«Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Борнмут»

«Борнмут» уступил «Манчестер Юнайтед» в поединке 37-го тура АПЛ (0:1).
На 9-й минуте гол забил Каземиро.
После матча «вишни» идут на 14-м месте (39 пунктов), «дьяволы» расположились на 4-й строчке (69 баллов).
|Борнмут0 : 1Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
«Борнмут» уступил «Манчестер Юнайтед» в поединке 37-го тура АПЛ (0:1).
На 9-й минуте гол забил Каземиро.
После матча «вишни» идут на 14-м месте (39 пунктов), «дьяволы» расположились на 4-й строчке (69 баллов).
Но надеюсь в следующем сезоне все наладится. Особенно хотел чтобы МЮ более грамотно делали трансферы. В мю многие игроки деградируют последние 10 лет
Но надеюсь в следующем сезоне все наладится. Особенно хотел чтобы МЮ более грамотно делали трансферы. В мю многие игроки деградируют последние 10 лет