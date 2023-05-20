«Динамо» разгромило «Торпедо» в матче Премьер-Лиги .

«Торпедо» крупно уступил «Динамо» в поединке 28-го тура РПЛ (0:3).
Константин Тюкавин открыл счет на 2-й минуте. Ярослав Гладышев удвоил преимущество команды на 45-й, а итоговый счет на 53-й установил Арсен Захарян.
После игры «Торпедо» идет на последнем месте (13 очков), «Динамо» расположилось на 6-й позиции (45 баллов).
В другом матче тура «Зенит» и «Оренбург» не выявили победителя.
- сливаться окончательно и сдаваться;
- наоборот, стремиться погромче хопнуть дверью- будете, дескать, нас помнить!)
У Торпедо сегодня получился первый вариант, нам было довольно просто
и проблем не возникло.
Кроме того, почувствовав свободу и свежий воздух после духоты, парни вздохнули поглубже и немножко вспомнили, что они любят и умеют играть
в футбол и способны делать это симпатично и остро.
Со старта вышли Смолов, Тюкавин, Гладышев (редкий случай).
Сразу и побежали, быстро вскрыли игру, а к 20 мин. должны были забивать минимум 3-4 банки, но транжирили моменты, особенно Федя.
Немного добрали голов к перерыву, после которого тоже продолжали расслабленно куражиться.
А то ведь кто его знает, какой футбол будет ставить новый ГТ- может побегать весело и непринуждённо уже не придётся))
Впрочем, ошибок тоже хватало- небрежность, невнимательность, пижонство (если бы не всё это, счёт мог быть намного крупнее).
Очень многое позволял соперник, торпедовцы вообще жидковаты для вышки.
Через неделю Локомотив такой расслабухи, конечно, не допустит.
ЗЫ. Приятно выглядел флешмоб в поддержку Милана Майсторовича.
Нормальный климат в команде после проветривания потихоньку налаживается..
ЗЫ2. Сегодня Казарцев заделался главклоуном РПЛ со своей красной Захаряну и прохлопанным пасом заща в руки Бабурину, причём в голевой ситуации.
Хорошо хоть с красной хватило ума вовремя одуматься.
Что тут сказать..
Качество РПЛ, конечно, снижается.
Но всё чаще обнаруживается, что сильнее всех в ней деградируют судьи..
- сливаться окончательно и сдаваться;
- наоборот, стремиться погромче хопнуть дверью- будете, дескать, нас помнить!)
У Торпедо сегодня получился первый вариант, нам было довольно просто
и проблем не возникло.
Кроме того, почувствовав свободу и свежий воздух после духоты, парни вздохнули поглубже и немножко вспомнили, что они любят и умеют играть
в футбол и способны делать это симпатично и остро.
Со старта вышли Смолов, Тюкавин, Гладышев (редкий случай).
Сразу и побежали, быстро вскрыли игру, а к 20 мин. должны были забивать минимум 3-4 банки, но транжирили моменты, особенно Федя.
Немного добрали голов к перерыву, после которого тоже продолжали расслабленно куражиться.
А то ведь кто его знает, какой футбол будет ставить новый ГТ- может побегать весело и непринуждённо уже не придётся))
Впрочем, ошибок тоже хватало- небрежность, невнимательность, пижонство (если бы не всё это, счёт мог быть намного крупнее).
Очень многое позволял соперник, торпедовцы вообще жидковаты для вышки.
Через неделю Локомотив такой расслабухи, конечно, не допустит.
ЗЫ. Приятно выглядел флешмоб в поддержку Милана Майсторовича.
Нормальный климат в команде после проветривания потихоньку налаживается..
ЗЫ2. Сегодня Казарцев заделался главклоуном РПЛ со своей красной Захаряну и прохлопанным пасом заща в руки Бабурину, причём в голевой ситуации.
Хорошо хоть с красной хватило ума вовремя одуматься.
Что тут сказать..
Качество РПЛ, конечно, снижается.
Но всё чаще обнаруживается, что сильнее всех в ней деградируют судьи..
Мои поздравления болельщикам Динамо с заслуженной Победой !
Ну и Торпедо что-то пытались создавать, конечно же с такой мотивацией что ждёт команду вылет в ФНЛ так себе настроение. Соответственно и ноль в графе забитых тому яркое подтверждение. А Динамо играло без особого интузиазма, стреляли по воротам кто как хотел.
Смолов конечно в этом преуспел, такое было ощущение что он вчера был на какой-то вечеринке и хорошенько поддал ✨️🥂✨️, то мяч с ноги свалится, то нога по мячу не попадает. Вообщем у него как и у половины команды, в голове отпускные, лазурный пляж и тёплое море 🌊 . Ну а Захарян походу медленно но уверенно на мой субъективный взгляд начал деградировать, вообще не понятно во что он стал играть.
Срочно требуется качественный тренер, а то можно потерять такого игрока, за которым, как говорили многие СМИ, охотились топ клубы европейских чемпионатов. Даже Челси в очереди стоял !)
Ну а по игре за весь сезон Торпедо стремилось обратно в свой родной ФНЛ, ничего так и не сумев показать в РПЛ.
Мои поздравления болельщикам Динамо с заслуженной Победой !
Ну и Торпедо что-то пытались создавать, конечно же с такой мотивацией что ждёт команду вылет в ФНЛ так себе настроение. Соответственно и ноль в графе забитых тому яркое подтверждение. А Динамо играло без особого интузиазма, стреляли по воротам кто как хотел.
Смолов конечно в этом преуспел, такое было ощущение что он вчера был на какой-то вечеринке и хорошенько поддал ✨️🥂✨️, то мяч с ноги свалится, то нога по мячу не попадает. Вообщем у него как и у половины команды, в голове отпускные, лазурный пляж и тёплое море 🌊 . Ну а Захарян походу медленно но уверенно на мой субъективный взгляд начал деградировать, вообще не понятно во что он стал играть.
Срочно требуется качественный тренер, а то можно потерять такого игрока, за которым, как говорили многие СМИ, охотились топ клубы европейских чемпионатов. Даже Челси в очереди стоял !)
Ну а по игре за весь сезон Торпедо стремилось обратно в свой родной ФНЛ, ничего так и не сумев показать в РПЛ.