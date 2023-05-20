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«Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Борнмут»

вчера, 18:53
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Борнмут» уступил «Манчестер Юнайтед» в поединке 37-го тура АПЛ (0:1).

На 9-й минуте гол забил Каземиро.

После матча «вишни» идут на 14-м месте (39 пунктов), «дьяволы» расположились на 4-й строчке (69 баллов).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт football365.com
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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:41
Без борьбы за чемпионства 2 место это вообще не достижение. 2 место это достижение для тотенхема для арсенала. Я болею за МЮ с 2003 года. И я знаю что САФ тратил меньше денег но постоянно мю был на первых ролях и в ча и в лч. А с 2013 года тратят больше всех а результата и игры нет

Реально было достойным результатом 2 место где сити выиграл на последних секундах чемпионат.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:14, ред.
Ежли б дело (что касается МЮ) было только в Санчо - это один момент.
Но я тебе привел персонажей и кроме него, которые прозябают у голландца на лавке, либо просто уходят из клуба. В этом посыл.

" Если человек не хочет играть, ты его не заставишь."

Чтобы финтить как Санчо, надо, как минимум, Уже Уметь играть в футбол.
Вопрос же оценки игровой мотивации футболиста - сугубо личностное восприятие.

P.S. И да ..., если посадить на лавку игрока, то хотелки играть у него явно не прибавится.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:08
Лол, Скажи это Кварежме и подобным игрокам. Санчо из той же серии. Если человек не хочет играть, ты его не заставишь.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:38, ред.
Ментальности победителя нет ?
Ментальности победителя СПЕРВА (!) нет и не было у Дортмунда ! Откуда ей тогда взяться у Санчо ? И потом.... То, что он финтить умеет - одно из главных достоинств в футболе. Только единицы среди нападающих умеют как следует финтить. Е д и н и ц ы. Даже Криш, Мбаппе и Холланд, при всех своих званиях и регалиях, круто финтить не умеют. Умеют Месси, Неймар, Санчо... и ещё 1-2 игрока. Всё!
И у тренера на то башка на плечах, чтоб его (коль речь о Санчо) финты (потенциал) на пользу дела обращать, используя их на все сто...

Реальная же ситуация по таким как Санчо, ВДБ и им подобным в МЮ такова: Сульшер, Рангник и ЭТХ не имели/ не имеют концепцию по выстраиванию игры вокруг технически одарённых и творческих ребят, которые как раз таки и способны вытянуть клуб на вершину футбольного олимпа.
Вот в этом весь и смысл, чувак.
протон
протон
вчера в 20:35
ОТ владельцев МЮ толку как с гуся вода. Вся надежда что в скором времени приедут арабы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:30
Нет у Санчо потенциала. Я смотрел, как "Дортмунд" играл с ним - ему абсолютно плевать было на команду, вот пофинтить без толку, это да. У него нет ментальности победителя или вообще бойца.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:20
Владельцы МЮ не бедные люди (МЮ больше Сити на трансферы потратил). Потратятся на усиление состава. В крайнем случае, новые владельцы потратятся на усиление состава.
протон
протон
вчера в 20:20
Как же Мю не хватает исполнителей и центр-форварда, именно в последний момент не хватает удара точного, или человека способного завершать, в этом матче Мю был лучше, имел моменты, полумоменты, и кучу подходов к штрафной. Но качество футбола не очень.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:11, ред.
"Если прибавлять каждый сезон, то через пару лет могут выиграть АПЛ."

Пффф... Какой там АПЛ ?! С кем там ЭТХ будет прибавлять каждый сезон, скажи на милость ?!
Голландец выгнал Кришку (Бог с ним - португалец, по совести сказать, и сам был "хорош")... но какого х... он позволил уйти Погба ?! Это ведь, простите за грубость, реальным дураком надо быть, чтоб оставить одного креативщика в центре (Бруну Фернандеша) с дровосеками типа Мактоминея!

Едем дальше. Впереди в атаке с кем прибавлять ? Погляди в таблицу АПЛ... Сколько МЮ забил ? Это ведь курам на смех! Нихрена голландец так и не вклинил Санчо в основу! А ведь именно вингер способен как сам обострять, так и раздавать центрфорварду на гол. Где это всё ? К чему тогда за него платили такие бабки, если коуч не может использовать его творческий потенциал ?
По Донни в.д. Беку та же пестня..., до того , как голландец сломался (после НГ), Тен Хаг никуда его впихнуть так и не смог. Почему ? Потому что креативщиками Тен Хаг управлять не умеет! А раз так, то ни о каком прибавлении и речи быть не может. Вот тебе и весь сказ.

P.S. И потом... Даже если твой фантазм "прибавления МЮ в игре" включить на всю катушку..., чё (?), остальные клубы -лидеры АПЛ прибавлять не будут, чтоб подождать МЮшников, пока те подымут свой level ?! )) Но ведь абсурд же !
собакин6762
собакин6762
вчера в 20:10
Похоже МЮ поедет в ЛЧ !
SpartakАдекват
SpartakАдекват
вчера в 20:05
Каземиро шикарный голешник забил!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:05, ред.
Тогда когда Гарначо выходящий на замену становится лучше и надёжнее, не поженит моменты и делать своё дело
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:52
Идут на минималках,все правильно,главное три очка!
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 19:52
Не всё сразу. Я сказал, что этот сезон для МЮ большое достижение по сравнению с предыдущим. Они только наверстали упущенное из-за Роналду. До его прихода МЮ занимал 3-е и 2-е места. Конечно, еще рано говорить, что МЮ готов сражаться за чемпионство АПЛ, но прогресс есть. Если прибавлять каждый сезон, то через пару лет могут выиграть АПЛ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 19:50
Как фланговый форвард может быть опорным/центральным полузащитником на минималках? Я, конечно, понимаю, что ты четыре пятых комментариев давно только на ветках МС оставляешь, но неужели ты до такой степени свой клуб забыл?)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:37, ред.
Если помечтать, и на секунду представить, что Месси перейдёт в МЮ, учитывая что владельцы будут теже + - для налоговой понятно, что Месси перестанет быть балластом в твоих глазах, он не возьмёт 7 номер, хотя ему его будут предлагать, возьмёт 30 ибо не обидеть "Депутата", он мог бы вписаться играя оттянутого форварда, да свою диаспору быстро бы создал, а в Компании с Роном 1 это Последний заезд на Старичках, 2 дикий хайп и третье по веселее чем в ПСЖ, МЮ мог пасть не как Челси , но награни, плюс вечный Срач между" Ромео и Джульеттой" оскорбительно, последняя треть сообщения, скорее всего да, но это лишь мои предположения, и всего лишь фантазия на данную тему, что было если..
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:25
Для МЮ это не достижение. МЮ с его историей и с тратами достоин большего. Как минимум МЮ долден бороться за золото и достойно выступать в ЛЧ. А кубок Англии кубок уефа это не то к чему должен стремится такой клуб.

Но надеюсь в следующем сезоне все наладится. Особенно хотел чтобы МЮ более грамотно делали трансферы. В мю многие игроки деградируют последние 10 лет
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 19:22, ред.
Спасибо Родной!!! Когда 2 года за ним гонялись, я говорил это Погба на минималках, Погба 2.0 или Лингард 3.0, хотя он не воспитанник МЮ в копейку обошёлся как паспортист, а АПЛ после Брексита появился вирус по хлеще COVID-19, паспортисты, ныне теперь за англичан переплачивают, пришёл Гакпо в Ливерпуль, а мог бы МЮ, я не строю воздушные замки, он не РВП, но за забить мог больше чем зимний арендный трансфер
Elliada
Elliada
вчера в 19:18
Можно поздравить МЮ с выходом в ЛЧ. Ливерпуль не смог выиграть у АВ. МЮ достаточно набрать 1 очко в 2-х оставшихся матчах, чтобы гарантировать себе участие в ЛЧ.

Трофей + выход в ЛЧ + финал Кубка Англии. Сезон очень хороший для МЮ. Особенно, если сравнивать с прошлогодним сезоном. Поздравляю. Всего-то нужно было избавиться от балласта под номером 7.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 19:11
МЮ своё не упустит, ливер в ЛЕ
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:08
Ice van Reed, с победой! Каземиро хорош. А Санчо судя по всему провальный трансфер. Вообще это редкость, чтобы кто-то после перехода из Боруссии заиграл в другом клубе.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:07
МЮ всё ближе к ЛЧ!
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