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«Динамо» разгромило «Торпедо» в матче Премьер-Лиги

вчера, 18:25
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Торпедо» крупно уступил «Динамо» в поединке 28-го тура РПЛ (0:3).

Константин Тюкавин открыл счет на 2-й минуте. Ярослав Гладышев удвоил преимущество команды на 45-й, а итоговый счет на 53-й установил Арсен Захарян.

После игры «Торпедо» идет на последнем месте (13 очков), «Динамо» расположилось на 6-й позиции (45 баллов).

В другом матче тура «Зенит» и «Оренбург» не выявили победителя.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:03
Видимо для фк ТОРПЕДО тяжело биться в в Лиге России..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 21:33
Что значит многие остались? Ушло 7 чел, остались Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Макаров. Легионерры сильные все ушли. А на их место пришли Майстрович, Маричаль, Даса и пр. шлак. От состава многое зависит, если не все.
Gotlib
Gotlib ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:29
Вряд ли. Ёкан, даже имея состав Баварии, ничего бы не добился, по причине отсутствия пассионарности. Нам нужен тренер типа Петреску. Ещё один памятник на бровке поля команда не переживёт.
Gorkiy
Gorkiy
вчера в 21:23
Так уж и разгромило.
Ев17
Ев17 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:08
но и остались многие ... Чёрный игру ставил, был виден стиль, а у йоко просто играл сами по себе, без тренерской мысли, не было вообще игры первым номером, не было плана Б, лошадки при составе схожего уровня чётко стиль показывают, видно, во что играют
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 21:04
С тем составом, что был у Саши Черного, вполне возможно, Что с Йокановичем Динамо и повыше было бы. Из того состава ушло 7 чел. А потери таких как Шиманьски, Варела и др. восполнить не удалось.
Ев17
Ев17
вчера в 21:03
Смолова ещё убрать в запас, и игра пойдёт. А замены не сработали, до замен был почти идеальный состав , хотя бы на эту игру. Лещука - в основу, пора наигрывать его как руководителя защиты, Шунин поиграл вдоволь , в запасе пригодится
Gotlib
Gotlib ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:53
Да хрен с ней, с Гертой. Главное, что Динамо взяло бронзу с Чёрным.
протон
протон
вчера в 20:22
вышедшие Грулев, Нгамале, Лесовой - вообще ни о чем, Гагнидзе себя так же не показал, парни сильно все разобраны....Норманн сегодня понравился, даже полезнее Фомина выглядел..
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:57, ред.
«Динамо» разгромило «Торпедо» в матче Премьер-Лиги .

Мои поздравления болельщикам Динамо с заслуженной Победой !

Ну и Торпедо что-то пытались создавать, конечно же с такой мотивацией что ждёт команду вылет в ФНЛ так себе настроение. Соответственно и ноль в графе забитых тому яркое подтверждение. А Динамо играло без особого интузиазма, стреляли по воротам кто как хотел.

Смолов конечно в этом преуспел, такое было ощущение что он вчера был на какой-то вечеринке и хорошенько поддал ✨️🥂✨️, то мяч с ноги свалится, то нога по мячу не попадает. Вообщем у него как и у половины команды, в голове отпускные, лазурный пляж и тёплое море 🌊 . Ну а Захарян походу медленно но уверенно на мой субъективный взгляд начал деградировать, вообще не понятно во что он стал играть.

Срочно требуется качественный тренер, а то можно потерять такого игрока, за которым, как говорили многие СМИ, охотились топ клубы европейских чемпионатов. Даже Челси в очереди стоял !)

Ну а по игре за весь сезон Торпедо стремилось обратно в свой родной ФНЛ, ничего так и не сумев показать в РПЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:55
баскбаск 82 / 314. Тоска по Шварцу чувствуется в каждой фразе. Осталось лишь погоревать о том, что благодаря прекрасной работе Шварца Герта, которую он "успешно" тренировал, сегодня досрочно покинула Бундес Лигу после многолетнего пребывания в ней. Рука опытного специалиста чувствуется везде и в РПЛ т в Бундес лиге.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:50
Уволили тренера и стали играть в футбол?????
баск
баск
вчера в 18:41
Состояние досрочного вылета, в котором находится Торпедо, в оставшихся немногих матчах обычно ведёт к выбору из двух вариантов:
- сливаться окончательно и сдаваться;
- наоборот, стремиться погромче хопнуть дверью- будете, дескать, нас помнить!)

У Торпедо сегодня получился первый вариант, нам было довольно просто
и проблем не возникло.
Кроме того, почувствовав свободу и свежий воздух после духоты, парни вздохнули поглубже и немножко вспомнили, что они любят и умеют играть
в футбол и способны делать это симпатично и остро.

Со старта вышли Смолов, Тюкавин, Гладышев (редкий случай).
Сразу и побежали, быстро вскрыли игру, а к 20 мин. должны были забивать минимум 3-4 банки, но транжирили моменты, особенно Федя.
Немного добрали голов к перерыву, после которого тоже продолжали расслабленно куражиться.

А то ведь кто его знает, какой футбол будет ставить новый ГТ- может побегать весело и непринуждённо уже не придётся))

Впрочем, ошибок тоже хватало- небрежность, невнимательность, пижонство (если бы не всё это, счёт мог быть намного крупнее).
Очень многое позволял соперник, торпедовцы вообще жидковаты для вышки.
Через неделю Локомотив такой расслабухи, конечно, не допустит.


ЗЫ. Приятно выглядел флешмоб в поддержку Милана Майсторовича.
Нормальный климат в команде после проветривания потихоньку налаживается..

ЗЫ2. Сегодня Казарцев заделался главклоуном РПЛ со своей красной Захаряну и прохлопанным пасом заща в руки Бабурину, причём в голевой ситуации.
Хорошо хоть с красной хватило ума вовремя одуматься.
Что тут сказать..
Качество РПЛ, конечно, снижается.
Но всё чаще обнаруживается, что сильнее всех в ней деградируют судьи..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:28
Три мяча это крупная победа!
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