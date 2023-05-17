«Манчестер Сити» разгромил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» (4:0, 5:1 по сумму двух встреч) в полуфинале Лиги чемпионов.
На 23-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. На 37-й минуте Силва оформил дубль. На 76-й минуте защитник «Реала» Эдер Милитао забил автогол. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес поставил точку в матче.
В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «Интера».
Конечно, плохо, что Перес так затянул с обновлениями, ибо, если сорвётся трансфер Биллингема, то придётся срочно искать другого игрока на трансферном рынке, а критически нужен ещё ЦН. При том, что летом на рынке будут саудовский "Ньюкасл", как обычно, МС (хотя я не предполагаю даже, кого ещё им надо, но они могут, например, увести Биллингема просто чтобы не дать его купить другим), "Челси", который обещается купить топ-форварда.
Поздравляю болельщиков МС, в принципе, нет вопросов, в этом году МС заслужил проход в финал.
Болельщикам "Реала" предлагаю не унывать, и так в этом сезоне, опять же, был полуфинал, был прекрасный первый матч, был для галочки Суперкубок, был прекрасный кубок с проходом "Атлетико" и разгромом "Барселоны", то есть своего рода тоже почти ЛЧ)) Я считаю, что это очень неплохо.
Сейчас ждём ходов Переса, а игроки пусть отдыхают!)
Конечно, плохо, что Перес так затянул с обновлениями, ибо, если сорвётся трансфер Биллингема, то придётся срочно искать другого игрока на трансферном рынке, а критически нужен ещё ЦН. При том, что летом на рынке будут саудовский "Ньюкасл", как обычно, МС (хотя я не предполагаю даже, кого ещё им надо, но они могут, например, увести Биллингема просто чтобы не дать его купить другим), "Челси", который обещается купить топ-форварда.
Поздравляю болельщиков МС, в принципе, нет вопросов, в этом году МС заслужил проход в финал.
Болельщикам "Реала" предлагаю не унывать, и так в этом сезоне, опять же, был полуфинал, был прекрасный первый матч, был для галочки Суперкубок, был прекрасный кубок с проходом "Атлетико" и разгромом "Барселоны", то есть своего рода тоже почти ЛЧ)) Я считаю, что это очень неплохо.
Сейчас ждём ходов Переса, а игроки пусть отдыхают!)
Сегодня в очередной раз убедился, что Холанд не такой уж и топ: во втором матче подряд тащил Кевин, которого в очередной раз почему-то не хотят замечать в целом.
Кто-нибудь верит в Интер? Да, они провели очень хороший матч против Милана, но это же не МС.
P.S.: я хотел посмотреть очень красивый футбол в этом матче с обеих сторон, но увидел игру только одной команды, которая заслуженно в финале. Реал не уровень сегодняшнему Сити однозначно. Всех болел горожан с победой!
Сегодня в очередной раз убедился, что Холанд не такой уж и топ: во втором матче подряд тащил Кевин, которого в очередной раз почему-то не хотят замечать в целом.
Кто-нибудь верит в Интер? Да, они провели очень хороший матч против Милана, но это же не МС.
P.S.: я хотел посмотреть очень красивый футбол в этом матче с обеих сторон, но увидел игру только одной команды, которая заслуженно в финале. Реал не уровень сегодняшнему Сити однозначно. Всех болел горожан с победой!