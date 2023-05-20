«Динамо» разгромило «Торпедо» в матче Премьер-Лиги .

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вчера, 18:25

«Торпедо» крупно уступил «Динамо» в поединке 28-го тура РПЛ (0:3).

Константин Тюкавин открыл счет на 2-й минуте. Ярослав Гладышев удвоил преимущество команды на 45-й, а итоговый счет на 53-й установил Арсен Захарян.

После игры «Торпедо» идет на последнем месте (13 очков), «Динамо» расположилось на 6-й позиции (45 баллов).

В другом матче тура «Зенит» и «Оренбург» не выявили победителя.