оффсайде был, как можно это отрицать? Пас Марсело на него, он в оффсайде был, как можно отрицать эти моменты? За что так тянуть сливок в финал? Когда говоришь про Барсу, нужно смотреть и на Реал, которых тянули не хуже Барсу, просто уничтожили культурно Баварию. С Ювентусом так же было, как начали гореть 0:3. Перечислять можно хоть сколько, но смысл?
        95-shishani-95
        95-shishani-95 ответ L.Hamilton (раскрыть)
        сегодня в 00:34
        Какой гол в ворота Атлетико был из оффсайда?
        Это Барселоне всегда помогали. Вспомни матчи: Челси-Барселона; Барселона - ПСЖ и т.д.
        L.Hamilton
        L.Hamilton ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        сегодня в 00:33
        Анчи выпустил всех сильнейших кого можно было, но сити был сильнее и лучше. МС играл быстрее, точнее!
        Сити во всех аспектах был лучше. И в первой игре они должны были выиграть. Реал дома просто отскочил.
        Гость
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