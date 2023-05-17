«Манчестер Сити» разгромил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов

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вчера, 23:50

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» (4:0, 5:1 по сумму двух встреч) в полуфинале Лиги чемпионов.

На 23-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. На 37-й минуте Силва оформил дубль. На 76-й минуте защитник «Реала» Эдер Милитао забил автогол. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес поставил точку в матче.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «Интера».